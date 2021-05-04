طريقة عمل بسكويت النشادر الهش في المنزل وأسرار نجاح البسكويت مثل الجاهز

طريقة عمل بسكويت النشادر الهش، من أشهر الوصفات والأصناف التي تشتهر بها المطابخ في عيد الفطر المبارك، ويبحث العديد من السيدات على الطريقة الناجحة، وبالأخص المطابخ المصرية، ويدخل ضمن مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، استعدادا لاستقباله، لذلك سوف نوضح لكم مقادير بسكويت النشادر بسكويت عيد الفطر المبارك، وطريقة التحضير، وسر نجاح البسكويت للحصول على بسكويت دهبي اللون وهش ذو مذاق رائع ومميز مثل الجاهز تماما.

كيلو دقيق فاخر. (كلما استخدمنا نوع جيد من الدقيق كلما كانت النتيجة أفضل)

ربع كيلو من السكر البودر.

نصف كيلو من الزبدة الطرية. (لا تستخدم الزبدة في الحالة السائلة أو المجمدة، تفضل أن تكون بحرارة الغرفة، للحصول على قوام كريمي هش)

عدد ثلاث بيضات. (أن يكون بحرارة الغرفة)

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

عدد 2 ملعقة من الحليب السائل،(يتم إضافته في النهاية حسب حاجة العجينة)

استخدام أحد النكهات التالية حسب الرغبة ومنها (جوز الهند، بشر البرتقال).

مقادير بسكويت النشادر الهش

ملحوظة هامة من أسرار نجاح البسكويت والحصول على بسكويت هش عدم المبالغة في العجن، كما أن عجينة البسكويت لا تحتاج أن ترتاح، حيث يتم تشكيلها وزجها على الفور في الفرن.

نقوم بتجهيز العجان ونضع الزبدة أولاً، ونقوم بتشغيل العجان لمدة لا تزيد عن 5 دقائق، حتى تصبح الزبدة مثل الكريمة الهش. ثم نقوم بإضافة السكر البودر ونخفقهم معا لمدة عشر دقائق، حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي. نقوم بإضافة واحدة من البيض، ونتركها تمتزج تماما، ثم نضيف الأخرى حتى تمتزج تماما، ثم نضيف الثالثة مع الاستمرار في الخفق. نضع الفانيليا إلى الخليط. نقوم بإضافة باقي المكونات الجافة، من دقيق والبيكنج بودر، والنشادر، والنكهة المفضلة، على الخليط. نستمر في الخفق حتى نحصل على قوام متماسك وناعم لا يلتصق باليد، أو بالعجان. لا نقوم بإضافة الحليب في هذه الخطوة إلا إذا احتاجت العجينة لذلك نقوم بإضافة ملعقتان من الحليب. نقوم بتشكيل عجينة البسكويت باستخدام الماكينة، أو قمع التزيين. نقوم بإدخال البسكويت الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية.

طريقة عمل بسكويت النشادر الهش في المنزل بالخطوات