البقع السوداء للوجه وكيفية القضاء عليها وافضل الماسكات المناسبة لها

البقع السوداء للوجه ، يتساءل الكثير من السيدات عن ما الذي يسبب البقع السوداء والبقع على الوجه؟ حيث يعاني الكثير من السيدات والبنات من البقع وخاصة في منطقة الوجه، وهذه البقع شكل من أشكال فرط التصبغ حيث تصبح مناطق الجلد أغمق من محيطهم فهذه البقع السوداء العنيدة ، والتي يمكن العثور عليها في أي مكان على الوجه وخاصة الجبهة، الخدين، الأنف، والتي تكون ناتجة عن الإفراط في إنتاج الميلانين من الخلايا الصبغية التي تسمى الخلايا الصباغية، على الرغم من ان هذة البقع لن تؤثر على صحتك العامة ، إلا أن البقع الداكنة غالبًا ما تبدو قبيحة المظهر وتظهرك بمظهر غير لائق، مما يسبب الشعور بعدم الارتياح والضيق لمن يعانون منها.

البقع الداكنة علي الوجه

هناك الكثير من الاسباب لفرط تصبغ الجلد، واكثر أشكال فرط التصبغ هو الكلف ، والذي يتميز ببقع داكنة علي الوجه والجبهة والخدين والمنطقة فوق الشفاه العليا. تظهر هذه البقع عادة على جانبي الوجه في شكل ونمط مماثل ويمكن أن يتراوح لونها من البني الداكن إلى الأسود.

انواع تصبغ الجلد

يوجد الكثير من الاسباب لتصبغ الجلد وظهور البقع ومنها الاتي:

بقع تظهر لأول مرة عند المراهقين أو في مرحلة البلوغ ؛ لونها بني فاتح ، أسود

بقع بسبب هرمونات الحمل

بقع بسبب التعرض للشمس وخاصة في الصيف

بقع تسببها اثار الحبوب

بقع بسبب وجود النمش

علاج البقع الداكنة في المنزل

يمكن ان يستغرق العلاج في المنزل بعض الوقت لتعمل، هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل ظهور البقع الداكنة واخفائها، سواء كانت بشرتك حساسة او بشرة معرضة لحب الشباب ، يمكنك اختيار كريمات التفتيح ومنتجات التبيض في معالجة هذه البقع المزعجة وتقليلها بسهولة في المنزل دون الحاجة للذهاب الي صالون التجميل، ونذكر من خلال هذا المقال الاعتناء بالبشرة لتقليل ظهور البقع علي الوجه.

التقشير

اذا كانت البقع الداكنة جديدة ، فقد تغطي فقط الطبقات السطحية من الجلد ففي هذه الحالة ، يمكن ان يكون تقشير المنطقة يدوياً حلاً سريعاً وهي كالاتي:

إمزجي بعض قطرات من زيت الليمون مع بياض بيضة واحدة وضعي الخليط على البشرة واتركيه حتى يجف. إغسلي بعد ذلك وجهك بالماء الفاتر. كرري الماسك مرة في الأسبوع. استخدام قليل من النشا ونصف عصير ليمون وملعقة زيت زيتون، نخلطهم جيداً ونضعهم علي الوجه لمدة نصف ساعة، ونقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

ماسك الصمغ العربي لتفتيح البشرة

هذا الماسك له فؤائد كثيرة، يعمل علي توحيد لون البشرة، يعالج جميع انواع البقع، يعمل علي شد البشرة واخفاء التجاعيد

مكوناته:

ملعقة صغيرة حليب بودر

ملعقة صغيرة نشا

⅓ كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة صمغ عربي مطحون

طريقة استعمال الماسك

يتم خلط المكونات جيداً، يوضع علي الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر يستخدم الماسك مرتين كل اسبوع

ماسك للوجه بالعسل والليمون