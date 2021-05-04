أنواع الصوصات الحلو والحادق لعمل ألذ وأشهى الأكلات والسلطات والحلويات

أنواع الصوصات الحلو والحادق، لابد من عمل الصوصات المتنوعة لكي تستمتعي بألذ وأشهى المأكولات وخاصة السلطات والحلويات، مثل جميع أنواع السلطات تحتاج إلى صوصات مختلفة من الصوصات الحادقة، ومعظم أنواع الحلويات مثل الكيك والتشيز كيك والأيس كريم لابد من وضع الصوصات الحلوة المختلفة عليها لكي تستمتعي بألذ وأشهى طعم، حيث يمكن أن نسكب هذه الصوصات فوق الطبق أو الأكلة، أو توضع في طبق جانبي.

أنواع الصوصات الحلو والحادق

يوجد العديد والكثير من الصوصات التي لا يمكن الاستغناء عنها بجانب الطبق الرئيسي لأنها تعطيه طعم شهي وتعطي له مذاق خاص، ولذلك سوف نقدم لكم بعض هذه الصوصات ومنها الآتي:

صوص الكاتشب

لتحضير صوص الكاتشب سوف تحتاجين إلى:

ملعقتين طماطم مركزة.

ملعقة خل.

ملعقة نشا.

قليل من ملح الطعام.

ملعقة سكر.

كوب من الماء.

نضع هذه المكونات مع بعض على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى الغليان، ثم نتركه يبرد وبألف هنا.

صوص المايونيز

المكونات:

صفار بيضة.

قليل من ملح الطعام.

ملعقة عصير ليمون.

ثلاثة أرباع كوب من الزيت.

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود.

طريقة التحضير:

نضع صفار البيضة في وعاء عميق.

ثم نضيف إليه الفلفل الأسود والملح ويتم الخفق جيداً.

ثم نضيف عصير الليمون ونستمر في الخفق.

ثم يتم إضافة الزيت بهدوء خيط رفيع جداً مع الاستمرار في الخفق حتى يتم التماسك ويغلظ قوامه.

يمكن تخفيف قوامه بإضافة قليل من الماء أو عصير الليمون.

ويمكن إضافة بعض الإضافات للمايونيز حسب الرغبة مثل ملعقة كبيرة من المستردة، أو ملعقة كبيرة من الكاتشب، ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من القشطة الطازجة.

صوص البيج ماك

المكونات:

أربع حبات صغيرة من الخيار المخلل.

بصلة صغيرة.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من الصوص الفرنسي.

ملعقة كبيرة من السكر البودر.

طريقة التحضير:

يتم تقطيع الخيار إلى قطع صغيرة جداً، ونضعه في وعاء عميق.

يتم تقطيع البصلة إلى قطع صغيرة جداً، ويتم إضافتها إلى الخيار.

ثم نضيف عليهم البصل البودر والخل والملح والمايونيز والصوص الفرنسي وملعقة السكر البودر ويتم الخلط جيداً.

يضاف هذا الصوص على أنواع كثيرة من الساندوتشات وأنواع المشاوي المختلفة.

صوص الشيكولاته

المكونات:

كوب من الكريمة اللباني.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الشيكولاته الخام.

طريقة التحضير:

نضع الكريمة اللباني في وعاء على النار حتى تسخن قليلاً، ثم نرفعها من على النار ونضيف إليها الشيكولاته ويتم تقليبها حتى تذوب، ثم نضيف عليها الزبدة ونقلبها حتى تذوب تماماً.

صوص بتر اسكوتش

المكونات:

نصف ملعقة كبيرة زبدة.

كوب من السكر البني.

كوب إلا ربع كريمة لباني.

طريقة التحضير:

نضع الكريمة اللباني في وعاء على النار، ونضيف السكر البني ويتم تقليبهم حتى الذوبان، ثم نضيف الزبدة ويتم التقليب حتى الغليان، أو حتى يغلظ قوامه، ونرفعه من على النار ونتركه ليبرد.