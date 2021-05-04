طريقة عمل البسبوسة بخطوات سهلة وبسيطة في 5 دقائق تكون جاهزة

طريقة عمل البسبوسة المصري واحدة من أكثر الحلويات المحببة جداً لدى الجميع والأطفال تحبها أيضاً وهي من الحلويات سهلة التحضير لأنها لا تستغرق وقت أو مجهود كل ما تحتاجه هي تجهيز مكوناتها حتى هذه المكونات منخفضة التكاليف بالمقارنة بعدد كبير أخر من الحلويات وذلك بالمقارنة بطعمها الرائع، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض طريقة عمل البسبوسة المصرية بالخطوات بطريقة بسيطة ومميزة. طريقة عمل البسبوسة المقادير كوب من السميد.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

كوب من السكر الناعم.

كوب من الزبادي.

علبة من القشدة.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

نصف ملعقة من الڤانيلا البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. خطوات التحضير البسبوسة

يتم وضع كل من جوز الهند والسكر الناعم والسميد والڤانيلا، وملعقة البيكنج بودر مع بعض في وعاء و تخلط جيداً.

نقوم بخلط كوب الزبادي مع علبة القشطة ونصف كوب الزبدة المذابة مع بعضهم جيداً، يمكنك معرفة طريقة عمل بلح الشام .



نضيف خليط الزبادي مع الزبد على الخليط الجاف وتعجن جيداً حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها ويصبح الخليط متجانس القوام متوسط السمك.

ندهن صينية متوسطة زبدة ونضع عليها خليط البسبوسة بها مع الضغط عليها ليتساوى سمكها حتى لا يحترق جزئي منها عن الآخر.

أدخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة حتى يصبح لون أطراف البسبوسة احمر.

أخرجي الصينية من الفرن وبعدها نقوم بوضع نصف كمية القطر المحضرة ثم تقطع إلى مربعات صغيرة ويوضع لوز للتزيين أو أي مكسرات تفضلينه وإن لم يوجد حلاوة البسبوسة تكفي.

تعاد البسبوسة للفرن مرة أخرى أسفل الشواية لحين يصبح لونها أصفر مائل الحمرة.

تخرج ويضاف إليها باقي القطر وهو ساخن ويفضل وضع معلقة من الزبدة المذابة داخل القطر الساخن قبل وضعه على البسبوسة يعطي لها لمعان وبريق وتقدم بالهناء والشفاء. طريقة عمل قطر البسبوسة نضع كوب ونصف من الماء في إناء ويضاف أليها كوبين من السكر ويوضع على النار.

يترك للغليان ثم يضاف إليه عصير نصف ليمونة ويترك على النار لمدة 10 دقائق للحصول على القوام الكثيف.

يرفع من على النار ويضاف إليه رشة من الڤانيلا أو رشه صغيرة من القرفة المطحونة حسب ما تريدين. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة المصري واحدة من أكثر الحلويات المحببة جداً لدى الجميع والأطفال تحبها أيضاً وهي من الحلويات سهلة التحضير لأنها لا تستغرق وقت أو مجهود كل ما تحتاجه هي تجهيز مكوناتها حتى هذه المكونات منخفضة التكاليف بالمقارنة بعدد كبير أخر من الحلويات وذلك بالمقارنة بطعمها الرائع، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض طريقة عمل البسبوسة المصرية بالخطوات بطريقة بسيطة ومميزة. طريقة عمل البسبوسة المقادير كوب من السميد.

ملعقة كبيرة من جوز الهند.

كوب من السكر الناعم.

كوب من الزبادي.

علبة من القشدة.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

نصف ملعقة من الڤانيلا البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. خطوات التحضير البسبوسة

يتم وضع كل من جوز الهند والسكر الناعم والسميد والڤانيلا، وملعقة البيكنج بودر مع بعض في وعاء و تخلط جيداً.

نقوم بخلط كوب الزبادي مع علبة القشطة ونصف كوب الزبدة المذابة مع بعضهم جيداً، يمكنك معرفة طريقة عمل بلح الشام .



نضيف خليط الزبادي مع الزبد على الخليط الجاف وتعجن جيداً حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها ويصبح الخليط متجانس القوام متوسط السمك.

ندهن صينية متوسطة زبدة ونضع عليها خليط البسبوسة بها مع الضغط عليها ليتساوى سمكها حتى لا يحترق جزئي منها عن الآخر.

أدخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة حتى يصبح لون أطراف البسبوسة احمر.

أخرجي الصينية من الفرن وبعدها نقوم بوضع نصف كمية القطر المحضرة ثم تقطع إلى مربعات صغيرة ويوضع لوز للتزيين أو أي مكسرات تفضلينه وإن لم يوجد حلاوة البسبوسة تكفي.

تعاد البسبوسة للفرن مرة أخرى أسفل الشواية لحين يصبح لونها أصفر مائل الحمرة.

تخرج ويضاف إليها باقي القطر وهو ساخن ويفضل وضع معلقة من الزبدة المذابة داخل القطر الساخن قبل وضعه على البسبوسة يعطي لها لمعان وبريق وتقدم بالهناء والشفاء. طريقة عمل قطر البسبوسة نضع كوب ونصف من الماء في إناء ويضاف أليها كوبين من السكر ويوضع على النار.

يترك للغليان ثم يضاف إليه عصير نصف ليمونة ويترك على النار لمدة 10 دقائق للحصول على القوام الكثيف.

يرفع من على النار ويضاف إليه رشة من الڤانيلا أو رشه صغيرة من القرفة المطحونة حسب ما تريدين.

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