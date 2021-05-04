طرق رائعة لخسارة الوزن للسيدات والفتيات خلال الأيام الأخيرة في رمضان

يسعى الكثيرون للبحث عن إلى خسارة الوزن في رمضان وخاصة الفتيات والسيدات، ولاسيما خلال الأيام الأخيرة من الشهر الكريم، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي حدثت منذ بداية الشهر، وذلك بسبب الزيادة في استهلاك المشروبات والعصائر والحلويات الرمضانية التي يُقبل عليها الكثيرون، لذا سوف نقدم لحضراتكم بعض النصائح الهامة والرائعة التي سوف تساعك على التخلص من الوزن الزائد خلال الأيام القليلة المتبقية من الشهر الكريم.

نصائح خسارة الوزن في رمضان

أشار أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي، أنه يمكن استغلال الأيام الأخيرة في الشهر الكريم من أجل خسارة الوزن الذي حدث مع بداية الشهر وحتى الان، حيث أنها فرصة ممتازة للسيدات والفتيات أكثر من الرجال حيث أنهم يخسرون الوزن بشكل سريع، حيث انه يمكن استغلال هذه الأيام الأخيرة في انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة بسبب الإفراط في تناول العصائر والحلويات.

يمكن انقاص الوزن في الأيام الأخيرة من شهر رمضان بتلك النصائح:

يجب استغلال المجهود في تنظيف المنزل حتى يكون منتظم ولمدة طويلة مع داء بعض الحركات الرياضية، وهو بديل جيد للتمارين التقليدية.

طهي العديد من الأطعمة بأسلوب صحي على أن يكون بنكهة لذيذة ويُساعد في التخلص من الوزن الزائد.

يجب أداء صلاة التراويح ان الوضوء والصلاة يُساعدان في إعطاء الجسم الشكل المشدود مما يجعله أكثر تناسقاً.

تناول التمر والفاكهة بدلاً من الحلويات.

الإكثار من تناول الخضروات حيث أنها تُساعد كثيراً في خسارة الوزن لأنها قليلة السعرات الحرارية، كما أنها تعمل على إمداد الجسم بالفيتامينات والماء مما يعمل على الترطيب وعدم الشعور بالعطش وخاصة الخس والخيار والكوسة.

ويوجد العديد من فوائد تناول ثلاث تمرات يومياً لجسم الإنسان وخاصة في عملية التخسيس، حيث يمكنك من خلال اتباع النصائح السابقة التخلص من الوزن الزائد في المدة المتبقية من شهر رمضان