طريقة عمل صابون الغار السحري في إزالة التجاعيد وتنعيم البشرة

صابون الغار ، من أهم منتجات العناية البشرة لأنه يعمل على إزالة التجاعيد، وتبييض وتنعيم البشرة في وقت قصير، لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ويصنع هذا النوع من الصابون من زيت الغار المعروف منذ قديم الأزل بفوائده الكثيرة للبشرة، وكان أول إنتاج لزيت الغار في مدينة حلب السورية في القرن الـ 8 الميلادي، وصناعة هذا النوع من الصابون ليست صعبة وتستطيع أي سيدة أن تقوم بصناعته في منزلها بأقل التكاليف الممكنة، للحصول على بشرة ناعمة ورطبة وخالية من التجاعيد والمشاكل، لأنه يحتوي على مكونات طبيعية معروفة ومتوفرة في الأسواق، ولا يحتاج أي وقت في عملية تحضيره، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صابون الغار في المنزل بأبسط الخطوات والإمكانيات.

مكونات صابون الغار

يحتوي هذا النوع من الصابون على بعض المكونات البسيطة الطبيعية المتوفرة بكثرة في محلات العطارة وهى كما يلي:-

زيت زيتون.

كمية من الماء.

زيت الغار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف مع حضراتكم من خلال مقالنا هذا على طريقة تحضير صابون الغار في المنزل بأبسط الإمكانيات المتاحة لدينا وهى كما يأتي:-

نقوم بخلط زيت الزيتون مع الماء نقوم بتسخين الخليط على نار درجة حرارتها تصل إلى 200 درجة مئوية. نقوم بوضع زيت الغار إلى المكونات السابقة، ثم نحرك الخليط جيداً حتى يتجانس مع بعضه. نقوم بوضع الخليط في قوالب الصابون نترك الصابون في القوالب حتى يبرد ويتصلب ويصبح متماسك لمدة ليلة كاملة. نقوم بتقطيع الصابون إلى قطع متساوية في الحجم. نترك الصابون لفترة لا تقل عن ستة أشهر حتى يتصلب تمامًا، ويـتأكسد ويتحول شكله من الأخضر إلى الذهبي الباهت، ويبقى شكله من الداخل كما هو أخضر، ويصبح جاهز للاستخدام.

فوائد صابون الغار.

هذا النوع من الصابون يحتوي على فوائد عديدة وهى كالتالي:-