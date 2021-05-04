طريقة عمل البيتيفور بالكيلو زي المحلات بالصور والمقادير في المنزل بطريقة سهله

طريقة عمل البيتيفور، ومع قدوم عيد الفطر المبارك نزداد نتائج البحث حول طريقة عمل البيتيفور وبأكثر من طريقة، فمكوناتها وطريقة تحضيرها سهلة جدًا، ويمكنكِ تحضيرها في البيت بدلاً من شرائها بثمنٍ غالٍ في المحلات، ولأن هناك العديد من النساء التي تحب تحضير الحلويات مثل البيتيفور والبسكويت والغريب وغيرها، سنتعر فمعًا اليوم من خلال موقع ثقفني على طريقة خاصة جدًا وسهلة وبسيطة وغير مكلفة؛ تحديدًا في ظل اتخاذ الإجرائية من قبل العالم كله؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المميت، فالأصح والآمن أن تبدأي في تعليم كل ما يحب اطفالك من حلويات وأطباق عمومًا للحفاظ على صحتكِ وصحتهم التي لا تقدر بثمن.

مقادير عمل البيتيفور

والآن سنتعرف معًا على إحدق الطرق السهلة والبسيطة لـ طريقة عمل البيتيفور، وإليكِ مقاديرها:

كوبين من الدقيق.

نصف كوب من اللسكر الناعمن أو يمكن تنعيم الموجود عندك من سكر ناعم.

كوب من الزبدة بنفس درجة حرارة الغرفة.

ملعقة من الفانيليا صغيرة.

ملعقة من البيكنج بودر صغيرة.

نصف ملعقة من قشر ثمرة البرتقال صغيرة.

شوكولاته أو مربى او على حسب رغبتك ورغبة أطفالك.

طريقة عمل البيتيفور

والآن سنتعرف على أسهل طريقة عمل البيتيفور: