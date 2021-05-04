ماسكات لتفتيح البشره الدهنيه وتوحيد لونها من أول مره استعمال

ماسكات لتفتيح البشره الدهنيه يمكن استخدام وصفاتها للحصول على بشرة فاتحة ونضرة بسهولة وهناك الكثير منها، وبشكل خاص لأنها هامة لأصحاب البشرة الدهنية التي تحتاج لعناية خاصة، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على مجموعة من الماسكات التي تعمل على تفتيح البشرة الدهنية.

ماسكات لتفتيح البشره الدهنيه وتوحيد لونها

هناك الكثير من الماسكات التي يمكن استخدامها لتفتيح البشرة الدهنية، وسوف نذكر فيما يلي بعض منها والتي يمكن تحضيرها بمواد طبيعية غير ضارة للبشرة.

ماسك الموز والحليب والشوفان

يتميز الموز والشوفان والحليب باحتوائهم على مجموعة هامة من الفيتامينات والبوتاسيوم والتي جميعها هامة لصحة البشرة، ويمكن تحضير الماسك كالتالي:

مزج حبة الموز مع 2 ملعقة كبيرة من الشوفان مع ملعقة كبيرة من الحليب.

يوضع المزيج على بشرة نظيفة وخالية من الحبوب، لأنه قد يتسبب في تهيج الحبوب إن وجدت.

يترك المزيج على البشرة لمدة 20 دقيقة، ثم تغسل البشرة بماء دافئ، ثم ماء بارد لغلق مسام البشرة.

يكرر الماسك مرتين أو ثلاثة أسبوعيًا.

ماسك الفواكه والخضروات لتفتيح البشره الدهنيه

في هذا الماسك يتم تدليك البشرة بأحد أنواع الفواكه أو الخضروات التالية فقط مما يمنحها نضارة ويفتحها، لأنها تحتوي على فيتامين د بنسبة كبيرة وبعض الزيوت القابضة التي تعمل على الحفاظ على البشرة نظيفة وتغلق المسام، ومن تلك الأطعمة ما يلي:

الليمون.

الطماطم.

البرتقال.

الجريب فروت.

نهرس حبة مانجو ويدلك بها الوجه بحركات دائرية.

يترك الماسك لـ 10 دقائق، ثم نغسل البشرة بماء دافئ ثم ماء بارد لغلق المسام.

يكرر الماسك مرة واحدة أسبوعيًا.

ماسك المانجو لتفتيح البشرة الدهنيةماسك النعناع لتفتيح البشرة الدهنية

النعناع قابض للمسام ويعتبر علاج فعال للبثور والحبوب ويمكن استخدامه كماسك كالتالي:

نسكب ماء مغلي على كمية من أوراق النعناع ونغطي عليها لساعة واحدة.

ينظف الوجه أولًا وباستخدام قطنة نضع منقوع النعناع على البشرة وتركه لمدة 20 دقيقة.

نغسل الوجه جيدًا بالماء البارد.

ماسك الكيوي وبياض البيض والليمون

مكونات هذا الماسك تحتوي على عناصر هامة لتفتيح البشرة الدهنية ويطبق الماسك كالتالي: