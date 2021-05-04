دراسة: الأطعمة المالحة وتأثيرها على مناعة الجسم

الأطعمة المالحة على اختلاف أنواعها مثل المخللات واللحوم الباردة والبسكويت ورقائق البطاطس والمقرمشات وغيرها، تباع وتستهلك عالميًا بكميات كبيرة ولا تخلو من أحد منتجاتها معظم المنازل، ولذلك تحذر الدراسة التالية من مخاطرها وتأثيرها على الجهاز المناعي، كما في التالي:

الأطعمة المالحة ومناعة الجسم:

كشفت دراسة بحثية أجراها مركز ماكس ديلبروك للطب الجزيئي في جمعية هيلمهولتز الألمانية، أن الكثير من الملح وكذلك الأطعمة المملحة يمكن أن يعطل توازن الطاقة في الخلايا المناعية ويمنعها من العمل بشكل صحيح، وبالنسبة للكثيرين منا، فإن إضافة الملح إلى الوجبات هو أمر طبيعي تمامًا ولكن هذا الأمر خطير للغاية على الصحة

الملح والمناعة:

أكدت الدراسة أن العواقب الصحية تتمثل في أن زيادة الأطعمة المالحة تؤدى إلى نقص الطاقة ما يتسبب في نضوج الخلايا بشكل مختلف فضلا عن زيادة خلايا بالجهاز المناعي تسمى "البالعات" التي تتمثل مهمتها في التعرف على مسببات الأمراض في الجسم والقضاء عليها.

أضرار الأطعمة المملحة:

قالت الدكتورة سابرينا جيسبرجر من معهد برلين لبيولوجيا الأنظمة الطبية، إن الملح يعطل السلسلة التنفسية في الخلايا وبالتالي يعطل الجهاز التنفسي، ويجعل خلايا الجهاز التنفسي تنتج كمية أقل الطاقة وتستهلك كمية أقل من الأكسجين.

بجانب أن تناول الطعام المملح يؤدى الى تعزيز الاصابة بالالتهاب مما قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما يمكن أن يؤدى الإفراط في تناول الملح والأطعمة المملحة إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما يمكن أن يؤدى الإفراط في تناول الملح إلى اضطراب شديد في توازن الطاقة في الخلايا المناعية ومنعها من العمل بشكل صحيح.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.