سر طريقة عمل كحك العيد زي المحلات بالمقادير وطريقة عمل المعمول بطريقة سهلة

تعرفي علي سر طريقة عمل كحك العيد في المنزل مثل المحلات بطريقة بسيطة وسهلة، تقوم الأمهات بتجهيز وتحضير كحك وبسكويت العيد الآن وذلك لاستقبال عيد الفطر الذي يحل علينا بعد أيام قليلة، ومعظم الأمهات تفضل تحضير وصنع الكحك والبسكويت وبيتي فور وغريبة العيد بنفسها بدل من شرائها من الخارج. طريقة عمل كحك العيد طريقة عمل كحك العيد سوف نتعرف معا ونتعلم طريقة عمل كحك العيد والكحك بالمكسرات وطريقة عمل المعمول بالعجوة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل. طريقة عمل الكحك المقادير كيلو واحد من الدقيق الأبيض

كوب كبير من الحليب الطازج

كوبين من السمنة

ملعقة كبيرة من السكر

كيس بيكنيج بودر

رشه صغيرة من الملح طريقة التحضير نحضر وعاء كبير الحجم وعميق ونضع فيه السمنة من ملعقة السكر ونخلطهم مع بعضهم جيدا.

نحضر وعاء اخر ونضع فيه البيكينج بودر مع رشه الملح والدقيق ونقلبهم معا، ثم نقوم أضافه الخليط إلي خليط السمن.

نقوم بعد ذلك ببث العجين جيدا مع وضع الحليب عليه ويجب أن نقوم ببث العجين بشكل متقن.

نترك العجين يرتاح لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتشكيله إلي كرات مع أضافه الشكل التي تحبيه، ثم ضعيها في الفرن واتركيها حتي يصبح لونها ذهبي. طريقة عمل الكحك بالمكسرات طريقة عمل الكحك بالمكسرات المقادير أربعة أكواب من الدقيق

كوبين من الزبدة

كوب ونصف من اللوز المجروش

نصف كوب من السكر الناعم

أتنين صفار البيض

كيس فانيليا

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة كربونات الصودا

رشه صغيرة من الملح طريقة التحضير نقوم بضرب الزبدة أولا حتي بصبح لونها فاتح ثم نضع عليها السكر ونقوم بضربهم معا مرة أخري.

نقوم بوضع صفار البيض و الفانيليا علي الزبدة ووضع اللوز ونقوم بالضرب والخلط جيدا.

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق والبيكنج بودر والبيكربونات والملح ونقلبهم مع بعضهم جيدا.

نقومي بوضع الخليط علي الدقيق ونعجنهم معا حتي تصبح العجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل العجينة علي الشكل الذي نريده ونضعها في الفرن ونتركها حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي. طريقة عمل المعمول طريقة عمل المعمول المقادير كيلو واحد من الدقيق

كيلو من العجوة المفرومة

نصف كوب من السيرب

كوب من السمنة السائحة

نصف كوب من السكر البودر

ربع كوب من السيرب للحشوة

ملعقة كبيرة من المحلب المطحون

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد

كيس فانيليا صغير

علبة زبادي كبيرة طريقة الإعداد نجهز وعاء كبير الحجم ونضع فيه الزبادي و الفانيليا والسمنة وبعض الزيت مع السكر والبيكنج بودر ونقوم بتقليبهم مع بعضهم جيدا.

نقوم بعد ذلك بوضع الدقيق ولكن تدريجيا حتي تتمكني من العجن دون قلقعة العجينة ونقوم بعجنهم مع وضع السيرب عليه وحتي تصبح العجينة غير لينة وغير ملتصقة باليد.

نقوم بتقسيم العجينة إلي نصفين ثم نقوم بفردها جيدا ونقوم بوضع بعض قطع العجوة بداخلها ثم نقوم بعمل نفس الشئ مع الجزء الآخر من العجينة.

قومي بتقطيع العجينة بعد ذلك إلي قطع بالقطاعة ورشي عليها بعض السمسم.

