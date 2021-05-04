فوائد المايونيز لفرد الشعر.. يقوي الجذور ويمنع «الهيشان»

يمكنك استخدام المايونيز في معالجة مشاكل الشعر مثل التقصف والتساقط ومنحه الترطيب العميق، حيث يتكون المايونيز من الزيوت والبيض ومكونات أخرى جميعها ذات فوائد بالنسبة لسلامة الشعر وصحة فروة الرأس ومرور الدورة الدموية خلالها، وفيما يلي نتحدث بشكل أكثر تفصيلاً عن فوائد المايونيز للشعر.

فوائد المايونيز للشعر الترطيب العميق

يحتوي المايونيز على كل من الزيوت، صفار البيض، الخل وعصير الليمون بالإضافة إلى زيت الزيتون والخردل، حيث تساعد هذه المكونات على منح الشعر الرطوبة حيث تتغلغل في الجذور وتعمل على تغذيتها وبذلك يمكن لأصحاب الشعر المجعد تغيير شعرهم إلى الناعم من خلال استخدام المايونيز.

التخلص من الهيشان

إذا كان شعرك من النوع الهايش والمتطاير نتيجة استخدام المواد الكيميائية أو أدوات التصفبف الحرارية سيساعدك المايونيز في التخلص من تلك المشكلة.

تقوية جذور الشعر

تتعرض جذور الشعر إلى التساقط نتيجة تعرضها للصبغات الكيميائية الضارة، لذلك يمكن استخدام المايونيز حيث يساعد البيض الموجود به على تثبيت الشعر ومنع التساقط.

تحفيز نمو الشعر:

يحتوي المايونيز على كمية هائلة من الأحماض الأمينية التي تحفز نمو الشعر وتمنع التساقط.

التخلص من حشرات الشعر:

القوام الكثيف للمايونيز عند تطبيقه على الشعر يتغلغل بين البصيلات مما يسبب الاختناق للحشرات الموجودة بالرأس بالتالي يسهل التخلص منها وخاصة بيض الحشرات الملتصق بالشعر.

مدة وضع المايونيز على الشعر

عند تطبيق المايونيز على شعرك قومي بوضع كمية كافية منه بحسب كثافة الشعر ثم وزعي بشكل جيد في فروة الرأس وحتى الأطراف تغطي الشعر جيدا لمدة نصف ساعة، ثم اشطفى الشعر جيدا بالماء الفاتر ونوع الشامبو المناسب، وللحصول على أفضل نتيجة استخدمي قناع المايونيز مرة واحد على الأقل في الأسبوع للحفاظ على سلامة الشعر.