أسرار أصابع الموتزاريلا المقرمشة اللذيذة في البيت بأقل التكاليف

كثير منا يفضل تناول أصابع الموتزاريلا، وذلك لأنها من أفضل أنواع الجبن الإيطالية، وتتميز بأن لها استخدامات كثير وتتميز بأنها تعطي الوصفات نكهة مميز وطعم رائع وقوام مطاطي شديد، ويمكن وضعها في الثلاجة واستخدامها عدة مرات،ومن ضمن الوصفات التي يمكن استخدام الموتزاريلا فيها هي أصابع جبن الموتزاريلا.أصابع الموزاريلا
تعد هذه وجبة خفيفة يمكن تناولها في وجبة الإفطار، فكثير من الأطفال والكبار يعشق تناولها ونقوم بعرض كافة التفاصيل التي تخص كيفية تحضيرها ومنها أهم هذه المقادير.طريقة عمل أصابع الموتزاريلا
تتكون هذه الطريقة على مكونات بسيطة، كما يمكن تحضيرها في أي وقت، ونتعرف على المقادير التي تتواجد وليست مكلفة لمن يريد تحضيرها.
مقادير أصابع الموتزاريلا
- كوب من الموزاريلا.
- 2 بيضة مخفوقة.
- نصف كوب دقيق أبيض.
- ربع كوب نشأ.
- نصف كوب بقسماط.
- ربع ملعقة ثوم بودرة.
- مقدار زيت للقلي.
لابد من أن نتبع الخطوات البسيطة لكي يتم الحصول على نتيجة إيجابية مرضية.
- نخفق البيض ثم نضيف إليه الملح وبودرة الثوم ونقلهم، ثم نضيف إليهم البقسماط ونخلطهم مرة أخرى.
- نضع النشا والدقيق في طبق اخر ونحركهم حتى يمتزج الدقيق بالنشا.
- نضع مقلاة على النار فيها مقدار من الزيت حتى يسخن.
- نغمس أصابع الموتزاريلا في الدقيق ثم نقوم بغمسه مرة أخرى في البيض المخفوق،، ثم نقوم بوضع في البقسماط وغمسه بشكل كامل، ثم نضعه في الزيت الساخن مباشرة وننتظر حتى يصبح باللون الذهبي.
- ننزع من الزيت ونتركه على أوراق منديل كي يمتص الزيت الزائد ونضعها على طبق التقديم.
- يمكن تقديم البطاطس والسلطة بجانب أصابع الموتزاريلا وبهذا الشكل يكون لدينا وصفة متكاملة العناصر الغذائية، وبالهنا والشفا.
- يمكن تناول هذه الوصفة مرة بالأسبوع، ولا يمكن الأكثر منها بأنها تحتوي على مادة الكوليسترول، لذا يجب توخي الحظر
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كثير منا يفضل تناول أصابع الموتزاريلا، وذلك لأنها من أفضل أنواع الجبن الإيطالية، وتتميز بأن لها استخدامات كثير وتتميز بأنها تعطي الوصفات نكهة مميز وطعم رائع وقوام مطاطي شديد، ويمكن وضعها في الثلاجة واستخدامها عدة مرات،ومن ضمن الوصفات التي يمكن استخدام الموتزاريلا فيها هي أصابع جبن الموتزاريلا.أصابع الموزاريلا
تعد هذه وجبة خفيفة يمكن تناولها في وجبة الإفطار، فكثير من الأطفال والكبار يعشق تناولها ونقوم بعرض كافة التفاصيل التي تخص كيفية تحضيرها ومنها أهم هذه المقادير.طريقة عمل أصابع الموتزاريلا
تتكون هذه الطريقة على مكونات بسيطة، كما يمكن تحضيرها في أي وقت، ونتعرف على المقادير التي تتواجد وليست مكلفة لمن يريد تحضيرها.
مقادير أصابع الموتزاريلا
- كوب من الموزاريلا.
- 2 بيضة مخفوقة.
- نصف كوب دقيق أبيض.
- ربع كوب نشأ.
- نصف كوب بقسماط.
- ربع ملعقة ثوم بودرة.
- مقدار زيت للقلي.
لابد من أن نتبع الخطوات البسيطة لكي يتم الحصول على نتيجة إيجابية مرضية.
- نخفق البيض ثم نضيف إليه الملح وبودرة الثوم ونقلهم، ثم نضيف إليهم البقسماط ونخلطهم مرة أخرى.
- نضع النشا والدقيق في طبق اخر ونحركهم حتى يمتزج الدقيق بالنشا.
- نضع مقلاة على النار فيها مقدار من الزيت حتى يسخن.
- نغمس أصابع الموتزاريلا في الدقيق ثم نقوم بغمسه مرة أخرى في البيض المخفوق،، ثم نقوم بوضع في البقسماط وغمسه بشكل كامل، ثم نضعه في الزيت الساخن مباشرة وننتظر حتى يصبح باللون الذهبي.
- ننزع من الزيت ونتركه على أوراق منديل كي يمتص الزيت الزائد ونضعها على طبق التقديم.
- يمكن تقديم البطاطس والسلطة بجانب أصابع الموتزاريلا وبهذا الشكل يكون لدينا وصفة متكاملة العناصر الغذائية، وبالهنا والشفا.
- يمكن تناول هذه الوصفة مرة بالأسبوع، ولا يمكن الأكثر منها بأنها تحتوي على مادة الكوليسترول، لذا يجب توخي الحظر
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