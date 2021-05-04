أسرار أصابع الموتزاريلا المقرمشة اللذيذة في البيت بأقل التكاليف

كثير منا يفضل تناول أصابع الموتزاريلا، وذلك لأنها من أفضل أنواع الجبن الإيطالية، وتتميز بأن لها استخدامات كثير وتتميز بأنها تعطي الوصفات نكهة مميز وطعم رائع وقوام مطاطي شديد، ويمكن وضعها في الثلاجة واستخدامها عدة مرات،ومن ضمن الوصفات التي يمكن استخدام الموتزاريلا فيها هي أصابع جبن الموتزاريلا.

أصابع الموزاريلا

تعد هذه وجبة خفيفة يمكن تناولها في وجبة الإفطار، فكثير من الأطفال والكبار يعشق تناولها ونقوم بعرض كافة التفاصيل التي تخص كيفية تحضيرها ومنها أهم هذه المقادير.

طريقة عمل أصابع الموتزاريلا

تتكون هذه الطريقة على مكونات بسيطة، كما يمكن تحضيرها في أي وقت، ونتعرف على المقادير التي تتواجد وليست مكلفة لمن يريد تحضيرها.

مقادير أصابع الموتزاريلا

كوب من الموزاريلا.

2 بيضة مخفوقة.

نصف كوب دقيق أبيض.

ربع كوب نشأ.

نصف كوب بقسماط.

ربع ملعقة ثوم بودرة.

مقدار زيت للقلي.

طريقة تحضير أصابع الموزاريلا

لابد من أن نتبع الخطوات البسيطة لكي يتم الحصول على نتيجة إيجابية مرضية.