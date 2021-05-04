سر طريقة عمل بسكويت العيد زي المحلات بالخطوات وبطريقة سهلة وبسيطة

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لنتعرف علي طريقة عمل بسكويت العيد، تحرص كل سيدة علي تحضير العديد من مخبوزات عيد الفطر المبارك، وعند صنع المخبوزات في المنزل يكتسب مذاقا طيبا وافضل بكثير من المخبوزات الجاهزة، فاليوم سنتعرف علي طرق عمل البسكويت في المنزل بأسهل الطرق، يعتبر بسكويت العيد من افضل المخبوزات المفضلة لدي الجميع الصغار والكبار، ويحتوي البسكويت علي العديد من النكهات فيوجد منه البسكويت السادة وبسكويت بالشكولاتة، وأيضا البسكويت من افضل الحلويات التي تميز عيد الفطر لما له من مذاق رائع ولذيذ وتوجد الكثير من الطريق التي يحضر بها البسكويت.طريقة عمل بسكويت العيد
البسكويت من افضل ما يمكن تقديمه في عيد الفطر المبارك، فلنتعرف علي طرق مختلفة لتحضير البسكويت في المنزل.
بسكويت ساده
المكونات
- كوبين كبيرين من الدقيق.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من السكر.
- ثلث كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير
- احضري وعاء متوسط الحجم وقومي بوضع جميع المكونات التي ذكرنها فيه وقومي بتقلبيها جيدا ببعضها.
- قومي بعجن العجينة لمدة عشر دقائق حتي تصبح العجينة متماسكة القوام.
- قومي بفرد العجينة بالنشابة ثم قطعيها علي هيئة مستطيلات متساوية الحجم.
- قومي بوضعها بعد ذلك في صينية الفرن وضعيها في الفرن حتي ينضج البسكويت ويصبح لونه ذهبي.
- قومي بتقديم البسكويت في العيد بجانب كوب الشاي او الشاي بلبن.
المكونات
- اثنين كيلو من الدقيق الأبيض.
- كيلو واحد من الزبدة.
- نصف كيلو من السكر البودر.
- ربع كيلو من الحليب الطازج.
- خمسة بيضات.
- كيس صغير من الفانيليا.
- كيس بيكنج بودر كبير.
- ملعقتين كبيرتين من النشادر.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء كبيرة الحجم او متوسط ثم نضع فيه الزبدة والسكر ونخلطهم مع بعضهم جيدا.
- نقوم بعد ذلك بوضع الفانيليا والبيض عليهم ونقوم بخلطهم معا مرة اخرى، ثم نحضر وعاء عميق ونضيع فيه كل من الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم..
- نقوم بعد ذلك بوضع الخليط الموجود مع بعضه ونقلبه ونقوم بعجنهم حتي تصبح العجينة متماسكة القوام.
- نقوم بتشكيل العجينة داخل ماكينة البسكويت المخصصة او علي ايدينا ثم نقوم بوضعه في الفرن ونتركه حتي ينضج.
المكونات
- كوب من السكر.
- كوبان ونصف من الدقيق.
- كوب زيت.
- معلقتان صغيرتان بيكنج بودر.
- فانيليا.
- رشه ملح.
- كاكاو.
- 2 بيض.
- شيكولاتة مبشورة.
- ورق زبدة.
طريقة التحضير
- يتم خلط السكر والزيت والبيض والفانيليا معا.
- خلط الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر معا.
- عجن الخلطيين معا للحصول علي العجينة.
- فرد العجينة علي ورق زبدة، ورش الشكولاتة عليها، ويفرد مره اخري بالنشابة تحت ورق الزبدة.
- تقطيع حسب الرغبة ووضعهم بالفرن حتي ينضج.
الوسوم
لنتعرف علي طريقة عمل بسكويت العيد، تحرص كل سيدة علي تحضير العديد من مخبوزات عيد الفطر المبارك، وعند صنع المخبوزات في المنزل يكتسب مذاقا طيبا وافضل بكثير من المخبوزات الجاهزة، فاليوم سنتعرف علي طرق عمل البسكويت في المنزل بأسهل الطرق، يعتبر بسكويت العيد من افضل المخبوزات المفضلة لدي الجميع الصغار والكبار، ويحتوي البسكويت علي العديد من النكهات فيوجد منه البسكويت السادة وبسكويت بالشكولاتة، وأيضا البسكويت من افضل الحلويات التي تميز عيد الفطر لما له من مذاق رائع ولذيذ وتوجد الكثير من الطريق التي يحضر بها البسكويت.طريقة عمل بسكويت العيد
البسكويت من افضل ما يمكن تقديمه في عيد الفطر المبارك، فلنتعرف علي طرق مختلفة لتحضير البسكويت في المنزل.
بسكويت ساده
المكونات
- كوبين كبيرين من الدقيق.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من السكر.
- ثلث كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير
- احضري وعاء متوسط الحجم وقومي بوضع جميع المكونات التي ذكرنها فيه وقومي بتقلبيها جيدا ببعضها.
- قومي بعجن العجينة لمدة عشر دقائق حتي تصبح العجينة متماسكة القوام.
- قومي بفرد العجينة بالنشابة ثم قطعيها علي هيئة مستطيلات متساوية الحجم.
- قومي بوضعها بعد ذلك في صينية الفرن وضعيها في الفرن حتي ينضج البسكويت ويصبح لونه ذهبي.
- قومي بتقديم البسكويت في العيد بجانب كوب الشاي او الشاي بلبن.
المكونات
- اثنين كيلو من الدقيق الأبيض.
- كيلو واحد من الزبدة.
- نصف كيلو من السكر البودر.
- ربع كيلو من الحليب الطازج.
- خمسة بيضات.
- كيس صغير من الفانيليا.
- كيس بيكنج بودر كبير.
- ملعقتين كبيرتين من النشادر.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء كبيرة الحجم او متوسط ثم نضع فيه الزبدة والسكر ونخلطهم مع بعضهم جيدا.
- نقوم بعد ذلك بوضع الفانيليا والبيض عليهم ونقوم بخلطهم معا مرة اخرى، ثم نحضر وعاء عميق ونضيع فيه كل من الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم..
- نقوم بعد ذلك بوضع الخليط الموجود مع بعضه ونقلبه ونقوم بعجنهم حتي تصبح العجينة متماسكة القوام.
- نقوم بتشكيل العجينة داخل ماكينة البسكويت المخصصة او علي ايدينا ثم نقوم بوضعه في الفرن ونتركه حتي ينضج.
المكونات
- كوب من السكر.
- كوبان ونصف من الدقيق.
- كوب زيت.
- معلقتان صغيرتان بيكنج بودر.
- فانيليا.
- رشه ملح.
- كاكاو.
- 2 بيض.
- شيكولاتة مبشورة.
- ورق زبدة.
طريقة التحضير
- يتم خلط السكر والزيت والبيض والفانيليا معا.
- خلط الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر معا.
- عجن الخلطيين معا للحصول علي العجينة.
- فرد العجينة علي ورق زبدة، ورش الشكولاتة عليها، ويفرد مره اخري بالنشابة تحت ورق الزبدة.
- تقطيع حسب الرغبة ووضعهم بالفرن حتي ينضج.
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