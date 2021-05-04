طريقة عمل بيتيفور العيد الهش بطريقة بسيطة وبمكونات متوفرة في كل منزل

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يعد البيتيفور من الحلويات الشهية التى يتم تحضيرها في عيد الفطر، ويعشقها الكثيرين ويقبلون عليها، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، ايضاً يتم تحضيره بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضير، وكثير من السيدات يريدون عمل هذه المخبوزات في المنزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل البيتيفور الهش في المنزل.مقادير عمل البيتيفور الهش
يحتوي البيتيفور على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- كوب من الزبدة السايحة.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.
- ٢ من صفار البيض.
- مربي أو شوكولاتة.
سوف نقدم لكم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل بيتيفور هش في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع البيض و الفانيليا وقشر البرتقال ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة مع الإستمرار بالخفق حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نقوم بإضافة السكر البودرة إلى الخليط ونقلب بإستمرار.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط حتي نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.
- نغطي العجينة بكيس ونتركها لترتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع صغيرة ونشكلها بإستخدام مكبس البيتيفور.
- بعد ذلك نرصها في صينية عليها ورق زبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى أن يأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها لتبرد ثم نلصق كل قطعتين بالمربي أو الشكولاتة حسب الرغبة.
- وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء.
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يعد البيتيفور من الحلويات الشهية التى يتم تحضيرها في عيد الفطر، ويعشقها الكثيرين ويقبلون عليها، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، ايضاً يتم تحضيره بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضير، وكثير من السيدات يريدون عمل هذه المخبوزات في المنزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل البيتيفور الهش في المنزل.مقادير عمل البيتيفور الهش
يحتوي البيتيفور على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- كوب من الزبدة السايحة.
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.
- ٢ من صفار البيض.
- مربي أو شوكولاتة.
سوف نقدم لكم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل بيتيفور هش في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع البيض و الفانيليا وقشر البرتقال ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بوضع الزبدة مع الإستمرار بالخفق حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نقوم بإضافة السكر البودرة إلى الخليط ونقلب بإستمرار.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر إلى الخليط حتي نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.
- نغطي العجينة بكيس ونتركها لترتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع صغيرة ونشكلها بإستخدام مكبس البيتيفور.
- بعد ذلك نرصها في صينية عليها ورق زبدة وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى أن يأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها لتبرد ثم نلصق كل قطعتين بالمربي أو الشكولاتة حسب الرغبة.
- وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء.
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