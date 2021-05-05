طريقة عمل المبثوث بالسكر بمعاييره المضبوطة مثل الجاهز للعيد

يعد المبثوث بالسكر ، من أجمل الحلويات التي تقدم في عيد الفطر المبارك، وهو من الحلويات الشرقية المشهورة التي يتم صنعها في المنزل بكل سهولة، ولا تستغرق وقت طويل في عملها، ويمتلك المبثوث بعض المكونات الجميلة مثل السمسم، والحبهان التي تعطي له طعم مميز ومذاق مختلف عن باقي المخبوزات الأخرى، ويطلق عليه العديد من الأسماء مثل المعمول والناعم لأنه يذوب في الفم سريعاً، ويتم حشيه بالملبن والمكسرات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل المبثوث بالسكر بمعاييره المضبوطة مثل الجاهز بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات المبثوث بالسكر

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

كيلو من السمنة. ملعقة كبيرة من الحبهان المطحون. ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية. ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم. كوب من الحليب السائل. ذرة صغيرة من الملح. ثلاث أكواب من الدقيق. 2 كوب من السكر الناعم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المبثوث بالسكر بمعاييره المضبوطة مثل الجاهز للعيد وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة من الأستنلس ستيل، ونضع بها الدقيق، والحبهان، والسمسم، والملح، ونقلبهم جيدًا مع بعض حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع السمنة على النار ونتركها تسخن جيدًا، ثم نقوم بسكبها على الخليط السابق، ونخلطهم جيدًا بواسطة ملعقة خشبية حتى لا تحترق الأيدي.

نستمر بالتقليب حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية، ثم نترك العجين لمدة ربع ساعة حتى يبرد.

نحضر كوب الحليب ونضع به ملعقة الخميرة ونقلبها جيدًا، ثم نغطيها ونتركها جانبًا حتى تتخمر.

نقوم بإضافة الحليب على العجين السابق ونعجنهم مع بعض حتى تصبح عجينة طرية وسهلة التشكيل.

نحضر صواني مدهونة بقليل من السمنة، ونقوم بتشكيل العجين عليها على حسب الأشكال التي ترغبين فيها.

نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها تسخن جيدًا، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى يصبح لون المبثوث ذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نرشها جيدًا بالسكر الناعم، ونقدمها بجانب كوب من الشاي وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل المبثوث بالمنزل

توجد بعض النصائح البسطة التي يجب إتباعها عند عمل الناعم بالمنزل وهى كما يلي:-