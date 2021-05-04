طريقة عمل كيكة الكراميل الباردة ، لتحضير ألذ كيكة بمكونات بسيطة من مطبخك، بدون خبز وبدون عجن وبدون استخدام فرن، في هذه المقالة نقدم لكم أسهل طريقة عمل كيكة الكراميل الباردة ب 4 مكونات فقط سريعة التحضير، حيث يعتبر كيك الكراميل البارد من ألذ وأسهل الكيكات التي يمكنك تناولها وإعدادها في المنزل بسهولة .

طريقة عمل كيكة الكراميل الباردة

تتكون كيكة الكراميل الباردة من طبقة لذيذة من البسكويت بديل الكيك، وطبقة من الكراميل الرائع الذي سنقدم لكم كيفية تحضيره بالتفصيل، وصوص الشوكولاتة بالكريمة سريع التحضير، والآن إليك مكونات كيكة الكراميل الباردة.

1/4 كوب حليب.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

1/3 كوب شوكولاتة.

250 جرام بسكوت شوكولاتة أو سادة المفضل لديك.



قومي بطحن البسكويت ناعم، وأضيفي إليهم الحليب والزبدة بعد أن تسييح، ثم أضيفي الشوكولاتة السائحة، واخلطي مكونات كيكة الكراميل الباردة معاً حتى يندمجوا وتحصلي علي قوام رمل يلزق معاً عند تشكيله إلي كور.

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كراميل الحليب.



كوب من الفول السوداني المحمص.

طبقة الكراميل الثانية

قومي بتقطيع الفول السوداني قطع متوسطة، ثم أضيفي الكراميل بحسب الرغبة.

في صينية مرشوشة بالزيت، أضيفي طبقة من البسكويت واضغطيها، وإليها أضيفي طبقة من الكراميل التي قمنا بتحضيرها، وطبقات حتى تنتهي من كل الكمية وتتكون لديك كيكة الكراميل الباردة.

اتركيها في الثلاجة لتحضير صوص الشوكولاتة للتزيين، أخر خطوة في خطوات تحضير كيكة الكراميل الباردة.

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1/2 كوب شوكولاتة.

علبة قشطة.

طبقة صوص الشوكولاتة

في الميكروويف قومي بإذابة القشطة مع الشوكولاتة وقومي بتقليبهم، وبعد خروج كيكة الكراميل الباردة من الثلاجة، قومي بوضع طبقة صوص الشوكولاتة كطبقة أخيرة من طبقات كيكة الكراميل الباردة، وبعد أن تبرد يمكنك وضع خطوط من الكراميل إليها عند التقديم يعطيها شكل رائع وجذاب، وتقدم بجانب العصائر والمشروبات الساخنة، وبذلك نكون أنهينا مقالتنا عن طريقة عمل كيكة الكراميل الباردة.