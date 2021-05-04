طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل وبدون شيل في 5 دقائق السجادة هترجع جديدة

طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل أن السجاجيد تتعرض للاتساخ بطريقة سريعة، مهما حاولتِ ربة المنزل الحفاظ عليها نظيفة، أن وجود الحيوانات الأليفة والأطفال داخل المنزل، ودخول الضيوف وأهل المنزل دون خلع أحذيتهم، يؤدي كل هذا مع التكرار إلى اتساخ السجادة بشكل سريع، مما قد جعلك تقوم بغسلها أو إرسالها إلى المغسلة، ومع تكرار الغسيل تفقد السجادة ألوانها وبريقها، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريق تنظيف السجاد بدون غسيل والتنظيف العميق للسجاد وطرق تنظيف الانتريه، في هذا المقال، نخبرك بطرق تنظيف السجاد دون أن تغسليه. طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل يتم تنظيف السجادة جيدًا، بواسطة المكنسة الكهربائية. يتم رش كمية وفيرة من صودا الخبز على السجاد بأكملها، للتخلص من الروائح العالقة بها. يتم شفط صودا الخبز بالمكنسة. اخلطي خمسة لتر من الماء الدافئ، مع كوب وربع من ماء الأكسجين تركيز عشرة، ملعقتين كبار من صودا الخبز، وملعقتين كبار من صابون المواعين، مع ملعقتين كبار من منعم الملابس. ضعي من هذا المزيج على مكان البقع وأدعكيه جيدًا بالفرشاة الخشنة. رشي القليل من صودا الخبز(بيكربونات الصوديوم) على ماء الأكسجين، بدون تخفيف على البقع الصعبة والعنيدة، وادعكيها بالفرشاة. بللي قطعة قماش نظيفة في الماء النظيف، وادعكي السجادة مرة أخرى. اتركي السجادة حتى تجف تمامًا، ويمكنكِ تشغيل المروحة لسرعة التجفيف. يتم رش معطر السجاد على السجادة لاكتسابها رائحة جميلة، ويمكنكِ إضافة خمس قطرات من زيت الليمون أو اللافندر أو الورد إلى نصف كوب من الماء في زجاجة بخاخ، ورش السجاد بها. الطريقة الثانية لتنظيف السجاد بدون غسيل طريقة تنظيف السجاد بدون غسيلالطريقة الثانية لتنظيف السجاد بدون غسيل هذه الطريقة تستخدم للبقع العنيدة والصعبة. اخلطي ربع كوب من الملح، مع نفس المقدار من البوراكس، ونفس المقدار من الخل الأبيض في إناء صغير حتى الحصول على خليط كريمي. ضعي كمية قليلة من هذا الخليط على السجادة في مكان البقع، وادعكيها بالفرشاة جيدًا. ثم تغمر قطعة قماش نظيفة في الماء النظيف. وتفرك به السجادة مرة أخرى. يتم ترك السجادة تجف في مكان به شمس جيد التهوية. رش السجادة بأي نوع معطر مفضل لديكم مثل الفل والورد والعود العربي. الوسوم

طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل أن السجاجيد تتعرض للاتساخ بطريقة سريعة، مهما حاولتِ ربة المنزل الحفاظ عليها نظيفة، أن وجود الحيوانات الأليفة والأطفال داخل المنزل، ودخول الضيوف وأهل المنزل دون خلع أحذيتهم، يؤدي كل هذا مع التكرار إلى اتساخ السجادة بشكل سريع، مما قد جعلك تقوم بغسلها أو إرسالها إلى المغسلة، ومع تكرار الغسيل تفقد السجادة ألوانها وبريقها، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريق تنظيف السجاد بدون غسيل والتنظيف العميق للسجاد وطرق تنظيف الانتريه، في هذا المقال، نخبرك بطرق تنظيف السجاد دون أن تغسليه. طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل يتم تنظيف السجادة جيدًا، بواسطة المكنسة الكهربائية. يتم رش كمية وفيرة من صودا الخبز على السجاد بأكملها، للتخلص من الروائح العالقة بها. يتم شفط صودا الخبز بالمكنسة. اخلطي خمسة لتر من الماء الدافئ، مع كوب وربع من ماء الأكسجين تركيز عشرة، ملعقتين كبار من صودا الخبز، وملعقتين كبار من صابون المواعين، مع ملعقتين كبار من منعم الملابس. ضعي من هذا المزيج على مكان البقع وأدعكيه جيدًا بالفرشاة الخشنة. رشي القليل من صودا الخبز(بيكربونات الصوديوم) على ماء الأكسجين، بدون تخفيف على البقع الصعبة والعنيدة، وادعكيها بالفرشاة. بللي قطعة قماش نظيفة في الماء النظيف، وادعكي السجادة مرة أخرى. اتركي السجادة حتى تجف تمامًا، ويمكنكِ تشغيل المروحة لسرعة التجفيف. يتم رش معطر السجاد على السجادة لاكتسابها رائحة جميلة، ويمكنكِ إضافة خمس قطرات من زيت الليمون أو اللافندر أو الورد إلى نصف كوب من الماء في زجاجة بخاخ، ورش السجاد بها. الطريقة الثانية لتنظيف السجاد بدون غسيل طريقة تنظيف السجاد بدون غسيلالطريقة الثانية لتنظيف السجاد بدون غسيل هذه الطريقة تستخدم للبقع العنيدة والصعبة. اخلطي ربع كوب من الملح، مع نفس المقدار من البوراكس، ونفس المقدار من الخل الأبيض في إناء صغير حتى الحصول على خليط كريمي. ضعي كمية قليلة من هذا الخليط على السجادة في مكان البقع، وادعكيها بالفرشاة جيدًا. ثم تغمر قطعة قماش نظيفة في الماء النظيف. وتفرك به السجادة مرة أخرى. يتم ترك السجادة تجف في مكان به شمس جيد التهوية. رش السجادة بأي نوع معطر مفضل لديكم مثل الفل والورد والعود العربي.

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