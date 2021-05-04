طريقة عمل كنافة الكب كيك أحسن من محلات نابلس

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كنافة الكب كيك ، من أشهر الحلويات العربية، والتي تتميز بمذاقها الرائع وشكلها الجميل، وهى من الحلويات الطرية والتي تذوب في الفم، ويحبها الكبار والصغار في الوطن العربي، وطريقة تحضيرها سهلة ولا تحتاج مجهود أو وقت كبير في صناعتها، ومن أشهر البلدان العربية التي تقوم بصناعتها مصر، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، ودول الخليج العربي، ودول المغرب العربي، ومكونات الكنافة بسيطة ومتوفرة بكثرة في الأسواق، وتستطيع أي ربت منزل أن تقوم بتحضيرها بكل سهولة دون أي عناء، وتوجد منها أنواع كثيرة مثل الكنافة بالقشطة، والكنافة بالمكسرات، وكلها تمتاز بمذاقها الجميل الرائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكنافة في المنزل بأقل التكاليف والإمكانيات.
مكونات كنافة الكب كيك
يحتوي هذا النوع من الكنافة على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في كل مكان وهى كما يلي:-
- نصف كيلو من الكنافة.
- كوب واحد من القشطة.
- 4 ملاعق من السمنة.
- 4 ملاعق من السكر البودرة.
يحتوي شربات الحلويات على المكونات البسيطة التالية:-
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الماء.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة تحضير كنافة الكب كيك
طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعدادها في المنزل بدون مجهود من خلال إتباع الخطوات التالية:-
- نحضر نصف كيلو من الكنافة ونفكها من بعضها، ثم نضع عليها السكر والسمن، ونقلب المكونات مع بعضها البعض جيدًا.
- نقوم بإحضار صينية الكب كيك، ونضع بها طبقة من الكنافة، ثم نقوم بالضغط عليها، ثم نضع ملعقة من القشطة، ثم نضع طبقة كنافة على القشطة.
- ندخل صينية الكب كيك الفرن، ونتركها مدة 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ونضع الشربات عليها وهى ساخنة حتى تتشرب القطر بشكل جيد.
طريقة عمل شربات كنافة الكب كيك بسيطة وسهلة ويمكن تحضيره في أسرع وقت من خلال إتباع الخطوات التالية:-
- نقوم بوضع كوب من السكر مع كوب من الماء وملعقة من عصير الليمون، ونضعهم على النار.
- نترك الخليط على النار حتى يغلي، ويصبح سميك القوام.
- نرفع القطر من على النار، ونتركه جانبًا حتى يحين موعد الاستخدام.
الوسوم
كنافة الكب كيك ، من أشهر الحلويات العربية، والتي تتميز بمذاقها الرائع وشكلها الجميل، وهى من الحلويات الطرية والتي تذوب في الفم، ويحبها الكبار والصغار في الوطن العربي، وطريقة تحضيرها سهلة ولا تحتاج مجهود أو وقت كبير في صناعتها، ومن أشهر البلدان العربية التي تقوم بصناعتها مصر، وسوريا، وفلسطين، ولبنان، ودول الخليج العربي، ودول المغرب العربي، ومكونات الكنافة بسيطة ومتوفرة بكثرة في الأسواق، وتستطيع أي ربت منزل أن تقوم بتحضيرها بكل سهولة دون أي عناء، وتوجد منها أنواع كثيرة مثل الكنافة بالقشطة، والكنافة بالمكسرات، وكلها تمتاز بمذاقها الجميل الرائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الكنافة في المنزل بأقل التكاليف والإمكانيات.
مكونات كنافة الكب كيك
يحتوي هذا النوع من الكنافة على بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في كل مكان وهى كما يلي:-
- نصف كيلو من الكنافة.
- كوب واحد من القشطة.
- 4 ملاعق من السمنة.
- 4 ملاعق من السكر البودرة.
يحتوي شربات الحلويات على المكونات البسيطة التالية:-
- كوب واحد من السكر.
- كوب واحد من الماء.
- ملعقة من عصير الليمون.
طريقة تحضير كنافة الكب كيك
طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتستطيع أي سيدة أن تقوم بإعدادها في المنزل بدون مجهود من خلال إتباع الخطوات التالية:-
- نحضر نصف كيلو من الكنافة ونفكها من بعضها، ثم نضع عليها السكر والسمن، ونقلب المكونات مع بعضها البعض جيدًا.
- نقوم بإحضار صينية الكب كيك، ونضع بها طبقة من الكنافة، ثم نقوم بالضغط عليها، ثم نضع ملعقة من القشطة، ثم نضع طبقة كنافة على القشطة.
- ندخل صينية الكب كيك الفرن، ونتركها مدة 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي.
- نقوم بإخراج الصينية من الفرن، ونضع الشربات عليها وهى ساخنة حتى تتشرب القطر بشكل جيد.
طريقة عمل شربات كنافة الكب كيك بسيطة وسهلة ويمكن تحضيره في أسرع وقت من خلال إتباع الخطوات التالية:-
- نقوم بوضع كوب من السكر مع كوب من الماء وملعقة من عصير الليمون، ونضعهم على النار.
- نترك الخليط على النار حتى يغلي، ويصبح سميك القوام.
- نرفع القطر من على النار، ونتركه جانبًا حتى يحين موعد الاستخدام.
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