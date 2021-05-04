طريقة عمل أصابع الشكولاتة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة

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أصابع الشكولاتة ، من أجمل الحلويات التي يمكن أن تقدميها إلي أفراد أسرتك في العيد، فهي تتميز بشكل مختلف ومذاق خاص جداً، وتعتبر من أشهي وألذ الحلويات التي يعشقها الكثير من الاطفال، ويمكن تحضيرها خلال بضع دقائق، لأنها لا تأخذ الكثير من الوقت، فهي شهي وللذيذ وطعمها مختلف ومميز، فهي تباع في المحلات بسعر غالي الثمن، لذلك تبحث جميع السيدات علي طريقة صنعها في المنزل بأبسط المكونات، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني، علي طريقة عمل أصابع الشكولاتة في المنزل بخطوات سريعة وبسيطة جداً.مكونات عمل أصابع الشكولاتة
تعرفي من خلال هذا المقال علي مكونات عمل بسكويت الشكولاتة من المنزل وهي كالاتي:-
- 150 جرام من الزبدة.
- ربع كوب من السكر.
- رشة من الفانيليا.
- 2 كوب إلا ربع من الدقيق.
- ربع كوب من دقيق الذرة.
- 300 جرام من شوكولاتة غامقة سايحه.
- ثلاث ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير أصابع الشكولاتة في المنزل وهي كما يلي:-
- أولاً نقوم بتحضير صوص الشكولاتة، نقوم بخلط الشكولاتة الغامقة مع ثلاث ملاعق من الزيت النباتي ونتركهم في الثلاجة.
- بعد ذلك نقوم بخفق الزبدة مع الفانيليا والسكر بالخلاط الكهربائي لتصبح ناعمة، ثم قومي بإضافة دقيق الذرة والدقيق الأخر وأخفقي المزيج جيداً.
- بعد ذلك قومي بوضع الخليط في كيس حلواني له رأس أنبوبي، وشكلي الخليط أصابع عرضها 2 سم وطولها 6 سم.
- قومي برص الأصابع في صينية، وحاولي أن يكون هناك مسافة بينهم، أدخلي الصواني في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 15 دقيقة تقريباً.
- ثم قومي بإخراج البسكويت بعد أن تنضج تماماً، واتركيها حتي تبرد تماماً ثم تغمس أطرفها في صوص الشكولاتة، تترك الأصابع لتجمد في الثلاجة علي مصبعات حديدية.
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أصابع الشكولاتة ، من أجمل الحلويات التي يمكن أن تقدميها إلي أفراد أسرتك في العيد، فهي تتميز بشكل مختلف ومذاق خاص جداً، وتعتبر من أشهي وألذ الحلويات التي يعشقها الكثير من الاطفال، ويمكن تحضيرها خلال بضع دقائق، لأنها لا تأخذ الكثير من الوقت، فهي شهي وللذيذ وطعمها مختلف ومميز، فهي تباع في المحلات بسعر غالي الثمن، لذلك تبحث جميع السيدات علي طريقة صنعها في المنزل بأبسط المكونات، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني، علي طريقة عمل أصابع الشكولاتة في المنزل بخطوات سريعة وبسيطة جداً.مكونات عمل أصابع الشكولاتة
تعرفي من خلال هذا المقال علي مكونات عمل بسكويت الشكولاتة من المنزل وهي كالاتي:-
- 150 جرام من الزبدة.
- ربع كوب من السكر.
- رشة من الفانيليا.
- 2 كوب إلا ربع من الدقيق.
- ربع كوب من دقيق الذرة.
- 300 جرام من شوكولاتة غامقة سايحه.
- ثلاث ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.
طريقة التحضير
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي طريقة تحضير أصابع الشكولاتة في المنزل وهي كما يلي:-
- أولاً نقوم بتحضير صوص الشكولاتة، نقوم بخلط الشكولاتة الغامقة مع ثلاث ملاعق من الزيت النباتي ونتركهم في الثلاجة.
- بعد ذلك نقوم بخفق الزبدة مع الفانيليا والسكر بالخلاط الكهربائي لتصبح ناعمة، ثم قومي بإضافة دقيق الذرة والدقيق الأخر وأخفقي المزيج جيداً.
- بعد ذلك قومي بوضع الخليط في كيس حلواني له رأس أنبوبي، وشكلي الخليط أصابع عرضها 2 سم وطولها 6 سم.
- قومي برص الأصابع في صينية، وحاولي أن يكون هناك مسافة بينهم، أدخلي الصواني في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة 15 دقيقة تقريباً.
- ثم قومي بإخراج البسكويت بعد أن تنضج تماماً، واتركيها حتي تبرد تماماً ثم تغمس أطرفها في صوص الشكولاتة، تترك الأصابع لتجمد في الثلاجة علي مصبعات حديدية.
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