أقوي وصفات تفتيح البشرة بمكونات طبيعية 100% ونتيجة مضمونة من أول استخدام

وصفات لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية والتي يلجأ إلى استخدامها الكثير من الناس بسبب أمانها على البشرة وفعاليتها الكبيرة، كما أنها تمد البشرة بكل ما تحتاج إليه من مغذيات، ولكن على الرغم من الفوائد العديدة لهذه الوصفات إلا أن الإفراط في استخدامها قد يسبب أضرار بالغة للبشرة، لذلك يجب الحرص عند الاستخدام والتطبيق على البشرة.

وصفات لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية

تعد الوصفات الطبيعية من أهم وأفضل طرق العناية بالبشرة، كما أنها وسيلة آمنة وتساعد على حل جميع مشاكل البشرة بفعالية كبيرة وأمان، كما أنها أفضل من استخدام مستحضرات التجميل أو غيرها من المواد التي تسبب أضرار للبشرة بسبب احتوائها على مواد كيميائية ضارة تسبب تلفها، وإليكم أشهر وصفات لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية.

وصفة الزبادي لتفتيح البشرة

تتميز هذه الوصفة بفوائدها العديدة التي توفرها للبشرة وذلك نتيجة احتوائها على عناصر غذائية كثيرة ضرورية للحفاظ على صحة البشرة وحيويتها، كما أنها تعالج الكثير من مشاكل البشرة ولها خصائص تبييض وترطيب عالية، حيث يعتبر الزبادي أحد مشتقات الحليب التي يتميز بنفس هذه الخصائص، كما يمكن تطبيقه على الوجه باستخدام عدة طرق، ويتم تحضير الوصفة كالتالي:

المكونات

ملعقتين صغيرتين من العسل.

علبة زبادي.

ملعقة من الشوفان.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات حتى تتجانس ثم نقوم بوضعها على البشرة ونتركها لمدة ربع ساعة أو حتى تجف، وبعدها يمكن فركه برفق ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، ويمكن تكرار هذه الوصفة كل يوم ولمدة أسبوعين للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الأرز لتفتيح وتبييض الوجه

وصفة طبيعية مهمة يمكن استخدامها كمكون طبيعي للعناية بالوجه واستبدال المستحضرات والكريمات الآخرة بها، حيث ماء الأرز بمحتواه الجيد من العناصر الغذائية الضرورية للبشرة كما يحميها من الأضرار وظهور التجاعيد أو علامات تقدم العمر، ويساعد على تفتيحها ونقية، ويمكن تحضيرها بالطريقة التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقتين أرز مطحون.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير والاستخدام

نحضر إناء ونضع به ملعقتين الأرز ثم بيكربونات الصوديوم وننزل فوقهم بالعسل ونقلب المكونات مع بعضها جيدًا حتى تمتزج، وبعدها يتم تطبيقها على الوجه وتركها 20 دقيقة، ويشطف الوجه بالماء، وتكرر الوصفة 3 أيام.