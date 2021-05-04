طريقة عمل عجينة البيتزا وأسرار المطاعم في إعدادها بالمذاق المرغوب فيه

طريقة تحضير عجينة البيتزا، تعد البيتزا من الأكلات الشهيرة المحببة للجميع كبار كانوا، أو صغار، وتسعى النساء دائماً على تحضير البيتزا في المنزل، وتجنب شرائها من الخارج، حفاظاً على صحة أفراد الأسرة، لذا تبحث دائماً على الطريقة المثلى لإعدادها، لذا سنتعرف اليوم على سر عمل البيتزا بالتفصيل.

تعتبر عجينة العشر دقائق لها أهمية كبيرة لأنها تساعد على تجهيز أشهي الفطائر المتنوعة والمعجنات الشهية المفضلة لدي الكثير من الأشخاص وبالتالي يجب بتجهيز العيجنة بشكل صحيح لكي تتمكني من تجهيز أشهي الفطائر الحلو والحادق والللحوم المتنوعة بجانب على المعجنات اللذيذة بالشكلاتة أو بالجبنة أو المربي وبطرق مختلفة ومتنوعة لهذا سوف نعرض لكم جميع الخطوات بشكل تفصيلي وبطريقة ناجحةمثل المطاعم.

طريقة عمل عجينة البيتزا

المكونات: 3 كوب دقيق، كوب ماء دافئ، 2 ملعقة زيت زيتون، ملعقة صغيرة ملح، خميرة فورية، ملعقة صغيرة ملح.

للصلصة: بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعمة، 7 فصوص ثوم مفروم، ملعقة صغيرة زعتر، 2 كوب عصير طماطم، ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة إعداد الكبسة بالدجاج

يتم إذابة السكر والخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ، وتترك في مكان دافئ حتى تختمر، ونقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع فيه الدقيق والملح، والزيت.

نقوم بإضافة الخميرة بعد أن تختمر، ونضيف الماء تدريجياً مع التقليب، والعجن المستمر حتى تتكون عجينة ملساء لا تلتصق باليد.

نترك العجينة مغطاه تختمر لمدة ساعة على الأقل، ونبدأ في تحضير الصلصة بوضع إناء به مقدار من الزيت حتى يسخن ثم نقوم بإضافة البصل مع التقليب.

بعد أن يأخذ البصل لون ذهبي، نقوم بإضافة الثوم مع التقليب السريع، ونضع عصير الطماطم، والفلفل والزعتر، وتترك حتى تنضج.

خطوات تحضير البيتزا

طريقة عمل الكبسة السعودي

نقوم بإحضار صينية مناسبة مدهونة بالزيت، ونقوم بفرد العجينة حسب السمك التي تريدنه، مع عمل فتحات باستخدم الشوكة في العجينة ثم نقوم بتوزيع الصلصة على الوجه.

نقوم بإضافة الحشو على حسب الرغبة مثل الجبن الموتزريلا والزيتون والفلفل الأخضر، أو اللحم المفروم المعصج مع الجبن الموتزريلا، أو قطع الدجاج الناضجة مع الجبن الشيدر، والزيتون الأسود.

أسرار نجاح العجينة

يجب أن يكون الفرن ساخناً قبل أن تقوم بإضافة العجين ويمكنك إضافة إلى مقادير العجينة بيضة واحدة وعلبة زبادي حتى تصبح العجينة هشة وطرية.

قومي بتخمير العجينة مرتين الأولى بعد أن تقومي بالعجن، والثانية بعد أن يتم تقطيعها، واحرصي أن تكون الماء المضاف إلى العجين دافئ وليس مغلية، وكذلك قومي بوضع ملعقة من الخميرة والسكر وماء ساخن إلى العجين قبل استخدامها.

خطوات نجاح عجينة البيتزا

يجب أن تكون الخميرة المكونات التي يتم استخدامها في تجهيز العجينة أن تكون بدرجة حرارة الغرفة بمعنى ألا تكون بارد.

يجب التأكد من صلاحية الخميرة وعمل اختبار الخميرة عند إضافة ملعقة سكر صغيرة وماء دافئ وتترك حتى تظهر فقاقيع تكون صالحة، ويمكن استخدامها أما إذا كانت غير فعالة لابد من عدم استخدامها.

يجب أن يكون الماء أو السائل الذي يتم وضعه على العجين دافئ وليس مغليا.

يجب إضافة القليل من الملح حتى يعطي نكهة مميزة للعجينة، بالإضافة إلى أهمية إضافة القليل من السكر عند تجهيز العجينة حتى يجعل الخميرة نشطة، وخاصة عند خلط السكر مع قليل من زيت الزيتون يعطي مزاج آخر للعجين.

ينبغي استخدام الماء الدافئ وليس الساخن لأنه يقوم بقتل الخميرة، وبالتالي يتم إيقاف مفعول ويفضل استخدام الطحين الأبيض عدة تجهيز عجينة البيتزا، ويفضل استخدام دقيق الذرة عند تجهيزها، ولكن إذا لم يتوفر يمكنك استخدام الدقيق العادي.

طريقة عمل عجينة البيتزا بالحليب

قومي بتذويب ملعقة من الخميرة مع كوب ماء دافئ قليلاً، ثم يضاف قليل من الزيت، ثم اخلطي 3أكواب من الدقيق وقليل من الملح وملعقة من السكر وثلاثة أرباع من الحليب، ثم يضاف الخميرة وتعجبن لمدة 5 دقائق حتى تتجانس وتترك في الثلاجة لمدة 24 ساعة أو حفظها في الفريزر لحين الاستخدام.