خطوات تحضير حلا كريم الكراميل البارد في عشر دقائق

يحتاج فصل الصيف إلي الحلويات الباردة الخفيفة بمكونات بسيطة حتى لا تصبح مزعجة وثقيلة على بعض الأشخاص لذلك نجد أن فصل الصيف تكثر فيه الفواكه كما يُقبل الكثير على تناول الفواكه في فصل الصيف لتعويض الجسم بالماء والفيتامينات اللازمة للشعر والبشرة بشكل عام بدلاً من الفيتامينات التي يفقدها نظراً لإنخفاض درجة الحرارة لذلك يزداد البحث عن حلويات خفيفة باردة وغير تقليدية مثل بعض الحلويات التي تزداد شهرتها يوماً بعد يوم وهي حلا كريم الكراميل والتي لا تحتاج سوي عشر دقائق فقط للتحضير وهي عبارة عن مجموعة من الفواكة يتم دمجها مع كريم الكراميل لتصبح بشكل جذاب وكذلك مذاق رائع وللتعرف على طريقة التحضير الخاصه بحلا كريم الكراميل يمكنك متابعة الخطوات من خلال هذا المقال. طريقة تحضير حلا كريم الكراميل طريقة تحضير حلا كريم الكراميل المكونات: أربع أكواب من الحليب بمقدار لتر.

عبوة من البسكويت السادة المفضل لديك.

ثلاث وحدات من فاكهة الكيوي.

واحده من التفاح.

اثنين وحدات من الموز.

مقدار من الفراولة.

اثنين من عبوات كريم الكراميل.

يمكنك إضافة الكثير من الأصناف المختلفة من الفواكه حسب الرغبة. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الفواكه إلي قطع صغيرة جداً ثم نضع على الفواكه ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونتركها جانباً. نقوم بوضع الحليب في إناء واسع ثم نضعه على نار متوسطة ثم إضافة مسحوق كريم الكراميل البودرة بحيث يتم تقليب كريم الكراميل بإستمرار بملعقة خشبية، بعد ذلك نتركه حتى يبرد مع الحرص على التقليب كل دقيقة حتى لا يتجمد. نقوم بتوزيع الفاكهه في قوالب الكريم كراميل ثم نضع خليط كريم الكراميل على الفاكهه بحيث يتم تغطية جميع جوانب الفاكهه من جميع الجوانب ثم وضع البسكويت في الأعلي وتسوية السطح. نترك حلا كريم الكراميل في الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات على الأقل ثم نقوم بقلب القوالب على أطباق واسعة ثم نضع سائل الكراميل ويتم تقديمه بأشهي مذاق للعائلة. طريقة التحضير: الوسوم

يحتاج فصل الصيف إلي الحلويات الباردة الخفيفة بمكونات بسيطة حتى لا تصبح مزعجة وثقيلة على بعض الأشخاص لذلك نجد أن فصل الصيف تكثر فيه الفواكه كما يُقبل الكثير على تناول الفواكه في فصل الصيف لتعويض الجسم بالماء والفيتامينات اللازمة للشعر والبشرة بشكل عام بدلاً من الفيتامينات التي يفقدها نظراً لإنخفاض درجة الحرارة لذلك يزداد البحث عن حلويات خفيفة باردة وغير تقليدية مثل بعض الحلويات التي تزداد شهرتها يوماً بعد يوم وهي حلا كريم الكراميل والتي لا تحتاج سوي عشر دقائق فقط للتحضير وهي عبارة عن مجموعة من الفواكة يتم دمجها مع كريم الكراميل لتصبح بشكل جذاب وكذلك مذاق رائع وللتعرف على طريقة التحضير الخاصه بحلا كريم الكراميل يمكنك متابعة الخطوات من خلال هذا المقال. طريقة تحضير حلا كريم الكراميل طريقة تحضير حلا كريم الكراميل المكونات: أربع أكواب من الحليب بمقدار لتر.

عبوة من البسكويت السادة المفضل لديك.

ثلاث وحدات من فاكهة الكيوي.

واحده من التفاح.

اثنين وحدات من الموز.

مقدار من الفراولة.

اثنين من عبوات كريم الكراميل.

يمكنك إضافة الكثير من الأصناف المختلفة من الفواكه حسب الرغبة. طريقة التحضير: نقوم بتقطيع الفواكه إلي قطع صغيرة جداً ثم نضع على الفواكه ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونتركها جانباً. نقوم بوضع الحليب في إناء واسع ثم نضعه على نار متوسطة ثم إضافة مسحوق كريم الكراميل البودرة بحيث يتم تقليب كريم الكراميل بإستمرار بملعقة خشبية، بعد ذلك نتركه حتى يبرد مع الحرص على التقليب كل دقيقة حتى لا يتجمد. نقوم بتوزيع الفاكهه في قوالب الكريم كراميل ثم نضع خليط كريم الكراميل على الفاكهه بحيث يتم تغطية جميع جوانب الفاكهه من جميع الجوانب ثم وضع البسكويت في الأعلي وتسوية السطح. نترك حلا كريم الكراميل في الثلاجة لمدة لا تقل عن أربع ساعات على الأقل ثم نقوم بقلب القوالب على أطباق واسعة ثم نضع سائل الكراميل ويتم تقديمه بأشهي مذاق للعائلة. طريقة التحضير:

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