قوم بإحضار صينية فرن كبيرة ونقوم بدهنها بالزيت ثم نضع فيها المعمول ونتركها في الفرن حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي. الوسوم

تعرفي علي سر طريقة عمل كحك العيد في المنزل مثل المحلات بطريقة بسيطة وسهلة، تقوم الأمهات بتجهيز وتحضير كحك وبسكويت العيد الآن وذلك لاستقبال عيد الفطر الذي يحل علينا بعد أيام قليلة، ومعظم الأمهات تفضل تحضير وصنع الكحك والبسكويت وبيتي فور وغريبة العيد بنفسها بدل من شرائها من الخارج. طريقة عمل كحك العيد طريقة عمل كحك العيد سوف نتعرف معا ونتعلم طريقة عمل كحك العيد والكحك بالمكسرات وطريقة عمل المعمول بالعجوة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل. طريقة عمل الكحك المقادير كيلو واحد من الدقيق الأبيض

كوب كبير من الحليب الطازج

كوبين من السمنة

ملعقة كبيرة من السكر

كيس بيكنيج بودر

رشه صغيرة من الملح طريقة التحضير نحضر وعاء كبير الحجم وعميق ونضع فيه السمنة من ملعقة السكر ونخلطهم مع بعضهم جيدا.

نحضر وعاء اخر ونضع فيه البيكينج بودر مع رشه الملح والدقيق ونقلبهم معا، ثم نقوم أضافه الخليط إلي خليط السمن.

نقوم بعد ذلك ببث العجين جيدا مع وضع الحليب عليه ويجب أن نقوم ببث العجين بشكل متقن.

نترك العجين يرتاح لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتشكيله إلي كرات مع أضافه الشكل التي تحبيه، ثم ضعيها في الفرن واتركيها حتي يصبح لونها ذهبي. طريقة عمل الكحك بالمكسرات طريقة عمل الكحك بالمكسرات المقادير أربعة أكواب من الدقيق

كوبين من الزبدة

كوب ونصف من اللوز المجروش

نصف كوب من السكر الناعم

أتنين صفار البيض

كيس فانيليا

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

نصف ملعقة صغيرة كربونات الصودا

رشه صغيرة من الملح طريقة التحضير نقوم بضرب الزبدة أولا حتي بصبح لونها فاتح ثم نضع عليها السكر ونقوم بضربهم معا مرة أخري.

نقوم بوضع صفار البيض و الفانيليا علي الزبدة ووضع اللوز ونقوم بالضرب والخلط جيدا.

نحضر وعاء ونضع فيه الدقيق والبيكنج بودر والبيكربونات والملح ونقلبهم مع بعضهم جيدا.

نقومي بوضع الخليط علي الدقيق ونعجنهم معا حتي تصبح العجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل العجينة علي الشكل الذي نريده ونضعها في الفرن ونتركها حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي. طريقة عمل المعمول طريقة عمل المعمول المقادير كيلو واحد من الدقيق

كيلو من العجوة المفرومة

نصف كوب من السيرب

كوب من السمنة السائحة

نصف كوب من السكر البودر

ربع كوب من السيرب للحشوة

ملعقة كبيرة من المحلب المطحون

ملعقتين كبيرتين من ماء الورد

كيس فانيليا صغير

علبة زبادي كبيرة طريقة الإعداد نجهز وعاء كبير الحجم ونضع فيه الزبادي و الفانيليا والسمنة وبعض الزيت مع السكر والبيكنج بودر ونقوم بتقليبهم مع بعضهم جيدا.

نقوم بعد ذلك بوضع الدقيق ولكن تدريجيا حتي تتمكني من العجن دون قلقعة العجينة ونقوم بعجنهم مع وضع السيرب عليه وحتي تصبح العجينة غير لينة وغير ملتصقة باليد.

نقوم بتقسيم العجينة إلي نصفين ثم نقوم بفردها جيدا ونقوم بوضع بعض قطع العجوة بداخلها ثم نقوم بعمل نفس الشئ مع الجزء الآخر من العجينة.

قومي بتقطيع العجينة بعد ذلك إلي قطع بالقطاعة ورشي عليها بعض السمسم.

قوم بإحضار صينية فرن كبيرة ونقوم بدهنها بالزيت ثم نضع فيها المعمول ونتركها في الفرن حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر طريقة عمل كحك العيد زي المحلات بالمقادير وطريقة عمل المعمول بطريقة سهلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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