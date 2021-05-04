سر نجاح لازانيا بالموتزاريلا في المنزل باقل تكلفة

لازانيا بالموتزاريلا من أفضل أنواع المكونات المميزة التي لها طعم لذيذ ورائع، كما أنها ذو نكهة جميلة وطيبة، وتتمثل في شرائح طويلة من عجينة المكرونة، ومن المعروف أن لازانيا بالموتزاريلا سهلة التحضير، كما يوجد لها وصفات عديدة ومختلفة فكل بلد من البلاد تعتمد في تحضيرها على طرق عدة.

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لازانيا بالموتزاريلا

يوجد وصفات عدة في تحضير لازانيا، فيمكن تحضيرها بكثير من الوصفات مثل الدجاج او اللحمة، ولم تقتصر على ذلك، بل يمكن تحضيرها بالخضار، وتعد وصفة من الوصفات الغذائية المتكاملة، ولكننا في هذا المقال نستعرض كيفية تحضير لازانيا بالموتزاريلا.

طريقة عمل لازانيا بالموتزاريلا

تتكون مكرونة لازانيا بالموتزاريلا من مكونات بسيطة ومتواجدة في كل منزل وهي:

مقادير لازانيا بالموتزاريلا

كيس مكرونة لازانيا.

4 أكواب جبن الريكوتا

2 كوب جبنة موزاريلا.

¼ كوب جبن البارميزان مبشور ناعم.

عدد 4 بيضات.

نصف ملعقة فلفل أسود ناعم.

رشة ملح.

3 فصوص ثوم مفروم.

3 اكواب عصير طماطم.

3 ملاعق زيت ذرة.

ملعقة صغيرة بهارات إيطالية متنوعة.

قومي بسلق مكرونة لازانيا لمدة عشرة دقائق.

أضيفي إلى المكرونة وهي ساخنة جبن البارميزان واخليهم، ثم أضيفي جبن الريكوتا واخلطي مرة أخرى حتى تتجانس المكرونة بأنواع الجبن.

في طبق خارجي ضعي البيض وأضيفي إليه الفلفل الأسود والملح واخفقي جيدًا، ثم أضيفيها على خليط المكرونة السابق.

في مقلاة أضيفي الزيت حتى يسخن ثم أضيفي الثوم المفروم وحركيه حتى يصبح باللون الذهبي، اسكبي عصير الطماطم وباقي البهارات إلا أن يصلح لدينا خليط اتركيه على النار لمدة عشر دقائق، ثم انزعيه من على النار.

ضعي نصف مقدار الصلصة في الصينية ثم أضيفي طب من اللازانيا، قومي بتكرار الوصفة الي حين الانتهاء من المكونات.

ضعي الجبنة الموتزاريلا على وجه الصينية، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة أو ساعة إلا ربع وبعد ذلك اتركيها تبرد وقطعيها وقومي بوضعها في أطباق التقديم.

بهذا الشكل تكون مكرونة اللازانيا بالموتزاريلا جاهزة بالهنا والشفا.

طريقة تحضير لازانيا بالموتزاريلا