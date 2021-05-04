طريقة عمل البسكويت زي المحلات بالكيلو المقادير اللازمة لعمل بسكويت العيد في المنزل

طريقة عمل البسكويت، خلال هذه الفترة من قدوم العيد الفطر المبارك يطلب راغبي حلوى البسكويت من أبويهم أكل البسكويت، مما يجعل الإقبال على نتائج البحث عن طريقة عمل البسكويت، والكثير من الأسر في جمهورية مصر العربية أثناء هذه الفترة من الأزمات، لن تأكل البسكويت الخارجي وهي مطمئنة بما يكفي كما في السنين السابقة، وهي الطريقة الآمنة على حياتهم حقًا، كما أنها تعطي مذاقًا خاصًا ورائحة شهية في البيت، ومن أعظم مميزات هذه الأيام أن جميع أفراد الأسرة يتشاركون في عملية التحضير فهناك من يشتري المكونات من البقال، وهناك من يقوم بالعجين، وهناك من يقوم بالخبز، أما الشباب فيحملون صواني البسكويت والذهاب إلى الفرح لتحميرها.
المقادير اللازمة لعمل بسكويت العيد
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قبل أن نتعرف على طريقة عمل البسكويت سنتعرف على المقادير الازمة لتحضيره:
- بيضتان.
- نصف كيلة زبدة.
- 15 جرام من النشادر.
- كيلو دقيق فاخر.
- ملعقة من البيكنج باودر صغيرة.
- ثلث أربع كوب من سكر البودرة الناعم.
- ملعقة من الفانيليا صغيرة.
والآن سنتعرف على الخطوات اللازمة لطريقة عمل البسكويت بشيء من التفصيل، ومن الممكن للمبتدئات التعلم من خلال هذه الخطوات السهلة والبسيطة:
- في الخطوة الأولى، ينبغي وضع ثلاثة ارباع السكر الناعم في وعاء ثن نضيف إليه مقدار الزبدة السابق ذكره.
- نقوم بخفق المكونات جيدً بواسطة مضرب كهربي إلا أن تصبح العجينة متماسكة بحيث لا تقطع.
- ضيفي البيضتان، ولكن مع الاستمارا في خفق المكونات مع بعض.
- الآن، ضيفي الفانيليا، على الخليط وكذلك النشادر، مع التقليب المستمر سواء بواسطة العجينة او المضرب الكهربي.
- ضيفي كلاً من الدقيق والبيكنج بودر إلى المزيج مع الخفق بالمضرب جيدًا او العجانة.
- وفي حال لين العجين، اتركيه لفترة نصف ساعة.
- ضعي العجينة ببطء في الماكينة الخاصة بالبسكويت، كي يتخذ صورة أصابع طويلة، ثم اسحبي ووزعيها في صينية.
- أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية، واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى حصوله على اللون الذهبي.
- اتركي الخليط حتى يبرد، وبالهنا والشفا.
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طريقة عمل البسكويت، خلال هذه الفترة من قدوم العيد الفطر المبارك يطلب راغبي حلوى البسكويت من أبويهم أكل البسكويت، مما يجعل الإقبال على نتائج البحث عن طريقة عمل البسكويت، والكثير من الأسر في جمهورية مصر العربية أثناء هذه الفترة من الأزمات، لن تأكل البسكويت الخارجي وهي مطمئنة بما يكفي كما في السنين السابقة، وهي الطريقة الآمنة على حياتهم حقًا، كما أنها تعطي مذاقًا خاصًا ورائحة شهية في البيت، ومن أعظم مميزات هذه الأيام أن جميع أفراد الأسرة يتشاركون في عملية التحضير فهناك من يشتري المكونات من البقال، وهناك من يقوم بالعجين، وهناك من يقوم بالخبز، أما الشباب فيحملون صواني البسكويت والذهاب إلى الفرح لتحميرها.
المقادير اللازمة لعمل بسكويت العيد
شاهد أيضا: طريقة عمل البيتيفور بالكيلو زي المحلات بالصور والمقادير في المنزل بطريقة سهله
قبل أن نتعرف على طريقة عمل البسكويت سنتعرف على المقادير الازمة لتحضيره:
- بيضتان.
- نصف كيلة زبدة.
- 15 جرام من النشادر.
- كيلو دقيق فاخر.
- ملعقة من البيكنج باودر صغيرة.
- ثلث أربع كوب من سكر البودرة الناعم.
- ملعقة من الفانيليا صغيرة.
والآن سنتعرف على الخطوات اللازمة لطريقة عمل البسكويت بشيء من التفصيل، ومن الممكن للمبتدئات التعلم من خلال هذه الخطوات السهلة والبسيطة:
- في الخطوة الأولى، ينبغي وضع ثلاثة ارباع السكر الناعم في وعاء ثن نضيف إليه مقدار الزبدة السابق ذكره.
- نقوم بخفق المكونات جيدً بواسطة مضرب كهربي إلا أن تصبح العجينة متماسكة بحيث لا تقطع.
- ضيفي البيضتان، ولكن مع الاستمارا في خفق المكونات مع بعض.
- الآن، ضيفي الفانيليا، على الخليط وكذلك النشادر، مع التقليب المستمر سواء بواسطة العجينة او المضرب الكهربي.
- ضيفي كلاً من الدقيق والبيكنج بودر إلى المزيج مع الخفق بالمضرب جيدًا او العجانة.
- وفي حال لين العجين، اتركيه لفترة نصف ساعة.
- ضعي العجينة ببطء في الماكينة الخاصة بالبسكويت، كي يتخذ صورة أصابع طويلة، ثم اسحبي ووزعيها في صينية.
- أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية، واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى حصوله على اللون الذهبي.
- اتركي الخليط حتى يبرد، وبالهنا والشفا.
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