تحضير اوزى الدجاج بطريقة سريعة وبدون فرن وفى قالب واحد

يعد اوزى الدجاج من الاكلات المشهورة فى المطابخ الشرقية ،فهو مشهور اساسا فى سوريا والكثير من الدول العربية ،فهو له مذاق خاص لما يحتوى عليه من الكمية الكبيرة من البهارات، التى تجعله متميز عن اكلات الدجاج الاخرى،وهويحتوى ايضا على المكونات الغذائية الموجودة فى الخضروات والبصل والثوم، فهذا الطبق يعتبر موفر لست البيت فى تحضيره ففى قالب واحد، سوف نقوم بتجهيز الذ اكلة متكاملة من خضروات ونشويات وبروتينات بطريقة موفرة للوقت والمجهود، وسوف اقدم لكم مكونات وطريقة اعداد اوزى الدجاج. مكونات اوزى الدجاج مكونات اوزى الدجاج يتكون اوزى الدجاج من مكونات كثيرة ومرتبة حسب استخدامنا لها داخل الاكلة وهى كالتالى: دجاجة مقطعة الى اربعة اجزاء.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الثوم الباودر.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الكرفس.

1/2 ملعقة صغيرة من الزعتر.

3 ملعقة كبيرة من الزيت.

بصلة متوسطة.

كوب من الخضار المشكل.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

1/2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

2 كوب من الارز البسمتى المنقوع لمدة نصف ساعة.

3 كوب من الماء الساخن. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة اوزى الدجاج هذه سهلة وموفرة للوقت والمجهود لانها كلها تطهو فى قالب واحد وهى كما يلى: نقوم باحضار وعاء نقوم فيه بخلط البهارات والبابريكا والملح والفلفل والثوم الباودر والكرفس والزعتر والزيت. نخلط هذه المكونات جيدا ثم نقوم بوضع الدجاج بهل ونتبله جيدا. ثم نضع القالب الذى سوف نسوى فيه ونضع به شوية زيت . بعد ذلك نقوم بقلى الدجاج بالزيت على نار متوسطة ثم نهدى النار ونتركه لمدة نصف ساعة مع التقليب حتى يتحمر. ثم نخرج الدجاج من القالب وفى نفس القالب نقوم بوضع البصلة المفرومة ونقلبها حتى تذبل. ثم نضيف كوب الخضار المشكل ونقلب. بعد ذلك نضيف الارزالبسمتى المنقوع مسبقا ونضيف الماء ونتركه يتشرب شوية. نقوم بوضع الدجاج فوق الارز ونتركه ليكمل تسويته لمدة 20 دقيقة تقريبا. بعد ذلك نقوم بتقديمه بالغرف على طبق التقديم بالراحة حتى لايضيع شكله الجميل ويارب يعجبكم طعمه والهنا والشفا. الوسوم

يعد اوزى الدجاج من الاكلات المشهورة فى المطابخ الشرقية ،فهو مشهور اساسا فى سوريا والكثير من الدول العربية ،فهو له مذاق خاص لما يحتوى عليه من الكمية الكبيرة من البهارات، التى تجعله متميز عن اكلات الدجاج الاخرى،وهويحتوى ايضا على المكونات الغذائية الموجودة فى الخضروات والبصل والثوم، فهذا الطبق يعتبر موفر لست البيت فى تحضيره ففى قالب واحد، سوف نقوم بتجهيز الذ اكلة متكاملة من خضروات ونشويات وبروتينات بطريقة موفرة للوقت والمجهود، وسوف اقدم لكم مكونات وطريقة اعداد اوزى الدجاج. مكونات اوزى الدجاج مكونات اوزى الدجاج يتكون اوزى الدجاج من مكونات كثيرة ومرتبة حسب استخدامنا لها داخل الاكلة وهى كالتالى: دجاجة مقطعة الى اربعة اجزاء.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الثوم الباودر.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

ملعقة صغيرة من الكرفس.

1/2 ملعقة صغيرة من الزعتر.

3 ملعقة كبيرة من الزيت.

بصلة متوسطة.

كوب من الخضار المشكل.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

1/2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

2 كوب من الارز البسمتى المنقوع لمدة نصف ساعة.

3 كوب من الماء الساخن. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة اوزى الدجاج هذه سهلة وموفرة للوقت والمجهود لانها كلها تطهو فى قالب واحد وهى كما يلى: نقوم باحضار وعاء نقوم فيه بخلط البهارات والبابريكا والملح والفلفل والثوم الباودر والكرفس والزعتر والزيت. نخلط هذه المكونات جيدا ثم نقوم بوضع الدجاج بهل ونتبله جيدا. ثم نضع القالب الذى سوف نسوى فيه ونضع به شوية زيت . بعد ذلك نقوم بقلى الدجاج بالزيت على نار متوسطة ثم نهدى النار ونتركه لمدة نصف ساعة مع التقليب حتى يتحمر. ثم نخرج الدجاج من القالب وفى نفس القالب نقوم بوضع البصلة المفرومة ونقلبها حتى تذبل. ثم نضيف كوب الخضار المشكل ونقلب. بعد ذلك نضيف الارزالبسمتى المنقوع مسبقا ونضيف الماء ونتركه يتشرب شوية. نقوم بوضع الدجاج فوق الارز ونتركه ليكمل تسويته لمدة 20 دقيقة تقريبا. بعد ذلك نقوم بتقديمه بالغرف على طبق التقديم بالراحة حتى لايضيع شكله الجميل ويارب يعجبكم طعمه والهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضير اوزى الدجاج بطريقة سريعة وبدون فرن وفى قالب واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.