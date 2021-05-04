فوائد التين المجفف وأضرار الإكثار من تناوله في شهر رمضان

فوائد التين المجفف واضرار الاكثار من تناوله في شهر رمضان، نتعرف عليها في الموضوع التالي، وذلك لأن التين المجفف أحد أشهر الأطعمة التي يتناولها الكثيرين في رمضان، وتدخل في مكونات بعض المشروبات الرمضانية أو أطباق الحلويات.

فوائد التين المجفف واضرار الاكثار من تناوله في شهر رمضان:

نشرت عدد من المواقع الصحية فوائد التين المجفف في رمضان وكذلك أضرار كثرة تناوله، وجاءت الفوائد كالتالي:

الألياف في التين المجفف مهمة لتحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الامعاء والوقاية من اضطرابات الهضم التي يمكن أن يسببها الإفراط في تناول المأكولات خلال وجبة الإفطار أو وجبة السحور.

التين المجفف يعزز صحة الجهاز الإخراجي ويقي من الإمساك الذي يكثر الإصابة به في رمضان.

السكريات المفيدة في التين المجفف وكذلك الألياف تساعد في زيادة الشعور بالشبع، لذلك يمكن تناوله خلال وجبة السحور.

العناصر الغذائية في التين المجفف وكذلك المعادن والفيتامينات تحسن صحة مريض السكري في رمضان وتساعده في السيطرة عليه.

التين المجفف يمكن أن يساعد في السيطرة على الوزن في رمضان من خلال استبداله بالحلويات الرمضانية الدسمة والمليئة بالسكريات و السعرات الحرارية.

الصيام قد يكون صعبًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم، والتين المجفف وبسبب احتوائه على البوتاسيوم يساعد في خفض ضغط الدم.

التين المجفف بشكل عام مهم لصحة القلب والأوعية الدموية ويمنع تراكم الدهون التي تؤدي إليها، كما يساهم في خفض الكوليسترول الضار في الجسم.

أضرار كثرة تناول التين المجفف في رمضان:

التين المجفف مصدر رئيسي للسكريات إلا أن الإفراط في تناوله يزيد الوزن.

مرضى السكري يجب أن لا يكثرون من تناول التين المجفف.

بسبب غنى التين المجفف بالألياف فإن الإكثار منه يمكن أن يسبب الإسهال.

التين المجفف و الإكثار منه يمكن أن يتعرض مع ترطيب بعض الأدوية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.