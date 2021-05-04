خليط طبيعي ياباني مذهل لتبييض المنطقة الحساسة من اول استعمال

وصفة لتبييض المناطق الحساسة من اول استعمال ، تتعرض الكثير من مناطق الجسم لسواد ملحوظ يفرقها عن باقي لون الجسم، مما يعطيها شكل سئ.

فالكثير من العوامل تكون سببا في تراكم طبقات الجلد الميت على البشرة وتحويلها لمناطق داكنة اللون.

من المناطق التي تصاب بالسواد الكوعين والركبتين بالإضافة إلى المناطق الحساسة تحت الابط وما بين الفخذين.

أن الوسيلة الوحيدة المعالجة لتلك المشكلة وصفات التفتيح الطبيعية، فهي تستطيع تقشير الجلد الميت وتبييض البشرة في أسرع وقت، ومن هنا تبحث الكثير عن وصفة لتبييض الابط والمناطق الحساسة من اول استعمال.

وصفة لتبييض المناطق الحساسة من اول استعمال

ماسك طبيعي لتفتيح المناطق الحساسة:

اصنعي سيدتي ماسك التفتيح الفعال المكون من عناصر طبيعية خالية من الضرر.

مكونات الماسك:

● واحد ملعقة صغيرة من الكركم.

● واحد ملعقة صغيرة من العسل النحل الأبيض.

● واحد ملعقة من الحليب سائل أو لبن بودرة.

● واحد ملعقة من ماء الورد.

● مقدار نصف ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

● امزجي المكونات سويا حتى تحصلي على ماسك.

● طبقي الوصفة على المناطق الداكنة التي تريدين تبييض ها.

● يترك الماسك على البشرة إلى أن يجف.

● اغسلي المنطقة بالماء الدافئ، ثم اعيدي غسيلها بماء بارد.

● يفضل أن يتم تكرار الرصفة يوميا، أو قومي بتكرارها يوم بعد يوم لتحصلي على تفتيح قوي.

يمكن تطبيق تلك الوصفة على الوجه والكوعين ومنطقة الركبتين، أيضا تحت الإبط ومنطقة بين الفخذين.

بالإضافة إلى عمد الوصفة على تفتيح البشرة فإنها تعمل أيضا على الترتيب المثالي، وتغذية البشرة وإعطائها الحيوية.

وصفة لتبييض المناطق الحساسة بسرعة

مقشر طبيعي للمنطقة الحساسة:

يمكن عمل مقشر طبيعي يخلو من المواد السيئة من خلال الوصفات الطبيعية.

استعمل مقشر زيت الزيتون والسكر واصنعي بنفسك منزليا.

الطريقة:

● جهزي زيت الزيتون.

● ضعي قليل من السكر على الزيت.

● استخدمي تلك الوصفة حوالي ثلاثة مرات في الأسبوع، على أن يتم استعمالها فترة من الزمن حتى تلاحظين التفتيح التام للمنطقة.

وصفة صبار الألوفيرا لتبييض المناقق الحساسة بسرعة فائقة

مع وصفة جل صبار الألوفيرا التي تقوم بتفتيح المناطق الحساسة بسرعة ستلاحظين الفرق بنفسك من الاستخدام الأول.

كل ماعليكي هو أخذ كمية مناسبة الجل ثم قومي بتوزيعها على الأماكن الحساسة المصابة بالغمقان ويترك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم يشطف جيداً بالماء.

كما يمكن استخدام الليمون في تبييض الاماكن الحساسة فقط خذي نصف ليمونة وامسحي بها المنطقة واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الدافئ .