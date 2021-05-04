أفضل طريقة لعمل بسكويت بالقشطة والكاكاو أسرع حلي البسكويت في 10 دقائق

أفضل طريقة لعمل بسكويت بالقشطة والكاكاو ، البسكويت معروف إنه من الحلويات الخفيفة واللذيذة، ويتم تقديم البسكويت مع فنجان من القهوة أو الشاي الساخن مع الإفطار، ويمكن تقديمه كذلك في المناسبات مثل عيد الميلاد وغيره من المناسبات السعيدة ويتميز البسكويت بسهولة تحضيره بطرق عديدة منها، بسكويت الليمون، وبسكويت الفانيلا، وبسكويت الشوكولاتة، وبسكويت الكاكاو، وسوف نتحدث الآن عن طريقة تحضير بسكويت القشطة والكاكاو.

طريقة تحضير بسكويت القشطة والكاكاو

في رمضان وبمناسبة اقتراب عيد الفطر يكثر البحث عن طريقة عمل بسكويت العيد في البيت، وكحك العيد الدايب ، ومكونات أساسية لكي تجهزي أحلى بسكويت القشدة والكاكاو للفطار وهي:

أربع أكواب من اللبن الحليب.

واحد كوب من السكر.

أربع ملاعق كبار من النشا.

ثلاث ملاعق كبار من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من السمن أو الزبدة.

علبة من القشطة.

علبة من البسكويت.

نقوم بإحضار طاسة كبيرة ونضعها على النار، ثم نضع بها اللبن الحليب مع السكر ونضيف إليهم النشا ثم الدقيق ثم الفانيلا ونقلب هذه المكونات جيدًا حتى نحصل على مخلوط متجانس.

أثناء وجود هذا الخليط على النار، نقوم بإضافة الزبدة ونستمر في التقليب حتى يغلي الخليط ثم نقوم بإضافة القشطة ونقلب قليلًا ثم نزيل الخليط من على النار.

نقوم بعد ذلك بغمس البسكويت في الحليب ثم نقوم بوضعه في طبق البيركس، ثم نقوم بعد ذلك بوضع طبقة من الكريمة السابق تحضيرها.

نقوم بتكرار كل الخطوات السابقة حتى ينتهي البسكويت والكريمة.

طريقة تجهيز البسكويتطريقة عمل صوص الشوكولاتة

صوص الشيكولاتة يتطلب منك تحضير المكونات التالية:

نحضر علبتين من القشطة.

ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

ملاعق كبار من الكاكاو.

لعمل تزينه للبسكويت نحضر شوكولاتة مبشورة.

نقوم بخلط كلًا من القشطة مع الكاكاو ومع السكر ونقلب جيدًا ثم نقوم بوضعهم على طبقات البسكويت، ثم نقوم بوضعهم في الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات ثم نقوم بتزينها بالشكولاتة المبشورة، بذلك حصلتي على الببسكويت الروعة بالقشطة والكاكو في دقائق بسيطة وبخطوات سهلة بالبيت.