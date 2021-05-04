5 مشروبات ينصح بها لتهدئة القولون العصبي في رمضان، والقولون العصبي واحد من المشاكل الصحية الذي يصيب الجهاز الهضمي ويمكن أن يولَد أعراضاً كثيرة مثل انتفاخ البطن وكثرة الغازات والصداع المزمن.

وبما أن المعدة دوت الخليج أساس الداء والدواء، يحتاج مرضى القولون العصبي لتناول الاطعمة التي تحسَن من حالتهم الصحية، كما يجب عليهم تجنب اصناف أخرى من الطعام والشراب يمكن أن تفاقم من مشكلة القولون العصبي لديهم.

في موضوعنا اليوم، نتطرق الى 5 مشروبات ينصح بها لتهدئة القولون العصبي في رمضان والذي يمكن أن يشهد انتفاخاً حاداً نتيجة الصيام والافطار.

5 مشروبات ينصح بها لتهدئة القولون العصبي في رمضان

يمكن للصيام أن يزيد من حدة القولون العصبي نظراً للانقطاع عن الاكل والشرب لساعات طويلة، فضلاً عن الضغوط النفسية والعصبية.

ويساعد تناول بعض الاطعمة والمشروبات في تهدئة القولون العصبي ومساعدة مرضى هذا النوع من الامراض، على صيام شهر رمضان براحة.

5 مشروبات ينصح بها لتهدئة القولون العصبي في رمضان دوت الخليج التالية:

الحلبة: وهي نبات عشبي طبيعي يساعد على تهدئة القولون العصبي والحد من آلامه في رمضان، كما يعالج مشكلة الامساك التي تصاحب التهاب القولون.

ويمكن نقع مقدار من بذور الحلبة في كوب من الماء ووضعه على النار حتى يغلي، ثم ترك المشروب يبرد قبل تناوله. كما بالامكان اضافة الحليب او السكر الى مشروب الحلبة لتحليته.

مشروب بذور الكتان: وتمتاز هذه البذور بقدرتها الشفائية العالية لاعراض القولون العصبي، ويمكن نقع القليل من بذور الكتان في كوب من الماء ثم شربه، أو أخذ كمية قليلة من بذور الكتان وتناولها كما دوت الخليج لتهدئة القولون العصبي. كما يمكن تناول ملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان 3 مرات في اليوم لتخفيف اعراض التهاب القولون العصبي. النعناع: من افضل المشروبات لتهدئة القولون العصبي ومشاكل الجهاز الهضمي ككل، وهو من الاعشاب الغنية بالزيت الذي يساعد على تهدئة عضلات القولون العصبي والتخلص من الانتفاخ في رمضان.

يمكن شرب النعناع كمشروب دافئ او بارد بعد غليه في الماء، وهو مفيد جداً في الحالتين.

بذور الشمر: من البذور التي يوصي بها الاطباء مرضى القولون العصبي، نظراً لتأثيرها الايجابي الكبير في تهدئة القولون العصبي. ويمكن غلي بذور الشمر في الماء وتبريدها ثم شربها للتخفيف من اعراض التهاب القولون. الكراوية: وتستخدم عادة في صنع المغلي الذي يُحضر بعد ولادة المرأة الحامل، وهو نبات عشبي مفيد جداً بل ويعد من أهم الاعشاب التي تساعد في القضاء على غازات البطن والانتفاخ الناتج عن التهاب القولون.

وتناول الكراوية بعد غليه في الماء واضافة السكر اليه، يسهم في تهدئة القولون العصبي في رمضان وغيره من مشاكل الجهاز الهضمي.