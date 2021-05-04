أسهل طريقة لعمل الغريبة الناعمة الفاخرة تذوب في الفم مثل الجاهزة

طريقة عمل الغريبة، الغريبة من الحلويات التي يشتهر إعدادها بالأعياد وبالأخص عيد الفطر مثل الكحك والبسكويت تماما، حيث أنها تتميز بالطعم الناعم والدايب الذي يعطيها نكهة رائعة بإضافة السمن البلدي، فدائماً بكل عيد فطر تبحث ربات المنزل عن طريقة الغريبة لإعدادها بالطريقة الصحيحة، وهنا ستتعرف على طريقتها بشكل واضح على طريقة أشهر المحلات، ولن تحتاجي إلى شرائها بعد اليوم، وسوف تحصلي على غريبة ناعمة ودايبة. طريقة عمل الغريبة بالمكسرات طريقة عمل الغريبة بالمكسرات المكونات: دقيق بمعاير أربع أكواب.

بياض بيضتان.

سمن بمعيار كوبان.

سكر بودرة بمعيار كوبان.

القليل من الملح.

فستق ولوز مجروش. خطوات عمل الغريبة الدايبة يتم إشعال الفرن من البداية وتجهيز صواني تكون بجوانب قصيرة.

ثم يتم وضع السكر في وعاء ويكون عميق ويضاف عليه الزبدة، ثم يتم خفقه بالمضرب الكهربي، لحين أن يصبح لونه أقرب للأبيض.

وبعدها يضاف عليه البياض ويخفق مرة ثانية، ومن ثم ذلك يسكب الملح والدقيق ويقلب باستخدام المضرب اليدوي.

والتقليب لحين أن تتكون عجينة ناعمة، يمكن تركها لمدة ستون دقيقة لترتاح، وبعدها يتم البدء بتشكيل الغريبة بتكويرها لكور

حجم يكون صغير ويرش عليها فستق أو لوز والضغط عليها بكف اليد قليلاً ثم يرص بالصينية.

أو وضع كرة الغريبة بأكملها داخل طبق الفتسق أو اللوز وتغليفها بالكامل والضغط عليها أيضاً وترص، ويتم تكرار نفس الطريقة حتى أن تنتهي كمية العجينة.

ثم يتم وضع الغريبة بالفرن في المنتصف لحين أن تتم النضج، وتخرج من الفرن ويتم تركها حتى تبرد لكي تتماسك.

وبعد ذلك يتم رص الغريبة بالعلبة، ويجب أن تكون غلقها محكم جداً ليتم الحفاظ عليها وهي متماسكة. خطوات عمل الغريبة الدايبة لضمان نجاح الغريبة يجب أن تكون فى الرف الأوسط من الفرن، ولا تخبز على نار عالية ولكن على نار هادئة جداً 170 درجة، وتترك لمدة 20 دقيقة، ولا يخذ سوى لون ذهبي خفيف للغاية. الوسوم

طريقة عمل الغريبة، الغريبة من الحلويات التي يشتهر إعدادها بالأعياد وبالأخص عيد الفطر مثل الكحك والبسكويت تماما، حيث أنها تتميز بالطعم الناعم والدايب الذي يعطيها نكهة رائعة بإضافة السمن البلدي، فدائماً بكل عيد فطر تبحث ربات المنزل عن طريقة الغريبة لإعدادها بالطريقة الصحيحة، وهنا ستتعرف على طريقتها بشكل واضح على طريقة أشهر المحلات، ولن تحتاجي إلى شرائها بعد اليوم، وسوف تحصلي على غريبة ناعمة ودايبة. طريقة عمل الغريبة بالمكسرات طريقة عمل الغريبة بالمكسرات المكونات: دقيق بمعاير أربع أكواب.

بياض بيضتان.

سمن بمعيار كوبان.

سكر بودرة بمعيار كوبان.

القليل من الملح.

فستق ولوز مجروش. خطوات عمل الغريبة الدايبة يتم إشعال الفرن من البداية وتجهيز صواني تكون بجوانب قصيرة.

ثم يتم وضع السكر في وعاء ويكون عميق ويضاف عليه الزبدة، ثم يتم خفقه بالمضرب الكهربي، لحين أن يصبح لونه أقرب للأبيض.

وبعدها يضاف عليه البياض ويخفق مرة ثانية، ومن ثم ذلك يسكب الملح والدقيق ويقلب باستخدام المضرب اليدوي.

والتقليب لحين أن تتكون عجينة ناعمة، يمكن تركها لمدة ستون دقيقة لترتاح، وبعدها يتم البدء بتشكيل الغريبة بتكويرها لكور

حجم يكون صغير ويرش عليها فستق أو لوز والضغط عليها بكف اليد قليلاً ثم يرص بالصينية.

أو وضع كرة الغريبة بأكملها داخل طبق الفتسق أو اللوز وتغليفها بالكامل والضغط عليها أيضاً وترص، ويتم تكرار نفس الطريقة حتى أن تنتهي كمية العجينة.

ثم يتم وضع الغريبة بالفرن في المنتصف لحين أن تتم النضج، وتخرج من الفرن ويتم تركها حتى تبرد لكي تتماسك.

وبعد ذلك يتم رص الغريبة بالعلبة، ويجب أن تكون غلقها محكم جداً ليتم الحفاظ عليها وهي متماسكة. خطوات عمل الغريبة الدايبة لضمان نجاح الغريبة يجب أن تكون فى الرف الأوسط من الفرن، ولا تخبز على نار عالية ولكن على نار هادئة جداً 170 درجة، وتترك لمدة 20 دقيقة، ولا يخذ سوى لون ذهبي خفيف للغاية.

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