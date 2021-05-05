طريقة غريبة ناعمة ناجحة من غير ما تفرش منك في صينية مثل الجاهزة

طريقة غريبة ناعمة هشة لذيذة الطعم تتربع على عرش حلويات العيد، تعد الغريبة من أنواع حلويات المميزة في اعياد والتي تقدم بجانب الكحك والبسكويت والبتي فور والتي يحبها بشدة الكبار والصغار لأن لها طعم خاص ومميز تختلف عن باقي حلويات العيد ويتم تناولها بجانب الشاي والتي يكثر البحث عن طرق تحضيرها بمكونات مضبوطة مثل محلات تماما، وتمتاز الغريبة بأن لها ملمس ناعم ولكن بها كثير من سعرات حرارية فلذا لابد من عدم تناول الغريبة بكثرة حتى لا تسبب الضرر ولكن الاعتدال مطلوب في تناول مثل تلك حلويات، ويمكن صنعها بالمنزل بمكونات إقتصادية موفرة أكثر من شراء غريبة من محلات. طريقة عمل غريبة محلات الناعمة عدد أربعة كوب من دقيق حلويات. عدد 2 كوب من زبدة طرية بحرارة المطبخ. أو 2 كوب من سمن بلدي. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. كوب من سكر البودرة ناعم جدا. بياض بيضة واحدة على حسب رغبتك. نصف ملعقة صغيرة من الملح. خطوات تحضير غريبة ناعمة تذوب بالفم بوعاء عميق يوضع كل المكونات جافة بعد نخل كل من دقيق مع بيكنج بودر وفانيليا والملح وتقلب جيدا.

بوعاء مضرب كهربائي يوضع الزبدة مع السكر بودرة وبياض البيض وتقليب مستمر بمضرب بيض حتى تتأكدي من ذوبان سكر تماما ويكون مزيج شبة كريمي بلون فاتح أبيض.

ثم يوضع دقيق على مزيج زبدة كريمي بالتدريج ملعقة دقيق عندما تختفي يضاف ملعقة أخرى والاستمرار حتى تنتهي من كل كمية الدقيق، وتترك عجينة غريبة ترتاح حتى يسهل تشكيلها من دون أن تكون طرية.

بعد ساعة يتم إحضار لوح خشبي يتم عمل كرات من صغيرة من عجينة وترص على لوح حتى تنتهي من كل كمية عجين.

ثم يزين منتصف الغريبة بالمكسرات التي ترغبين فيها متاحة لديكم، وتغرس في منتصف قطعة برفق حتى لا تسبب في ثقب غريبة.

ثم توضع على صاج كبيرة مدهون قليل من زيت، وترك مسافة ما بين كل قطعة والأخرى وتدخل فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة حتى يتغير لونها من قاع.

تخرج من فرن وتترك في صاج حتى تبرد تماما، ثم تنزع وتقدم مع كحك وبسكويت والبيتي فور في طبق التقديم مع شاي أو قهوة. طريقة عمل غريبة محلات الناعمة الوسوم

طريقة غريبة ناعمة هشة لذيذة الطعم تتربع على عرش حلويات العيد، تعد الغريبة من أنواع حلويات المميزة في اعياد والتي تقدم بجانب الكحك والبسكويت والبتي فور والتي يحبها بشدة الكبار والصغار لأن لها طعم خاص ومميز تختلف عن باقي حلويات العيد ويتم تناولها بجانب الشاي والتي يكثر البحث عن طرق تحضيرها بمكونات مضبوطة مثل محلات تماما، وتمتاز الغريبة بأن لها ملمس ناعم ولكن بها كثير من سعرات حرارية فلذا لابد من عدم تناول الغريبة بكثرة حتى لا تسبب الضرر ولكن الاعتدال مطلوب في تناول مثل تلك حلويات، ويمكن صنعها بالمنزل بمكونات إقتصادية موفرة أكثر من شراء غريبة من محلات. طريقة عمل غريبة محلات الناعمة عدد أربعة كوب من دقيق حلويات. عدد 2 كوب من زبدة طرية بحرارة المطبخ. أو 2 كوب من سمن بلدي. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. كوب من سكر البودرة ناعم جدا. بياض بيضة واحدة على حسب رغبتك. نصف ملعقة صغيرة من الملح. خطوات تحضير غريبة ناعمة تذوب بالفم بوعاء عميق يوضع كل المكونات جافة بعد نخل كل من دقيق مع بيكنج بودر وفانيليا والملح وتقلب جيدا.

بوعاء مضرب كهربائي يوضع الزبدة مع السكر بودرة وبياض البيض وتقليب مستمر بمضرب بيض حتى تتأكدي من ذوبان سكر تماما ويكون مزيج شبة كريمي بلون فاتح أبيض.

ثم يوضع دقيق على مزيج زبدة كريمي بالتدريج ملعقة دقيق عندما تختفي يضاف ملعقة أخرى والاستمرار حتى تنتهي من كل كمية الدقيق، وتترك عجينة غريبة ترتاح حتى يسهل تشكيلها من دون أن تكون طرية.

بعد ساعة يتم إحضار لوح خشبي يتم عمل كرات من صغيرة من عجينة وترص على لوح حتى تنتهي من كل كمية عجين.

ثم يزين منتصف الغريبة بالمكسرات التي ترغبين فيها متاحة لديكم، وتغرس في منتصف قطعة برفق حتى لا تسبب في ثقب غريبة.

ثم توضع على صاج كبيرة مدهون قليل من زيت، وترك مسافة ما بين كل قطعة والأخرى وتدخل فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة حتى يتغير لونها من قاع.

تخرج من فرن وتترك في صاج حتى تبرد تماما، ثم تنزع وتقدم مع كحك وبسكويت والبيتي فور في طبق التقديم مع شاي أو قهوة. طريقة عمل غريبة محلات الناعمة

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