كيفية استغلال بواقي الكنافة في حلويات أخرى 

استغلال بواقي الكنافة في حلويات أخرى ، تعد الكنافة من الحلويات التي يشتهر إعدادها في شهر رمضان المبارك، والتي نقوم بإعدادها بطرق متنوعة مثل: الكنافة بالمكسرات أو الكنافة بالمانجو، والكنافة بالقشطة، حيث لا يعدي يوم على منزل دون أن يقوم بعمل الكنافة بإحدى الطرق المذكورة، ولكن في كل مرة يتبقى باقي من الكنافة، ولا ندري ما نفعل به، لذا نعرض لكي كيفية استغلال هذه البواقي في تحضير حلوى أخرى. طريقة عمل فطير الكنافة طريقة عمل فطير الكنافة المقادير: نصف كيلو دقيق

نصف ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

150 جرام سمن

50 جرام زيت الحشو: بواقي كنافة

زيت

شربات

سكر بودرة. طريقة تحضير فطير الكنافة نقوم بوضع الكنافة في قليل من الزيت مع التقليب حتى تصبح لونها أحمر أو ذهبي، ونضيف إليها السكر البودرة والشربات. نضع الدقيق والسكر والملح والزيت في وعاء جاف ونقوم بتقليب جميع المكونات مع إضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة ملساء. نقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، ونغطيها باستخدام قماشة نظيفة ونتركها ترتاح قليلاً. نبدأ في فرد كرات العجين على سطح مدهون بالزيت، واستخدام السمنة والزيت في فرد العجينة حتى نحصل على فطيرة رقيقة. نضع نصف مقدار العجينة في أسفل الصينية، ونضع داخلها الكنافة، ونقوم بوضع باقي العجينة بعد فردها كما بالخطوة السابقة. توضع الصينية في فرن على درجة حرارة عالية، والانتظار حتى تنضج الفطيرة. طريقة تحضير فطير الكنافة كرات الكنافة بالآيس كريم كرات الكنافة بالآيس كريم المكونات: ربع كيلو كنافة

50 جرام زبدة

ملعقة كبيرة سكر بودرة

نصف كوب مكسرات منوعة مطحونة

آيس كريم فانيليا

زيت، صوص شكولاته

125 جرام شوكولاته

100 مللي كريمة طريقة تحضير كرات الكنافة نضع الزبدة في وعاء حتى تذوب ونقوم بوضعها على الكنافة حتى تتشرب بالزبدة، ونضيف إليها سكر بودرة. نفرد الكنافة على سطح مستو، ونضع بداخلها كرة الآيس كريم مع غلقها جيداً باستخدام أيدي مبللة بالماء، وتوضع في الفريزر حتى تتماسك. نقلي كرات الكنافة في زيت غزير، ونصفيها جيداً من الزيت، وتقدم مع آيس كريم وصوص شكولاتة. طريقة تحضير كرات الكنافة الوسوم

استغلال بواقي الكنافة في حلويات أخرى ، تعد الكنافة من الحلويات التي يشتهر إعدادها في شهر رمضان المبارك، والتي نقوم بإعدادها بطرق متنوعة مثل: الكنافة بالمكسرات أو الكنافة بالمانجو، والكنافة بالقشطة، حيث لا يعدي يوم على منزل دون أن يقوم بعمل الكنافة بإحدى الطرق المذكورة، ولكن في كل مرة يتبقى باقي من الكنافة، ولا ندري ما نفعل به، لذا نعرض لكي كيفية استغلال هذه البواقي في تحضير حلوى أخرى. طريقة عمل فطير الكنافة طريقة عمل فطير الكنافة المقادير: نصف كيلو دقيق

نصف ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

ماء للعجن

150 جرام سمن

50 جرام زيت الحشو: بواقي كنافة

زيت

شربات

سكر بودرة. طريقة تحضير فطير الكنافة نقوم بوضع الكنافة في قليل من الزيت مع التقليب حتى تصبح لونها أحمر أو ذهبي، ونضيف إليها السكر البودرة والشربات. نضع الدقيق والسكر والملح والزيت في وعاء جاف ونقوم بتقليب جميع المكونات مع إضافة الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة ملساء. نقسم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم، ونغطيها باستخدام قماشة نظيفة ونتركها ترتاح قليلاً. نبدأ في فرد كرات العجين على سطح مدهون بالزيت، واستخدام السمنة والزيت في فرد العجينة حتى نحصل على فطيرة رقيقة. نضع نصف مقدار العجينة في أسفل الصينية، ونضع داخلها الكنافة، ونقوم بوضع باقي العجينة بعد فردها كما بالخطوة السابقة. توضع الصينية في فرن على درجة حرارة عالية، والانتظار حتى تنضج الفطيرة. طريقة تحضير فطير الكنافة كرات الكنافة بالآيس كريم كرات الكنافة بالآيس كريم المكونات: ربع كيلو كنافة

50 جرام زبدة

ملعقة كبيرة سكر بودرة

نصف كوب مكسرات منوعة مطحونة

آيس كريم فانيليا

زيت، صوص شكولاته

125 جرام شوكولاته

100 مللي كريمة طريقة تحضير كرات الكنافة نضع الزبدة في وعاء حتى تذوب ونقوم بوضعها على الكنافة حتى تتشرب بالزبدة، ونضيف إليها سكر بودرة. نفرد الكنافة على سطح مستو، ونضع بداخلها كرة الآيس كريم مع غلقها جيداً باستخدام أيدي مبللة بالماء، وتوضع في الفريزر حتى تتماسك. نقلي كرات الكنافة في زيت غزير، ونصفيها جيداً من الزيت، وتقدم مع آيس كريم وصوص شكولاتة. طريقة تحضير كرات الكنافة

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