الأطعمة المسموحة والممنوعة لمرضى ارتجاع المريء في رمضان

ارتجاع المريء أحد أشكال اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تزداد حدتها وأعراضها خلال شهر رمضان المبارك، وخصوصا خلال ساعات الصيام أو بعد الإفطار، بسبب انتهاج عادات غذائية خاطئة، فعلى مريض ارتجاع المريء أن يلتزم ببرنامج غذائي في شهر رمضان المبارك.

الأطعمة المسموحة والممنوعة لمرضى ارتجاع المريء

الأطعمة الممنوعة لمرضى ارتجاع المريء في رمضان

الأطعمة الدسمة: في بداية الممنوعات على مريض ارتجاع المريء، والأطعمة الدسمة المقصودة هنا تشمل المقالي والمسبكات والحلويات، بسبب نسبة الدهون المشبعة فيها، والتي تسبب استرخاء لعضلات المريء، مما يزيد فرص ارتجاع حمض المعدة.

الحمضيات: من الأطعمة التي يجب أن يحذر منها أصحاب ارتجاع المريء، لأنها تزيد من فرص ارتجاع حمض المعدة للمريء، ولذلك يحظر عصر الليمون على الشوربة أو السلطة في إفطار شهر رمضان.

الشوكولاتة: لا فرق بين الفاتحة أو الداكنة، فكل أنواع الشوكولاته ممنوعة على مرضى ارتجاع المريء، لاحتوائها على عنصر الميثيل زانثين، الذي يتسبب في استرخاء عضلات المريء، وبالتالي ارتجاع حمض المعدة.

التوابل الحريفة: الشطة القرفة والزنجبيل، من الممنوعات تمام على مرضى ارتجاع المريء، خصوصا في وجبة الإفطار، حيث يميل الصائم أحيانا إلى الأكل حتى الامتلاء.

المشروبات الغازية: بالإضافة إلى الشاي والقهوة بأنوعها، لاحتوائها على نسبة عالية من مادة الكافيين المحفزة لارتجاع حمض المعدة إلى المريء.

وعلى السحور ينصح مرضى ارتجاع المريء بتجنب تناول الزبادي المعلب، لاحتوائه على أحماض تزيد فرص الارتجاع، ويمكن تناول الزبادي المنزلي بحذر، كما يمنع تناول صفار البيض، والجبن النباتي.

الأطعمة المسموحة لمرضى ارتجاع المريء