طريقة عمل بسكويت القهوة الهش لذيذ الطعم مثل محلات العبد

بسكويت القهوة ، من أشهى وألذ أنواع البسكويت والذي يعشقه أغلب الشعب العربي، لأنه يحتوي على نكهة القهوة العربية، ويتم عمله في المناسبات والأفراح والأعياد، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك تبحث الكثير من السيدات العربيات على أنواع البسكوت المختلفة على مواقع الانترنت، وتختار النوع الذي يعشقه أفراد أسرتها، حيث يوجد أنواع كثيرة من البسكوت مثل بسكويت النشادر، وبسكوت البرتقال، وبسكوت الشاي، وكلها أنواعها يحبها الكبار والصغار، وطريقة تحضيره في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع أي سيدة عمله بكل سهلة، لأن مكوناته سهلة ومتوفرة، ولكي نحصل على نوع بسكوت جيد، يجب أن تكون جميع المقادير مضبوطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكويت القهوة الشهي اللذيذ في المنزل بأبسط الإمكانيات وأقل التكاليف، بدلًا من شرائه من محلات الحلويات بأسعار باهظة.

مكونات بسكويت القهوة

يحتوي هذا النوع من البسكويت على مكونات بسيطة ومتوفرة في أي بيت وهى كالآتي:-

عدد 1 بيضة.

نصف كوب من السكر البودرة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الزيت.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة من البن السادة الغير محوج.

نصف ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب من اللبن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكويت القهوة في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية:-

نحضر بولة عميقة، ونضع فيها البيضة والسكر البودرة، ونخفق المكونات بالمضرب الكهربائي، مع إضافة القليل من اللبن حتى تذوب المكونات جميعًا. نقوم بإضافة الزبدة والزيت ونخفقهم حتى تمتزج جميع المكونات. نحضر بولة كبيرة الحجم ونضع فيها الدقيق، والبيكنج بودر، والقهوة سريعة الذوبان، والكاكاو الخام، ونقلبهم مع بعض بشكل جيد. نقوم بوضع خليط الدقيق مع الخليط السائل، ونقلبهم بواسطة اليد أولاً، ثم نقوم بخلطهم بواسطة العجانة، أو من خلال مضرب البيض، حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نضع القليل من اللبن بشكل تدريجي حتى تصبح العجينة متماسكة، ونستطيع الاكتفاء بربع كوب من اللبن. نقوم بعجن جميع المقادير مع بعضها حتى تصبح متجانسة ومتماسكة، ونحصل على عجينة طرية. نقوم بتقطيع العجين كرات صغيرة، ونشكلها على هيئة أصابع، ثم نضغط عليها في المنتصف حتى تصبح مثل حبات القهوة. نقوم برص البسكوت في صينية مدهونة بالزيت، ثم نضعها بالفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة عشرة دقائق. نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد، ونضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

سر نجاح بسكويت القهوة في المنزل

يجب أن نتبع التعليمات التالية عند عمل البسكويت في المنزل وهى كالتالي:-