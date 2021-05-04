أنواع السلطات والمقبلات المختلفة وطريقة تحضيرها أفضل من المطاعم، يوجد الكثير من السلطات والمقبلات التي يعشقها الكبار والصغار ومنها سلطة الكول سلو وسلطة الطحينة والثوميه وغيرها الكثير، واليوم أقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أنواع مختلفة من السلطات والمقبلات اللذيذة أفضل من المطاعم.

مقادير عمل أنواع السلطات والمقبلات المختلفة وطريقة تحضيرها

مقادير سلطة كول سلو وطريقة تحضيرها

2 كوب كرنب سلطه متقطع صغير.

جزره مبشوره ناعمة.

3 ملاعق كبيره مايونيز.

2 ملعقة صغيرة سكر مطحون ناعم او ملعقة كبيرة عسل ابيض.

ملعقه صغيرة ملح.

نصف ملعقة وفلفل

نحضر وعاء عميق ونضع به المايونيز والسكر والخل ونقوم بتقليبهم جيداً ثم نضيف إليه الكرنب والجزر ويخلط جيداً ثم يوضع فى التلاجه ساعتين قبل الاكل حتى تتجانس المكونات مع والكرنب ويصبح جاهز للتقديم.

3 ملعقة كبيرة طحينه بيضاء.

نصف كوب ماء دافئ.

معلقة كبيرة خل.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

عصير نصف ليمونه.

2 فص ثوم مفروم ناعم.

معلقة كبيرة بقدونس مفروم.

معلقة كبيرة زيت.

طريقة عمل سلطة الطحينيه للمشويات

يجب وضع جميع المكونات في وعاء صغير وتخلط جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها ونحصل على القوام المطلوب.

3 ملعقة كبيرة مايونيز.

3 فصوص ثوم مهروس.

كوب زبادى.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل ابيض.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

معلقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة زيت.

طريقة عمل الثوميه

توضع المكونات في الخلاط وتضرب جيداً ويضاف إليها الزيت بالتدريج من الأعلى حتى نحصل على القوام المطلوب.

3 حبة باذنجان اسود رومى وسط.

ملعقه كبيره طحينه.

ملعقة كبيرة ماء.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ربع كوب بقدونس مفروم.

طريقة عمل سلطة بابا غنوج

نقوم بشوي الباذنجان فى الفرن أو على البوتجاز مع التقليب على كل جانب، بعد ان تنضج نتركها حتى تبرد تماماً ثم نقوم بتقشيرها، الان نقوم بوضع الباذنجان في وعاء عميق ويهرس بالشوكه جيداً ثم نضع عليه الطحينة ويقلب جيداً مع المكونات حتى يمتزج.

علبة زبادى بلدي.

2 حبة خيار متوسطة مقطعة قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقه صغيره خل.

ربع ملعقه صغيرة نعناع مجفف.

ملعقة صغيرة بقدونس اخضر مفروم.

طريقة عمل سلطة الزبادى بالخيار

نقوم بوضع جميع المكونات مع بعضها في وعاء صغير وتخلط جيداً حتى تتجانس.

ربع كيلو حمص.

2 ملعقة كبيرة طحينه.

معلقة كبيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

2 فص ثوم مفروم.

شطه حسب الرغبه.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

ملعقه صغيره خل.

ملعقة كبيرة زيت.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة بقدونس أخضر مفروم.

طريقة عمل سلطة حمص بالطحينة

ينقع الحمص في الماء ليلة كاملة وتغير عليه المياه 3 مرات ثم يسلق في ماء وملح وكمون وعصير طماطم وبصلة بدون تقطيع وبعد ان ينضج نقوم بوضعه في الخلاط ثم نضيف إليه المكونات ويخفق جيداً مع كوب من ماء السلق وبعد ذلك يوضع في طبق التقديم ونضيف إليه ملعقة زيت مع البابريكا والبقدونس الأخضر للزينة.