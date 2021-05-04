طريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو لذيذ وذائب مثل المحلات

طريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو بمقادير مضبوطة تعطيكِ نتيجة مثالية ورائعة مثل كعك المحلات الجاهز ذو الطعم الذي يذوب في الفم، كعك العيد أو كما يقول عليه المصريون كحك العيد هو واحد من أساسيات عيد الفطر المبارك، ويُصنع من الدقيق الأبيض والسمن، وهو وجبة مناسبة لفطور أول أيام عيد الفطر المبارك مع الشاي، توجد الكثير من المخبوزات الشهيرة في عيد الفطر ولكن يظل الكعك الناعم بالسمن البلدي الطبيعي هو المميز لصباح اليوم الأول من عيد الفطر، إليكم مقادير وكيفية تحضير كعك العيد المصري اللذيذ. مقادير كعك العيد الناعم بالكيلو كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بالخبز.

نصف كيلو جرام من السمن “يفضل استخدام السمن البلدي الطبيعي”.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من بهارات الكعك ” تسمى ريحة الكعك لدى العطارين المصريين”.

ربع كوب من السمسم المحمص.

رشة ملح.

نصف كوب من الحليب الدافئ “أو أقل”. طريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو نخلط الدقيق الأبيض مع الملح والسمسم وبهارات الكعك.

نضع السمن في وعاء على النار ونسخنه حتى الغليان ثم نضيفه إلى الدقيق ونفركه باليد حتى يتشرب الدقيق كل كمية السمن.

في نصف كوب الحليب الدافئ نذيب السكر والخميرة ثم نغطيها لمدة 10 دقائق وفي تلك الأثناء نظل نفرك الدقيق بالسمن.

تتوقف نعومة كعك العيد على تلك الخطوة، كلما اردتِ كعك العيد ناعماً افركي لمدة أطول والعكس صحيح.

بعد مرور 10 دقائق ضعي خليط الحليب والخميرة والسكر بالتدريج مع العجم حتى تتكون عجينة لينة سهلة التشكيل.

اتركي العجينة مغطاة في مكان دافئ لمدة ساعة ثم شكلي العجينة على هيئة كرات صغيرة وضعيها على صاج الفرن.

استخدمي قالب الكعك أو البصامة أو أي وسيلة لتشكيل الكعك.

أدخلي الكعك إلى فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة ثم يخرج ولا يُحرك الا بعد أن يبرد تماماً.

أثناء التقديم يرش الكعك بالسكر البودرة. مقادير كعك العيد الناعم بالكيلوطريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو الوسوم

طريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو بمقادير مضبوطة تعطيكِ نتيجة مثالية ورائعة مثل كعك المحلات الجاهز ذو الطعم الذي يذوب في الفم، كعك العيد أو كما يقول عليه المصريون كحك العيد هو واحد من أساسيات عيد الفطر المبارك، ويُصنع من الدقيق الأبيض والسمن، وهو وجبة مناسبة لفطور أول أيام عيد الفطر المبارك مع الشاي، توجد الكثير من المخبوزات الشهيرة في عيد الفطر ولكن يظل الكعك الناعم بالسمن البلدي الطبيعي هو المميز لصباح اليوم الأول من عيد الفطر، إليكم مقادير وكيفية تحضير كعك العيد المصري اللذيذ. مقادير كعك العيد الناعم بالكيلو كيلو جرام من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بالخبز.

نصف كيلو جرام من السمن “يفضل استخدام السمن البلدي الطبيعي”.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من بهارات الكعك ” تسمى ريحة الكعك لدى العطارين المصريين”.

ربع كوب من السمسم المحمص.

رشة ملح.

نصف كوب من الحليب الدافئ “أو أقل”. طريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو نخلط الدقيق الأبيض مع الملح والسمسم وبهارات الكعك.

نضع السمن في وعاء على النار ونسخنه حتى الغليان ثم نضيفه إلى الدقيق ونفركه باليد حتى يتشرب الدقيق كل كمية السمن.

في نصف كوب الحليب الدافئ نذيب السكر والخميرة ثم نغطيها لمدة 10 دقائق وفي تلك الأثناء نظل نفرك الدقيق بالسمن.

تتوقف نعومة كعك العيد على تلك الخطوة، كلما اردتِ كعك العيد ناعماً افركي لمدة أطول والعكس صحيح.

بعد مرور 10 دقائق ضعي خليط الحليب والخميرة والسكر بالتدريج مع العجم حتى تتكون عجينة لينة سهلة التشكيل.

اتركي العجينة مغطاة في مكان دافئ لمدة ساعة ثم شكلي العجينة على هيئة كرات صغيرة وضعيها على صاج الفرن.

استخدمي قالب الكعك أو البصامة أو أي وسيلة لتشكيل الكعك.

أدخلي الكعك إلى فرن مسخن مسبقاً على حرارة 180 درجة لمدة 30 دقيقة ثم يخرج ولا يُحرك الا بعد أن يبرد تماماً.

أثناء التقديم يرش الكعك بالسكر البودرة. مقادير كعك العيد الناعم بالكيلوطريقة عمل كعك العيد الناعم بالكيلو

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