طريقة عمل عجينة بسكوت العيد في المنزل خطوة بخطوة زي المحلات

طريقة عمل بسكوت العيد، مع اقتراب أيام عيد الفطر المبارك، تبدأ كل ربة منزل في تحضير اهم مراسم الفرح والاستعداد للعيد بتحضير كعك، وبسكوت، والغريبة، وجميع حلويات العيد هناك من يذهب للمحلات للحصول على طعم مميز وخوفا من التجربة تحضير في المنزل لعدم الحصول على نفس المذاق.

بسكوت العيد في المنزل خطوة بخطوة، اليوم وعبر موقعنا ثقفني، نقدم لكم افضل طريقة للبسكوت يمكن تحضيره بمذاق البرتقال، يجب اتباع الخطوات وتحضير المقادير للحصول على نفس طعم المحلات.

طريقة تحضير بسكويت العيد

قد عرضنا لكم سابقا طريقة عمل كحك العيد في المنزل اليوم نعرض لكم بسكوت العيد يمكن إن يحضر ويشكل عن طريق المكنة اليدوية، أو الكيس الحلواني ويجب التفرقة لوجد اختلاف في المقادير، اليوم نقدم مقادير بكيس الحلونى، ولمن يرغب تحضير بالمكينة اليدوية يجب أضافه، كوب دقيق للمكونات لتصبح العجينة متماسكه اكثر ونتركها ترتاح لمده من نصف إلى ساعه، ونقدم المقادير.

أولا المقادير:

كيلو دقيق.

2كوب ونصف سمنه(أو زبده) بارده(بدرجه حراره المطبخ)

2كوب ونصف سكر بودر

كوب عصير برتقال.

بشر برتقال.

5بيضات.

معلقة صغيره فانيليا.

عدد1 ملعقه كبيره بيكنج بودر.

عدد1 ملعقه صغيره ريحه البرتقال(أو اصنص برتقال).

رشه ملح صغيره.

أولا يجب تحضير العجان أو بمضرب الكهرباء أو مضرب يدوى، ونبدأ في وضع المقادير. نضع السمنة ونضربها جيدا حتى تصبح ناعمة القوام ثم نضع السكر ويفضل أن يكون سكر بودر (أن وجد سكر بودر وممكن سكر عادى)يضربوا جيدا حتى يذاب السكر ويصبح خليط كريمي ناعم جدا و فاتح اللون. نضيف البيض والفانيليا وريحة البرتقال (اصنص برتقال) وعصير البرتقال (يفضل عصير برتقال طبيعي )ونقلب جيدا جدا حتى يمتزجوا معا. نضيف البيكنج بودر ورشه الملح وبشر البرتقال على الدقيق مع التقليب الجيد. نأخذ الدقيق ونضيفه إلى خليط السمنة والسكر والبيض ويعجن باليد حتى تمتزج المكونات وتصبح العجينة لينه طريه. نحضر صاج او صينيه مدهونه بزيت أو سمنه. .نرص عجينة البسكويت فى الصاج أو الصينية بحجم مناسب وبشكل متساوي مع ترك فراغات بسيطه بين القطع(حسب الرغبة) نضع الصاج في منتصف الفرن (الفرن مسبق التسخين)حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي فاتح يترك البسكويت حتى يبرد ثم يقدم ف الأطباق.

الطريقة عمل البسكوت بالخطوات