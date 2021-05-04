أسهل طريقة لعمل معمول التمر الدايب وناعم مثل أشهر المحلات

طريقة عمل معمول التمر، تعمل السيدات على البحث بشكل متزايد عن معمول التمر اللذيذ، حيث انه من الحلويات العربية الأصلية، ويُعد من أحد العادات المهمة التي تدفعهم في أن يكون لديهم رغبة في معرفة طريقته ليتم تحضير بأفضل طعم وشكل، حيث أن المعمول يحتاج لعناية شديدة عند تجهيزه لكي تتمكن من الحصول على معمول لذيذ، ولكم هنا أن تتعرفوا على الطريقة بإتقان، لتحصوا على معمول أصلي بتكات وأسرار أشهر المحلات. طريقة عمل معمول التمر طريقة عمل معمول التمر المكونات: سميد بمعيار أثنين كيلو.

زيت ذرة بمعيار واحد كوب.

ملعقة حجم كبير من الخميرة الفورية.

سمنة بمعيار ربع كوب.

ملعقة حجم كبير من الفانيليا.

القليل من الملح.

زبدة بمعيار كوبان إلا ربع من الأكواب ال ٢٥٠ جرام.

أربع ملاعق حجم كبير من السكر الناعم.

لبن بودرة بمعيار كوب.

ملعقة حجم صغير من الخميرة الخاصة بالحلويات.

عجوة مجهزة للحشو. خطوات عمل المعمول بالتمر الفاخر نُعد العجوة من قبل وضعها في وعاء وتوضع بالبخار وتترك بضع دقائق.

نضع القليل من الزبدة أو الزيت لكي تكون طرية، ثم يضاف عليها معلقة حجم صغير من القرفة الناعمة وكذلك القرنفل وسمسم بمعيار نصف كوب ويقلبوا مع بعضهم وتشكيلهم لكرات حجمها صغير.

وبعدها نبدأ بإحضار عجينة المعمول من قبل إضافة الخميرة والملح والفانيليا والسميد والخميرة والسكر واللبن البودرة في قدر.

ثم يضاف عليها السمنة وكذلك الزبدة ويجب أن تكون مذابة وإضافة الزيت أيضاً.

ثم يخلط بطريقة جيدة، ثم يتم البدء بسكب القليل من الماء والخلط حتى يختلط العجين ويتكون عجينة تكون طرية .

يتم تركها لكي تختمر، ثم يتم تقسيم العجين لكرات حجم صغير ثم تفرد ويوضع بها قطعة من العجوة وتوضع بالقالب الخاص بالمعمول ويشكل به ثم توضع بالصينية ويوضع بالفرن ليتم النضج. خطوات عمل المعمول بالتمر الفاخر تُعد طريقة خبز المعمول من أهم عوامل نجاحه، أولاً لابد من تسخين الفرن جيداً، ثم إدخال المعمول على الرف الأوسط على درجة حرارة 190 ويترك لمدة لا تتجاوز العشرون دقيقة، بعد أن يبرد المعمول جيداً، يتم تعبئته في عبوة مناسبة لحين التقدم. الوسوم

طريقة عمل معمول التمر، تعمل السيدات على البحث بشكل متزايد عن معمول التمر اللذيذ، حيث انه من الحلويات العربية الأصلية، ويُعد من أحد العادات المهمة التي تدفعهم في أن يكون لديهم رغبة في معرفة طريقته ليتم تحضير بأفضل طعم وشكل، حيث أن المعمول يحتاج لعناية شديدة عند تجهيزه لكي تتمكن من الحصول على معمول لذيذ، ولكم هنا أن تتعرفوا على الطريقة بإتقان، لتحصوا على معمول أصلي بتكات وأسرار أشهر المحلات. طريقة عمل معمول التمر طريقة عمل معمول التمر المكونات: سميد بمعيار أثنين كيلو.

زيت ذرة بمعيار واحد كوب.

ملعقة حجم كبير من الخميرة الفورية.

سمنة بمعيار ربع كوب.

ملعقة حجم كبير من الفانيليا.

القليل من الملح.

زبدة بمعيار كوبان إلا ربع من الأكواب ال ٢٥٠ جرام.

أربع ملاعق حجم كبير من السكر الناعم.

لبن بودرة بمعيار كوب.

ملعقة حجم صغير من الخميرة الخاصة بالحلويات.

عجوة مجهزة للحشو. خطوات عمل المعمول بالتمر الفاخر نُعد العجوة من قبل وضعها في وعاء وتوضع بالبخار وتترك بضع دقائق.

نضع القليل من الزبدة أو الزيت لكي تكون طرية، ثم يضاف عليها معلقة حجم صغير من القرفة الناعمة وكذلك القرنفل وسمسم بمعيار نصف كوب ويقلبوا مع بعضهم وتشكيلهم لكرات حجمها صغير.

وبعدها نبدأ بإحضار عجينة المعمول من قبل إضافة الخميرة والملح والفانيليا والسميد والخميرة والسكر واللبن البودرة في قدر.

ثم يضاف عليها السمنة وكذلك الزبدة ويجب أن تكون مذابة وإضافة الزيت أيضاً.

ثم يخلط بطريقة جيدة، ثم يتم البدء بسكب القليل من الماء والخلط حتى يختلط العجين ويتكون عجينة تكون طرية .

يتم تركها لكي تختمر، ثم يتم تقسيم العجين لكرات حجم صغير ثم تفرد ويوضع بها قطعة من العجوة وتوضع بالقالب الخاص بالمعمول ويشكل به ثم توضع بالصينية ويوضع بالفرن ليتم النضج. خطوات عمل المعمول بالتمر الفاخر تُعد طريقة خبز المعمول من أهم عوامل نجاحه، أولاً لابد من تسخين الفرن جيداً، ثم إدخال المعمول على الرف الأوسط على درجة حرارة 190 ويترك لمدة لا تتجاوز العشرون دقيقة، بعد أن يبرد المعمول جيداً، يتم تعبئته في عبوة مناسبة لحين التقدم.

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