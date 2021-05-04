طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل خطوة بخطوة

الغريبة من الحلويات اللذيذة جدا والتي يقبل على شرائها العديد من الأشخاص، فهي ذات مذاق طيب وناعم، وتصنع في الأعياد والمناسبات خاصة عيد الفطر، ولأن عيد الفطر المبارك اقترب موعده، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل الغريبة في المنزل مثل المحلات تماما لكي تضمني جودة المكونات، والنظافة لكل المعدات التي تستخدميها لصنع الغريبة، واليكم طريقتان لعمل الغريبة الناعمة في المنزل بمكونات بسيطة. مكونات الغريبة الناعمة أربع أكواب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

2 كوب من السمن.

بياض بيضة.

مكسرات للتزيين.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح. طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل نخفق السمن بشكل جيد حتى يأخذ لونها اللون الأبيض.

نضع السكر ونستمر في التقليب حتى يمتزجو معا بشكل جيد.

نضيف الدقيق بالتدريج مع استمرار العجن لكي نحصل على عجين هش ومتماسك.

نضيف بياض البيض الخليط السابق مع استمرار العجن، والتقليل جيدا لكي نحصل على عجين.

نشكل العجين على هيئة كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف، ونضع في المنتصف القليل من الفستق المجروش.

نكرر هذا مع العجين كله حتى تنتهي الكمية.

نرصها في الصينية وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ويجب ألا تقل المدة عن ربع ساعة دون أن يتغير لونها.

نخرجها من الفرن وتترك لكي تبرد ثم ترص في طبق التقديم. مقادير الغريبة بالسميد 4 أكواب من الدقيق.

ملعقنان كبيرتان من السميد الناعم.

2 كوب من السمن.

2 كوب من السكر الناعم.

فانيليا. طريقة عمل غريبة السميد في المنزل نقوم بإذابة السكر مع السمن على نار هادئة مع التقليب.

نخلط الدقيق مع السميد، نقلبهم معا جيدا ويضاف خليط السمن السابق والفانيليا، نعجن جيدا حتى نحصل على خليط متماسك.

نضع العجين في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

نشكل العجين إلى كرات على هيئة دوائر صغيرة، ونرصها في صينية الفرن.

تسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونضع صينية الغريبة في الفرن، لمدة ربع ساعة، وعندما نخرجها من الفرن تقدم في طبق التقديم، مع التزيين بالفستق أو أي نوع آخر من المكسرات. مكونات الغريبة الناعمةطريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزلمقادير الغريبة بالسميدطريقة عمل غريبة السميد في المنزل الوسوم

الغريبة من الحلويات اللذيذة جدا والتي يقبل على شرائها العديد من الأشخاص، فهي ذات مذاق طيب وناعم، وتصنع في الأعياد والمناسبات خاصة عيد الفطر، ولأن عيد الفطر المبارك اقترب موعده، اليوم سنقدم لكم طريقة عمل الغريبة في المنزل مثل المحلات تماما لكي تضمني جودة المكونات، والنظافة لكل المعدات التي تستخدميها لصنع الغريبة، واليكم طريقتان لعمل الغريبة الناعمة في المنزل بمكونات بسيطة. مكونات الغريبة الناعمة أربع أكواب من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

2 كوب من السمن.

بياض بيضة.

مكسرات للتزيين.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح. طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل نخفق السمن بشكل جيد حتى يأخذ لونها اللون الأبيض.

نضع السكر ونستمر في التقليب حتى يمتزجو معا بشكل جيد.

نضيف الدقيق بالتدريج مع استمرار العجن لكي نحصل على عجين هش ومتماسك.

نضيف بياض البيض الخليط السابق مع استمرار العجن، والتقليل جيدا لكي نحصل على عجين.

نشكل العجين على هيئة كرات صغيرة الحجم مع الضغط عليها من المنتصف، ونضع في المنتصف القليل من الفستق المجروش.

نكرر هذا مع العجين كله حتى تنتهي الكمية.

نرصها في الصينية وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ويجب ألا تقل المدة عن ربع ساعة دون أن يتغير لونها.

نخرجها من الفرن وتترك لكي تبرد ثم ترص في طبق التقديم. مقادير الغريبة بالسميد 4 أكواب من الدقيق.

ملعقنان كبيرتان من السميد الناعم.

2 كوب من السمن.

2 كوب من السكر الناعم.

فانيليا. طريقة عمل غريبة السميد في المنزل نقوم بإذابة السكر مع السمن على نار هادئة مع التقليب.

نخلط الدقيق مع السميد، نقلبهم معا جيدا ويضاف خليط السمن السابق والفانيليا، نعجن جيدا حتى نحصل على خليط متماسك.

نضع العجين في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة.

نشكل العجين إلى كرات على هيئة دوائر صغيرة، ونرصها في صينية الفرن.

تسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونضع صينية الغريبة في الفرن، لمدة ربع ساعة، وعندما نخرجها من الفرن تقدم في طبق التقديم، مع التزيين بالفستق أو أي نوع آخر من المكسرات. مكونات الغريبة الناعمةطريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزلمقادير الغريبة بالسميدطريقة عمل غريبة السميد في المنزل

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