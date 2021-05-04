كنز رباني يطول رموشك في مدة قصيرة جدا بوصفات طبيعية

كنز رباني يطول رموشك، ورموش العين الطويلة هي حلم الفتيات ذوات رموش العين القصيرة، لأنها تعطي للوجه مظهرًا بارزًا ومميزًا وأكثر جمالًا، ولأنه هناك عوامل مختلفة تسبب في تخفيف رموش العين مثل عدوى العين أو الوراثة أو سوء التغذية أو عدم العناية بالرموش فبالتأكيد هناك طرق عديدة لتكثيف الرموش، ونقدم إليكِ كنز رباني يطول رموشك في مدة بسيطة ونتائج ملحوظة.

كنز رباني يطول رموشك

تعددت الطرق المعروفة لتكثيف الرموش وتطويل الرموش ولكن القليل منها هو ذو الفاعلية ومن وصفات تطويل الرموش:

الشاي الأخضرغني بمضادات الأكسدة مثل مركب الفلافونويد الذي بدوره يحفز بصيلات شعر الرموش لتنمو، ونستخدم الشاي الأخضر من خلال تحضير كوب شاي أخضر بدون سكر وعندما يبرد نبلل قطعة قطن بالشاي ونمررها من بداية الجذور حتى نهاية الرموش وبعد ربع ساعة نزيل السائل عن العين وتكرر يوميًا.

جل الصباريساعد في تكثيف الرموش وتطويرها لأنه يوفر للرموش ما ينقصها من فيتامينات وعناصر غذائية هامة، ويمكننا استخدامه من خلال وضع فرشاة ماسكارا نظيفة بالجل ونطبقها على الرموش قبل النوم، أو بخلط حل الصبا مع زيت البابونج وكذلك زيت الجوجوبا وبفرشاة الماسكارا نبلل الرموش وبعد ربع ساعة نغسل الرموش بماء دافئ.

نصائح تطويل الرموش

قدمنا لكِ كنز رباني يطول رموشك في مدة بسيطة ولكنه ليس وحده القادر على ذلك وهناك بعض النقاط الهامة لتطويل الرموش: