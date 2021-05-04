اللانكشير الايطالي ، يُشبه البيتي فور لأنه خالي من البيض، كما أنه من الممكن أن يتم تحضيره بالأعياد، ويُحبه الأطفال كثيرًا والكبار لجمال مذاقه وروعته، وكان سبب تسميته بالبيتيفور أهو أنه ذو حجم صغير مثله، وهو من أبرز مظاهر العيد ككحك العيد والبسكويت الهش.
نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة إعداد بسكويت اللانكشير الايطالي الخفيف في البيت، حيث أن باقتؤاب موعد قدوم عيد الفطر المبارك ازداد البحث عن كيفية عمل حلويات العيد لذا نقدم لكم طريقة عمل بسكويت اللانكشير، ومن الجدير بالذكر أن اللانكشير من الحلويات الهشة اللذيذة التي يمكن أكلها في الإفطار مع كوب من الشاي لذا تابعونا.بسكويت اللانكشير الايطالي
فيما يلي الطريقة الخاصة بتحضير اللانكشير الإيطالي بالتفصيل، لكي تقوم كل ربة منزل بتحضيره لكل سهولة من منزلها لأبنائها وأسرتها وكذلك عائلتها، وها هي المكونات الخاصة بالطريقة:مكونات اللانكشير الايطالي
- ٧٠ جم دقيق.
- ٦٥ جم دقيق اللوز الناعم أو البندق.
- ٦٠ جم زبدة بحرارة الغرفة.
- ٤٠ جم سكر بودر
- فانيليا “ملعقة صغيرة”
- في وعاء قومي بوضع السكر البودرة والزبدة والفانيليا مع مزجهم مع بعضهم البعض بواسطة المضرب اليدوي أو الكهربائي المتواجد عندك.
- تابعي المزج لكي يتجانس كل من الزبدة والسكر سويًا، وتصير لونها فاتح وتكون ناعمة.
- ومن ثم قومي بإضافة دقيق اللوز أو البندق، ودقيق الكيك عقب أن يتم نخلهم على مزيج الزبدة والسكر.
- سوف يأخذ الدقيق أثناء نخله الكثير من الوقت لأنه ثقيل.
- عند مزج المقادير سويًا قومي باستعمال ملعقة والتقليب يصير من أسفل لأعلى، مع القيام بخطوات سريعة.
- حتى تقومي بإتمام العجينة ينبغي أن تقومي بتجميعها باليد، مع قيامك بالضغط عليها، وسوف تجديها بأنها تتجمع وتصير قطعة واحدة.
- ومن قم قومي بلف العجينة بكيس مع تركها بالثلاجة حتى مرور ٦٠ دقيقة.
- عقب مرور ساعة سوف تري أن العجينة صارت متماسكة وكذلك جاهزة للتشكيل.
- قطعي العجينة لأجزاء ومن قم لمربعات على أن يكون حجم القطعة تقريبًا ٥ حم ملائمة لحجم اللانشكير.
- قومي بتشكيل العجينة على شكل كورة.
- واطلب تلك الخطوة حتى انتهاء الكمية وقومي بعد ذلك برصها بالصينية.
- ادخليها الفرن على ١٧٠°
- اتركيها حتى مرور ١٠ دقائق بالرف الأوسط.
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اللانكشير الايطالي ، يُشبه البيتي فور لأنه خالي من البيض، كما أنه من الممكن أن يتم تحضيره بالأعياد، ويُحبه الأطفال كثيرًا والكبار لجمال مذاقه وروعته، وكان سبب تسميته بالبيتيفور أهو أنه ذو حجم صغير مثله، وهو من أبرز مظاهر العيد ككحك العيد والبسكويت الهش.
نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة إعداد بسكويت اللانكشير الايطالي الخفيف في البيت، حيث أن باقتؤاب موعد قدوم عيد الفطر المبارك ازداد البحث عن كيفية عمل حلويات العيد لذا نقدم لكم طريقة عمل بسكويت اللانكشير، ومن الجدير بالذكر أن اللانكشير من الحلويات الهشة اللذيذة التي يمكن أكلها في الإفطار مع كوب من الشاي لذا تابعونا.بسكويت اللانكشير الايطالي
فيما يلي الطريقة الخاصة بتحضير اللانكشير الإيطالي بالتفصيل، لكي تقوم كل ربة منزل بتحضيره لكل سهولة من منزلها لأبنائها وأسرتها وكذلك عائلتها، وها هي المكونات الخاصة بالطريقة:مكونات اللانكشير الايطالي
- ٧٠ جم دقيق.
- ٦٥ جم دقيق اللوز الناعم أو البندق.
- ٦٠ جم زبدة بحرارة الغرفة.
- ٤٠ جم سكر بودر
- فانيليا “ملعقة صغيرة”
- في وعاء قومي بوضع السكر البودرة والزبدة والفانيليا مع مزجهم مع بعضهم البعض بواسطة المضرب اليدوي أو الكهربائي المتواجد عندك.
- تابعي المزج لكي يتجانس كل من الزبدة والسكر سويًا، وتصير لونها فاتح وتكون ناعمة.
- ومن ثم قومي بإضافة دقيق اللوز أو البندق، ودقيق الكيك عقب أن يتم نخلهم على مزيج الزبدة والسكر.
- سوف يأخذ الدقيق أثناء نخله الكثير من الوقت لأنه ثقيل.
- عند مزج المقادير سويًا قومي باستعمال ملعقة والتقليب يصير من أسفل لأعلى، مع القيام بخطوات سريعة.
- حتى تقومي بإتمام العجينة ينبغي أن تقومي بتجميعها باليد، مع قيامك بالضغط عليها، وسوف تجديها بأنها تتجمع وتصير قطعة واحدة.
- ومن قم قومي بلف العجينة بكيس مع تركها بالثلاجة حتى مرور ٦٠ دقيقة.
- عقب مرور ساعة سوف تري أن العجينة صارت متماسكة وكذلك جاهزة للتشكيل.
- قطعي العجينة لأجزاء ومن قم لمربعات على أن يكون حجم القطعة تقريبًا ٥ حم ملائمة لحجم اللانشكير.
- قومي بتشكيل العجينة على شكل كورة.
- واطلب تلك الخطوة حتى انتهاء الكمية وقومي بعد ذلك برصها بالصينية.
- ادخليها الفرن على ١٧٠°
- اتركيها حتى مرور ١٠ دقائق بالرف الأوسط.
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