طريقة تحضير الكنافة بالموز والكريم شانتيه والمكسرات من اشهر الحلويات شهره من حيث جمال الشكل و لذاذة الطعم و متاحة خلال العام كله لكن يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك حيث تحتوي على سعرات حرارية عالية تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية وخاصة بعد الإفطار في شهر رمضان غير ذلك تقدم في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد ويرجع أصول الكنافة حسب المؤرخين إلى عهد الدولة العثمانية وتحضر الكنافة بأكثر من طريقة وشكل ونكهه ولم تقتصر الطريقة التقليدية سوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة عصرية وجديدة لتحضير الكنافة بالموز والكريم شانتيه والمكسرات.

طريقة تحضير الكنافة بالموز ومكوناتها

المكونات:-

نصف كيلو كنافة.

عبوة من الكريم شانتيه.

كوب ماء مثلج اومن الحليب المثلج للكريم شانتيه.

كوب من الزبدة السايحة.

فستق حلبي مجروش للتزيين.

نصف كيلو موز.

كوب من الكريز الأحمر.

طريقة عمل شربات الكنافة (القطر)

شربات الكنافة جزء منها لا يتجزء فلا تحلوا الكنافة من من دونه حيث يكسبها لونا لامعا بالإضافة إلى طعمه الجميل فيها المسكر يوجد للكنافة أنواع كثيرة منها الكنافة الخشنة والمبرومة والناعمة وتختلف كل صينيه كنافة في حشواتها.

المقادير:

كوب ونصف ماء.

كوب سكر.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون.

الطريقة:

ضعي وعاء على النار ثم ضيفي فيه الماء والسكر وعصير الليمون مع التقليب حتى يذوب السكر ويترك الخليط على النار حتى يصبح كثيفا نوعا ما ثم يطفئ عليه ويرفع من على النار حتى يبرد.

التحضير:-

احضري وعاء على نار متوسطة وضعي فيه كل مكونات القطر مع التقليب ثم يترك على النار لمده خمس دقائق حتى يغلي ثم ارفعيه من على النار واتركيه جانبا حتى يبرد للاستعمال لاحقا.

احضري وعاء عميق واسع وضعي فيه الكنافة وقومي بتفتيتها جيدا باليد ثم اخلطي عليها كوب الزبدة مع الاستمرار في التقليب. قومي بتقسيم الكنافة إلى نصفين. احضري صينية متوسطة الحجم مدهونة بالزبدة أو السمنة. افردى فيها النصف الأول من كمية الكنافة في قاع الصينية مع الضغط عليها براحة اليدين والتوزيع الجيد حتى تتماسك مع بعضها. ثم قومى بتقطيع اربع قرون من الموز الطازج على شكل دوائر ووزعيها على سطح الكنافة في الصينية. ثم يضاف النصف الاخر المتبقي من الكنافة فوق الموز والضغط عليها مرة اخرى باليدين مع التوزيع الجيد للكنافة حتى يقل ارتفاع مستواها و تتجانس المكونات مع بعضها و تتماسك جيدا. ادخلي صينية الكنافة الفرن السابق تسخينه على درجة حرارة 350 درجة إلى أن تكتسب اللون الذهبي من اسفل وأعلي. قوي بإخراج الصينية من الفرن بعد ما تأخذ اللون الذهبي واسكبي عليها الشربات البارد وهي ساخنة واتركها لمده ساعة حتى تتشرب الشربات البارد.

احضري وعاء وضعي فيه عبوتين الكريم الشانتيه وضيفي عليهم كوب الماء المثلج أو كوب الحليب المثلج. وبالمضرب الكهربائي يقوم بعملية الخفق حتى يتضاعف حجمه. بعد أن تبرد الكنافة تماما قومي بعمل وردات من الكريم شانتيه من أعلي الوجه ورشيها بالفستق الحلبي المجروش وحبات الكريز الأحمر أو زينيها حسب رغبتك المفضلة و قطعيها وقدميها في الأطباق المناسبة لأولادك وبالهناء والشفاء.

تحضير الكنافة بالموز والكريمةتحضير الكريم شانتيهفوائد الموز في الكنافة

فوائد الموز بالكنافة متعددة حيث يعد الموز من الفواكه المفضلة عند الكثير من الأفراد وخاصة الأطفال يمكن إدخاله في بعض العصائر حتى يكسبها مذاق وطعم شهي و قوام كثيف و أيضا يدخل في العديد من صناعة الحلويات ويعد من الأغدية الرئيسية فالموز فوائدة عديدة وكثيرة منها الأتي:-

يقوي جهاز المناعة.

يحافظ على صحة القلب والشرايين.

يعمل على تحسين الحالة النفسية.

يحتوي الموز على العديد من المعادن منها الحديد والماغنيسيوم والنحاس.

يساعد الجسم فى الحفاظ على الوزن.

يعمل على الوقاية من الإمساك لأنه يحتوي على العديد من الألياف القابلة للذوبان.

يمد الجسم بالطاقة السريعة.

يساعد في البعد عن مشاكل الجهاز الهضمي.

وفي النهاية وصلنا إلى نهاية المقال من موقع ثقفني لضيوف الموقع الكرام أتمني أن اكون قد قدمت وصفتنا اليوم طريقة تحضير الكنافة بالموز والكريم شانتيه.