اللانكشير الايطالي ، يُشبه البيتي فور لأنه خالي من البيض، كما أنه من الممكن أن يتم تحضيره بالأعياد، ويُحبه الأطفال كثيرًا والكبار لجمال مذاقه وروعته، وكان سبب تسميته بالبيتيفور أهو أنه ذو حجم صغير مثله، وهو من أبرز مظاهر العيد ككحك العيد والبسكويت الهش.

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة إعداد بسكويت اللانكشير الايطالي الخفيف في البيت، حيث أن باقتؤاب موعد قدوم عيد الفطر المبارك ازداد البحث عن كيفية عمل حلويات العيد لذا نقدم لكم طريقة عمل بسكويت اللانكشير، ومن الجدير بالذكر أن اللانكشير من الحلويات الهشة اللذيذة التي يمكن أكلها في الإفطار مع كوب من الشاي لذا تابعونا.

بسكويت اللانكشير الايطالي

فيما يلي الطريقة الخاصة بتحضير اللانكشير الإيطالي بالتفصيل، لكي تقوم كل ربة منزل بتحضيره لكل سهولة من منزلها لأبنائها وأسرتها وكذلك عائلتها، وها هي المكونات الخاصة بالطريقة:

٧٠ جم دقيق.

٦٥ جم دقيق اللوز الناعم أو البندق.

٦٠ جم زبدة بحرارة الغرفة.

٤٠ جم سكر بودر

فانيليا “ملعقة صغيرة”