طريقة عمل بيتيفور العيد الهش بطريقة بسيطة وبمكونات متوفرة في كل منزل

يعد البيتيفور من الحلويات الشهية التى يتم تحضيرها في عيد الفطر، ويعشقها الكثيرين ويقبلون عليها، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت عملها بسهولة في المنزل، ايضاً يتم تحضيره بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضير، وكثير من السيدات يريدون عمل هذه المخبوزات في المنزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل البيتيفور الهش في المنزل.

مقادير عمل البيتيفور الهش

يحتوي البيتيفور على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

٢ كوب من الدقيق.

كوب من الزبدة السايحة.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.

٢ من صفار البيض.

مربي أو شوكولاتة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل بيتيفور هش في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-