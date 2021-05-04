طريقة عمل البيتيفور بالكيلو زي المحلات بالصور والمقادير في المنزل بطريقة سهله

طريقة عمل البيتيفور، ومع قدوم عيد الفطر المبارك نزداد نتائج البحث حول طريقة عمل البيتيفور وبأكثر من طريقة، فمكوناتها وطريقة تحضيرها سهلة جدًا، ويمكنكِ تحضيرها في البيت بدلاً من شرائها بثمنٍ غالٍ في المحلات، ولأن هناك العديد من النساء التي تحب تحضير الحلويات مثل البيتيفور والبسكويت والغريب وغيرها، سنتعر فمعًا اليوم من خلال موقع ثقفني على طريقة خاصة جدًا وسهلة وبسيطة وغير مكلفة؛ تحديدًا في ظل اتخاذ الإجرائية من قبل العالم كله؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المميت، فالأصح والآمن أن تبدأي في تعليم كل ما يحب اطفالك من حلويات وأطباق عمومًا للحفاظ على صحتكِ وصحتهم التي لا تقدر بثمن.مقادير عمل البيتيفور
والآن سنتعرف معًا على إحدق الطرق السهلة والبسيطة لـ طريقة عمل البيتيفور، وإليكِ مقاديرها:
- كوبين من الدقيق.
- نصف كوب من اللسكر الناعمن أو يمكن تنعيم الموجود عندك من سكر ناعم.
- كوب من الزبدة بنفس درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة من الفانيليا صغيرة.
- ملعقة من البيكنج بودر صغيرة.
- نصف ملعقة من قشر ثمرة البرتقال صغيرة.
- شوكولاته أو مربى او على حسب رغبتك ورغبة أطفالك.
والآن سنتعرف على أسهل طريقة عمل البيتيفور:
- اخفقي البيض جيدًا مع إضافة كلاً من قشر البرتقال بعد تبشيره، والفانيليا.
- تدريجيًا أضيفي الزبدة ولكن مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على قوام كريمي وسلسل.
- نضيف سكر البودرة الناعم ونظل مستمرين في الخفق أيضًا، إلا أن تمتزج المكونات.
- اخلط كميات من البيكنج بودر والدقيق، وقومي بإضافتها إلى ما سبق من مزيج تدريجيًا، حتى تشعرين بعجينة طرية وناعمة.
- غطي العجينة فورًا بورقة نايلون، وارتكيها تهدأ وترتاح تقريبًا لنصف ساعة.
- قطعي العجينة إلى مجموعة من القطع الصغيرة الحجم، وشكليها حسب رغبتك.
- رصي العجينة في صينية تم فرشها من قبل بورق الزبدة، وضعيها في فرن ذو حرارة متوسطة حتى وصول لونها إلى اللون الذهبي.
- اتركيها حتى تبرد، والصقي كل قطعتين منهما ببعضر باستخدام الشوكولاته أو المربى.
- وبالهنا والشفا على قلبك.
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طريقة عمل البيتيفور، ومع قدوم عيد الفطر المبارك نزداد نتائج البحث حول طريقة عمل البيتيفور وبأكثر من طريقة، فمكوناتها وطريقة تحضيرها سهلة جدًا، ويمكنكِ تحضيرها في البيت بدلاً من شرائها بثمنٍ غالٍ في المحلات، ولأن هناك العديد من النساء التي تحب تحضير الحلويات مثل البيتيفور والبسكويت والغريب وغيرها، سنتعر فمعًا اليوم من خلال موقع ثقفني على طريقة خاصة جدًا وسهلة وبسيطة وغير مكلفة؛ تحديدًا في ظل اتخاذ الإجرائية من قبل العالم كله؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المميت، فالأصح والآمن أن تبدأي في تعليم كل ما يحب اطفالك من حلويات وأطباق عمومًا للحفاظ على صحتكِ وصحتهم التي لا تقدر بثمن.مقادير عمل البيتيفور
والآن سنتعرف معًا على إحدق الطرق السهلة والبسيطة لـ طريقة عمل البيتيفور، وإليكِ مقاديرها:
- كوبين من الدقيق.
- نصف كوب من اللسكر الناعمن أو يمكن تنعيم الموجود عندك من سكر ناعم.
- كوب من الزبدة بنفس درجة حرارة الغرفة.
- ملعقة من الفانيليا صغيرة.
- ملعقة من البيكنج بودر صغيرة.
- نصف ملعقة من قشر ثمرة البرتقال صغيرة.
- شوكولاته أو مربى او على حسب رغبتك ورغبة أطفالك.
والآن سنتعرف على أسهل طريقة عمل البيتيفور:
- اخفقي البيض جيدًا مع إضافة كلاً من قشر البرتقال بعد تبشيره، والفانيليا.
- تدريجيًا أضيفي الزبدة ولكن مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على قوام كريمي وسلسل.
- نضيف سكر البودرة الناعم ونظل مستمرين في الخفق أيضًا، إلا أن تمتزج المكونات.
- اخلط كميات من البيكنج بودر والدقيق، وقومي بإضافتها إلى ما سبق من مزيج تدريجيًا، حتى تشعرين بعجينة طرية وناعمة.
- غطي العجينة فورًا بورقة نايلون، وارتكيها تهدأ وترتاح تقريبًا لنصف ساعة.
- قطعي العجينة إلى مجموعة من القطع الصغيرة الحجم، وشكليها حسب رغبتك.
- رصي العجينة في صينية تم فرشها من قبل بورق الزبدة، وضعيها في فرن ذو حرارة متوسطة حتى وصول لونها إلى اللون الذهبي.
- اتركيها حتى تبرد، والصقي كل قطعتين منهما ببعضر باستخدام الشوكولاته أو المربى.
- وبالهنا والشفا على قلبك.
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