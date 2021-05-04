طريقة عمل فطيرة الشاورما بالدجاج اللذيذة بطريقة جميلة وسهلة

تعد فطيرة الشاورما بالدجاج من أعظم الفطائر السريعة ، وتختلف طريقة عملها من طريقة لأخرى وأيضاً طريقة الحشو تختلف حسب رغبة كل شخص فمنها التي يمكن حشوها بالجبنة أو اللحمة المقطعة أو الفراخ المقطع، وهي من اشهي الاكلات التي يفضلها الجميع وهي من الوجبات اللذيذة التي يمكن تناولها دائما دون العناء في طريقة تجهيزها، وهذه الحشوة يمكن وضعها في العيش السوري أو العيش البلدي أو أي شئ آخر، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات فطيرة الشاورما بالدجاج وطريقة تجهيزها السريعة.

مكونات عمل فطيرة الشاورما بالدجاج

فطيرة الشاورما بالدجاج مكوناتها من أبسط المكونات والآن سوف نعرضها لكم بالتفصيل وهي كما يلي:-

مكونات العجينة

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

4 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

4 ملاعق كبيرة من الحليب.

1/ 3 كوب من الزيت.

رشة صغيرة من الملح.

ماء للعجن.

الحشو

صدر من الدجاج مقطع شرائح.

حبة من البصل.

حبة من الطماطم.

بقدونس مفروم.

رشة من الفلفل الأسود.

كزبرة مطحونة.

رشة صغيرة من القرفة.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب من الخل.

2 ملعقة كبيرة من الطحينة.

زيت حسب الحاجة.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة تحضير هذه الفطيرة من أفضل الطرق وأسهلها وهي كالتالي:

نحضر إناء ونضع به السكر والخميرة والحليب ونذوبهم جيداً مع بعض، ننخل الدقيق ونقلب به رشة الملح ثم نضيفهم على المكونات السابقة، نضع عليهم الماء بالتدريج ونقوم بالعجن جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية ونضيفه عليها الزيت. نقوم بتغطية العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها في مكان دافئ حتى تخمر لمدة ساعة أو أكثر. بعد أن تخمر العجينة نفردها بالنشابة على شكل مستطيل على سطح مرشوش عليه قليل من الدقيق. نضع الحشو بشكل طولي على العجينة ونقوم بلفها على شكل رول مع غلقها جيداً من الأطراف. نحضر صينية مدهونة ونضع بها الفطيرة مع دهن وجهها بالبيض وقليل من السمسم ( حسب الرغبة ). ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تنضج تماماً.

طريقة تحضير الحشوة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الحشوة بسهولة ويسر وهي كما يلي: