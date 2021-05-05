طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر بمقادير مظبوطة وبأحلى طعم

ارتبط بسكويت العيد بالنشادر فى عمله دائما بالأعياد، ففى أواخر شهر رمضان تستعد جميع البيوت إلى عمل البسكويت والكحك إستعدادا للعيد، فالجميع يبحثون عنه فى يوم العيد كوجبة خفيفة للأفطار بعد رمضان لأن المعدة تكون إعتادت على الصيام، فيجب علينا أن لا نأكل اشياء كثيرة تتعب معدتنا بعد الصوم لهذا نقبل على عمل البسكويت، والجميع يفرحون عند تحضيره ويتشاركون معا فى عمله سواء الصغار أو الكبار، فعمل بسكويت العيد له مذاق اخروفرحة كبيرة، وسنقوم بعرض مكونات وطريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادربالتفصيل.

مكونات بسكويت العيد بالنشادر

تحتوى مكونات بسكويت العيد بالنشادر على مكونات موجودة فى كل منزل وهى كما يلى:

8 حبات من البيض.

1/2 كيلو من السكر.

11/2 كيلومن الدقي

11/2 كيلو من السمن.

2 ملعقة كبيرة من النشادر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

4كيس فانيليا.

طريقة التحضير والتجهيز

طريقة تحضير بسكويت العيد بالنشادر تحتوى على بعض الخطوات ولكنها مسليةوهى كالتالى: