البسبوسة بالزبادي، البسبوسة هي من أشهر الحلويات الشرقية والتي يحبها الكثيرين حيث أنها تتميز بطعمها المميز والشهي والمختلف عن أي نوع حلويات أخر والبسبوسة ليس لها موعد معين فهي يحبها الكثيرين لذلك فهي تأكل في أي وقت ولكن شهر رمضان المشهور بالحلويات لذلك يفضل الكثيرين منا عمل البسبوسة في شهر رمضان الكريم، والبسبوسة لها أكثر من طريقة واليوم سنتناول عمل البسبوسة بالزبادي. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي: طريقة عمل البسبوسة بالزبادي: المكونات كوب من الزبادي

2 كوب من السميد

نصف كوب من السمنة أو الزبدة

ملعقة كبيرة من البكينج باودر

نصف كوب من البندق المفروم.

ربع كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السيرم. طريقة التحضير: نحضر وعاء مناسب نضع به السميد والسمنة ونقوم بخلطهم جيدا وفركهم باستخدام أطراف الأصابع حتى يمتزجوا جيدا.

ثم نقوم بأضافة البكينج بودر مع تقليب الخليط ثم نضيف الزبادي مع التقليب حتى يمتزج الخليط جيدا.

ثم نقوم بإحضار صينية مناسبة ذات سور منخفض خاصة بالبسبوسة ثم نقوم بدهنها زبدة ثم نقوم بسكب خليط البسبوسة.

ثم نقوم بأضافة البندق أو المكسرات الموجودة لديكي على ان تكون مفرومة فرم خشن ونقوم برشها على وجه الصينية.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نقوم بوضع صينية البسبوسة بداخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج وعندما تحمر من الجوانب نقوم بتوليع الشواية جتى تأخذ اللون الذهبي .

ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى ترتاح لمدة خمس دقائق ثم نقوم بوضع القطر البارد عليها ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم. طريقة عمل شربات البسبوسة: طريقة عمل شربات البسبوسة: المكونات: كوب ونصف من السكر

كوب من الماء

ليمونة أو ملح ليمون

فانليا طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر ثم نقوم بالتقليب الجيد حتى يذوب السكر ثم نقوم بوضعه على النار حتى يمتزجوا معا ثم نقوم بأضافة الليمونة أو رشة من ملح الليمون ونقوم بتهدئة النار لمدة خمس دقائق ثم نقوم بإزالة الخليط من النار ثم نقوم بأضافة الفانيليا. الوسوم

البسبوسة بالزبادي، البسبوسة هي من أشهر الحلويات الشرقية والتي يحبها الكثيرين حيث أنها تتميز بطعمها المميز والشهي والمختلف عن أي نوع حلويات أخر والبسبوسة ليس لها موعد معين فهي يحبها الكثيرين لذلك فهي تأكل في أي وقت ولكن شهر رمضان المشهور بالحلويات لذلك يفضل الكثيرين منا عمل البسبوسة في شهر رمضان الكريم، والبسبوسة لها أكثر من طريقة واليوم سنتناول عمل البسبوسة بالزبادي. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي: طريقة عمل البسبوسة بالزبادي: المكونات كوب من الزبادي

2 كوب من السميد

نصف كوب من السمنة أو الزبدة

ملعقة كبيرة من البكينج باودر

نصف كوب من البندق المفروم.

ربع كوب من جوز الهند.

نصف كوب من السيرم. طريقة التحضير: نحضر وعاء مناسب نضع به السميد والسمنة ونقوم بخلطهم جيدا وفركهم باستخدام أطراف الأصابع حتى يمتزجوا جيدا.

ثم نقوم بأضافة البكينج بودر مع تقليب الخليط ثم نضيف الزبادي مع التقليب حتى يمتزج الخليط جيدا.

ثم نقوم بإحضار صينية مناسبة ذات سور منخفض خاصة بالبسبوسة ثم نقوم بدهنها زبدة ثم نقوم بسكب خليط البسبوسة.

ثم نقوم بأضافة البندق أو المكسرات الموجودة لديكي على ان تكون مفرومة فرم خشن ونقوم برشها على وجه الصينية.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نقوم بوضع صينية البسبوسة بداخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج وعندما تحمر من الجوانب نقوم بتوليع الشواية جتى تأخذ اللون الذهبي .

ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى ترتاح لمدة خمس دقائق ثم نقوم بوضع القطر البارد عليها ثم نقوم بوضعها في أطباق التقديم. طريقة عمل شربات البسبوسة: طريقة عمل شربات البسبوسة: المكونات: كوب ونصف من السكر

كوب من الماء

ليمونة أو ملح ليمون

فانليا طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر ثم نقوم بالتقليب الجيد حتى يذوب السكر ثم نقوم بوضعه على النار حتى يمتزجوا معا ثم نقوم بأضافة الليمونة أو رشة من ملح الليمون ونقوم بتهدئة النار لمدة خمس دقائق ثم نقوم بإزالة الخليط من النار ثم نقوم بأضافة الفانيليا.

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