ما العلاقة بين مؤشر الجسم وسرطان الثدي

مؤشر كتلة الجسم هو مؤشر عالمي يحسب من خلال معرفة الوزن و الطول، وبناء على نتائجه يحدد مدى السمنة وزيادة الوزن في الجسم، وفيما يتعلق بسرطان الثدي لدى النساء وجدت دراسة أن مؤشر الجسم يرتبط بالإصابة بسرطان الثدي، فكيف ذلك؟

مؤشر الجسم وسرطان الثدي:

توصل باحثون طبيون في جامعة فليندرز بأستراليا، من خلال دراسة نشرت في مجلة سرطان الثدي وفي موقع ميديكال إكسبريس إلى وجود علاقة وطيدة بين ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) ومعدلات الإصابة بسرطان الثدي عند السيدات، وكيف تلعب كتلة الجسم دور في الكشف المبكر عن الإصابة بالمرض.

وأكدت الدراسة التي اعتمدت على تقييم البيانات من 5 آلاف مريضة، الارتباط بين مؤشر كتلة الجسم ومعدلات البقاء على قيد الحياة بعد الإصابة بالمرض، وأكد الباحثون أن الدراسة تسلط الضوء على فهم الأساس البيولوجي لتأثيرات السمنة في كافة حالات تشخيص سرطان الثدي وعلاجه.

نتيجة الدراسة:

تتبعت الدراسة طرق فهم الأسباب البيولوجية التي تجعل السمنة تؤثر على معدلات البقاء على قيد الحياة المبكرة والمتقدمة لسرطان الثدي، للتوصل إلى تقنيات علاجية أكثر فعالية.

وكشفت الدراسة أن السمنة تؤثر على معدلات الإصابة بسرطان الثدي بين النساء، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان بما في ذلك سرطان الثدي نتيجة لارتفاع مستويات الهرمونات الجنسية المنتشرة مثل هرمون الاستروجين والتستوستيرون وارتفاع هرمون اللبتين في الدم والالتهابات المزمنة المرتبطة بمؤشر كتلة الجسم المرتفع.

سرطان الثدي:

ينتج سرطان الثدي عن تكاثر خلايا الثدي بشكل غير طبيعي، والتي تتقسم بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتنتشر في جميع أنحاء نسيج الثدي، إلى داخل الغدد الليمفاوية وإلى أعضاء أخرى في الجسم.

وتعد أكثر أنواع سرطان الثدي انتشارًا تلك الأنواع التي تصيب غدد إنتاج إفراز الحليب، وتشمل أعراضه ظهور سائل من الثدي او وجود تورم وتغير لون الثدي مع وجود كتلة تحت الإبط او على الثدي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.