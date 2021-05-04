كعك المعمول بالتمر استبدلي الكحك التقليدي بشئ مميز هذه السنة

يعد كعك المعمول بالتمر من أشهى أنواع الكعك الذي يمكن تحضيره ويشتهر في العديد من الدول العربية، يحضر هذا الكعك بكل سهلة بحشو التمر الشهي والمغذي ويقدم على الفطور مع كوب من الشاى الساخن أو اللبن أو القهوة، تابعينا في هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير الوصفة بالتفصيل.

كعك المعمول بالتمر

يمكن بدلاً من اتباع الطريقة التقليدية في تحضير كحك العيد هذه السنة أن تحضري هذا الكعك بدلاً منه وحشوه يالتمر

كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

مائتي جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ثلث كوب من اللبن البودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودر.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة البودر أو الجافة.

نصف كيلو من التمر.

أحضري وعاء وضعي به كلاً من الزيت والسمنة والزبدة. ضعي الوعاء على نار وتوسطة واتركي المكونات تذوب معاً. انخلي الدقيق في وعاء للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. ارفعي خليط الزبدة والسمن من على النار واتركيه يبرد قليلاً. أضيفي الملح والخميرة والبيكنج بودر والسكر البودر إلى الدقيق وقلبي. أضيفي خليط الزبدة السائل إلى الدقيق وقلبي جيداً. يضاف اللبن السائل وتقلب المكونات معاً جيداً حتى لا تتون تكتلات. قومي بخلي التمر من النواه ثم افرميه حتى يصبح عجينة. شكلي التمر على شكل كرات وتشكل العجينة أيضاً إلى أجزاء على شكل كرات. تفرد كرة من العجينة وتوضع بداخلها كرة من التمر وتغلق جيداً. شكلي كل الكرات المحشية بقالب المعمول ثم ضعيها في صواني. أدخلي المعمول الفرن الساخن حتى ينضج ويحمر.

المقادير اللازمة لعمل الوصفة:خطوات تحضير كعك المعمول بالتمر: