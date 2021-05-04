طريقة عمل البسكويت زي المحلات بالكيلو المقادير اللازمة لعمل بسكويت العيد في المنزل

طريقة عمل البسكويت، خلال هذه الفترة من قدوم العيد الفطر المبارك يطلب راغبي حلوى البسكويت من أبويهم أكل البسكويت، مما يجعل الإقبال على نتائج البحث عن طريقة عمل البسكويت، والكثير من الأسر في جمهورية مصر العربية أثناء هذه الفترة من الأزمات، لن تأكل البسكويت الخارجي وهي مطمئنة بما يكفي كما في السنين السابقة، وهي الطريقة الآمنة على حياتهم حقًا، كما أنها تعطي مذاقًا خاصًا ورائحة شهية في البيت، ومن أعظم مميزات هذه الأيام أن جميع أفراد الأسرة يتشاركون في عملية التحضير فهناك من يشتري المكونات من البقال، وهناك من يقوم بالعجين، وهناك من يقوم بالخبز، أما الشباب فيحملون صواني البسكويت والذهاب إلى الفرح لتحميرها.

شاهد أيضا: طريقة عمل البيتيفور بالكيلو زي المحلات بالصور والمقادير في المنزل بطريقة سهله

المقادير اللازمة لعمل بسكويت العيد

قبل أن نتعرف على طريقة عمل البسكويت سنتعرف على المقادير الازمة لتحضيره:

بيضتان.

نصف كيلة زبدة.

15 جرام من النشادر.

كيلو دقيق فاخر.

ملعقة من البيكنج باودر صغيرة.

ثلث أربع كوب من سكر البودرة الناعم.

ملعقة من الفانيليا صغيرة.

طريقة عمل البسكويت

والآن سنتعرف على الخطوات اللازمة لطريقة عمل البسكويت بشيء من التفصيل، ومن الممكن للمبتدئات التعلم من خلال هذه الخطوات السهلة والبسيطة: