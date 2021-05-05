طريقة عمل خلطة رماد الفحم السحرية لإزالة شعر الجسم نهائيًا بدون ألم

تعد خلطة رماد الفحم ، من الخلطات الطبيعية التي تساعد على إزالة الشعر من الجذور بدون ألم، ومنع ظهوره مرة أخرى، وهى من الخلطات التي تلعب دور في حماية الجلد من التشققات وتمنحه ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال، فهى خلطة سحرية يمكن عملها في المنزل بكل سهولة بدل من شراء منتجات إزالة الشعر الأخرى التي تكون غالية الثمن، وليس له أي مفعول على الجلد، وكثير من النساء تبحث عن طريقة لإزالة شعر الجسم والمناطق الحساسة بدون ألم وإهدار في الوقت، لذلك سوف نقدم لكى من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل خلطة رماد الفحم السحرية التي تعمل على إزالة الشعر من الجذور بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات خلطة رماد الفحم السحرية

تتكون الخلطة من عدة مكونات سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من رماد الفحم. ملعقة من كريم مزيل للشعر. ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خلطة رماد الفحم السحرية لإزالة شعر الجسم نهائيًا وبدون ألم بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق من الألمنيوم ونضع به قطعة كبيرة من الفحم، ثم نضعه على النار، ونتركه حتى يصبح ملتهب مثل الرماد.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد.

نأخذ رماد الفحم ونقوم بنخله جيدًا من الشوائب حتى يصبح ناعم.

بعد ذلك نحضر علبة فارغة ونضع بها الرماد، وملعقة مزيل الشعر، وملعقة الخل، ونخلطهم مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي.

نقوم بدهن الجسم والمناطق المراد إزالة الشعر منها بالخليط، ثم نترك الكريم على الجسم لمدة 10 دقائق.

بعدها نقوم بمسح الكريم بقطعة نظيفة من القماش، وسوف تلاحظي أن الشعر بدأ يختفي تمامًا بدون ألم.

بعد ذلك نقوم بأخذ دوش من الماء الفاتر حتى نتخلص من الخليط كله.

نكرر وضع هذه الخلطة كل أسبوع حتى يصبح ملمس الجلد ناعم.

طريقة عمل خلطة رماد الفحم الجاف

سوف نتعرف على خلطة سريعة المفعول تجعل جسمك ملمسه ناعم وبدون شعر وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير من رماد الفحم، ونقوم برشه على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، ونفركه جيدًا حتى نتخلص من الشعر. يجب ترك الرماد على الشعر لمدة طويلة حتى نحصل على نتائج مضمونة.

فوائد الفحم في إزالة شعر الجسم

سوف نتعرف على بعض الفوائد الطبيعية وهى كما يلي:-