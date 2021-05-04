طبق الغريبة بالفستق الحلبي في المنزل

طبق الغريبة بالفستق الحلبي من اشهي والذ أطباق الحلويات التي تقدم في الأعياد والعديد من المناسبات وتتميز بسرعه وسهوله التحضير كما يعد من اكثر الحلويات التي يحبها الأطفال والكبار كما يمكن أن يقدم بجانب العديد من الحلويات مثل بسكويت العيد والبيتي فور أو الحلويات الشرقية مثل البسبوسة باللوتس والاوريو أو الكنافة بالكريمة كما يمكن عمل الغريبة بأكثر من طريقه مثل الغريبة بالقرفة أو الشوكولاته واللوز أو ألقشطه . المقادير لعمل الغريبة الناعمة 200 غرام من السكر بودرة ناعم جدا .

300 غرام من السمنة بدرجة حرارة الغرفة .

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة .

3 أكواب كبار من الدقيق .

ربع ملعقة كبيرة من المستكة المطحونة . طريقة عمل الغريبة الناعمة بسهولة تجهيز الفرن بتسخينه على درجة حرارة 180 درجة أولا قبل البدا .

نبدأ بتحضير وعاء كبير ونقوم بوضع كوب من السمنة ثم نضيف ثلاث أكواب من السكر الناعم و ضربهم بالمضرب الكهربائي جيدا على سرعة متوسطة حتى الحصول على لون سمن فاتح وقوامة مرتفع وهش .

ثم نضيف ثلاث أكواب من الدقيق مع ربع ملعقة كبيرة من المسكتة المطحونة جيدا ونصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

تجهيز صواني فرن وفرشها بورق الزبدة جيدا ثم نبدأ بتقسيم العجينة إلى قطع صغيرة جدا وتشكليها إلى دوائر أو أصابع أو حسب الرغبة ووضعها في الصنية على مسافات متباعدة .

نقوم بوضعها في الفرن لمدة عشر دقائق علي الأقل حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي وتصبح جاهزه للتقديم . مقادير عمل الغريبة بالفستق الحلبي كوب من الزبدة الباردة .

نصف كوب من السكر البودر.

فستق مقشر ولوز مقشر وصنوبر .

كوب من الدقيق .

نصف ملعقه صغيره من الفانيليا .

رشه ملح صغيره . طريقة عمل الغريبة بالفستق الحلبي بسهولة قبل البدا في عمل الغريبة نشعل الفرن على درجه حراره 160 درجة ليصبح جاهز.

نحضر وعاء كبير ونضع به كوب من الزبدة الباردة ونصف كوب من السكر البودرة والفانيليا ثم نضربهم بالمضرب الكهربي علي سرعه متوسطة حتى يفتح لون الخليط ويصبح كريمي ثم نضيف الدقيق مع رشه الملح بالتدريج مع استمرار التقليب حتى يختفي الدقيق وتصبح العجينة طرية .

ثم نغطى الوعاء ونضعه في الثلاجة لمده ربع ساعة علي الأقل ثم نخرجه من الثلاجة ونحضر الصنية مدهونة بالزبدة .

نقطع العجينة إلى قطع صغيرة جدا ونشكلها إلى دوائر أو أصابع حسب الرغبة ونرصها في الصنية على مسافات متباعدة ثم نضع المكسرات المختلفة في منتصف العجينة لتزيينها ثم نضع الصنية في الفرن لمدة خمسه عشر دقائق تقريبا حتى تأخذ اللون الذهبي . المقادير لعمل الغريبة الناعمةطريقة عمل الغريبة الناعمة بسهولةمقادير عمل الغريبة بالفستق الحلبيطريقة عمل الغريبة بالفستق الحلبي بسهولة الوسوم

طبق الغريبة بالفستق الحلبي من اشهي والذ أطباق الحلويات التي تقدم في الأعياد والعديد من المناسبات وتتميز بسرعه وسهوله التحضير كما يعد من اكثر الحلويات التي يحبها الأطفال والكبار كما يمكن أن يقدم بجانب العديد من الحلويات مثل بسكويت العيد والبيتي فور أو الحلويات الشرقية مثل البسبوسة باللوتس والاوريو أو الكنافة بالكريمة كما يمكن عمل الغريبة بأكثر من طريقه مثل الغريبة بالقرفة أو الشوكولاته واللوز أو ألقشطه . المقادير لعمل الغريبة الناعمة 200 غرام من السكر بودرة ناعم جدا .

300 غرام من السمنة بدرجة حرارة الغرفة .

نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة .

3 أكواب كبار من الدقيق .

ربع ملعقة كبيرة من المستكة المطحونة . طريقة عمل الغريبة الناعمة بسهولة تجهيز الفرن بتسخينه على درجة حرارة 180 درجة أولا قبل البدا .

نبدأ بتحضير وعاء كبير ونقوم بوضع كوب من السمنة ثم نضيف ثلاث أكواب من السكر الناعم و ضربهم بالمضرب الكهربائي جيدا على سرعة متوسطة حتى الحصول على لون سمن فاتح وقوامة مرتفع وهش .

ثم نضيف ثلاث أكواب من الدقيق مع ربع ملعقة كبيرة من المسكتة المطحونة جيدا ونصف ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

تجهيز صواني فرن وفرشها بورق الزبدة جيدا ثم نبدأ بتقسيم العجينة إلى قطع صغيرة جدا وتشكليها إلى دوائر أو أصابع أو حسب الرغبة ووضعها في الصنية على مسافات متباعدة .

نقوم بوضعها في الفرن لمدة عشر دقائق علي الأقل حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي وتصبح جاهزه للتقديم . مقادير عمل الغريبة بالفستق الحلبي كوب من الزبدة الباردة .

نصف كوب من السكر البودر.

فستق مقشر ولوز مقشر وصنوبر .

كوب من الدقيق .

نصف ملعقه صغيره من الفانيليا .

رشه ملح صغيره . طريقة عمل الغريبة بالفستق الحلبي بسهولة قبل البدا في عمل الغريبة نشعل الفرن على درجه حراره 160 درجة ليصبح جاهز.

نحضر وعاء كبير ونضع به كوب من الزبدة الباردة ونصف كوب من السكر البودرة والفانيليا ثم نضربهم بالمضرب الكهربي علي سرعه متوسطة حتى يفتح لون الخليط ويصبح كريمي ثم نضيف الدقيق مع رشه الملح بالتدريج مع استمرار التقليب حتى يختفي الدقيق وتصبح العجينة طرية .

ثم نغطى الوعاء ونضعه في الثلاجة لمده ربع ساعة علي الأقل ثم نخرجه من الثلاجة ونحضر الصنية مدهونة بالزبدة .

نقطع العجينة إلى قطع صغيرة جدا ونشكلها إلى دوائر أو أصابع حسب الرغبة ونرصها في الصنية على مسافات متباعدة ثم نضع المكسرات المختلفة في منتصف العجينة لتزيينها ثم نضع الصنية في الفرن لمدة خمسه عشر دقائق تقريبا حتى تأخذ اللون الذهبي . المقادير لعمل الغريبة الناعمةطريقة عمل الغريبة الناعمة بسهولةمقادير عمل الغريبة بالفستق الحلبيطريقة عمل الغريبة بالفستق الحلبي بسهولة

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