طريقة عمل اللانكشير ، من أحلي حلويات العيد التي يعشقها الكثيرين ويحبها الأطفال، فتتميز بشكلها الرائع وطعم يذوب في الفم، في مقالتنا اليوم نقدم طريقة عمل اللانكشير بمكونات اقتصادية حلويات العيد سهلة وسريعة، من أسهل أنواع البسكويت بسكوت اللانكشير في مقالتنا بالتفصيل بالطريقة الاقتصادية.



طريقة عمل اللانكشير بالمكونات

مقادير اللانكشير تعتبر 5 مكونات رئيسية سهلة الحصول عليها من أي مكان وأغلبها موجود في المطبخ، إليك مكونات بسكويت اللانكشير:

كوب ونصف من دقيق الكيك أو يمكنك استبداله ب كوب ونصف من الدقيق العادي وإليهم 1/4 ملعقة بيكنج باودر.

5 ملاعق كبيرة نشا.

3/4 كوب سكر باودر.

بيضة بدرجة حرارة المطبخ

1/2 كوب زبدة أو سمن بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقة من الفانيليا صغيرة .

إليك طريقة الليزي كيك بالنسكافيه بمكونات بسيطة وسهلة في المطبخ

بالمضرب الكهربائي، قومي بضرب الزبدة، وأضيفي إليها السكر حتى يفتح لونها.

ثم قومي بإيقاف الخفق وأضيفي البيضة والفانليا، واخفق حتى فقط تختفي البيضة بدون مبالغة في الخفق.

ثم قومي بإضافة الدقيق والنشا بعد نخلهم، وتأكدي من اندماج المكونات الجافة مع السائل تماماً، وقومي بلف العجينة واتركيها ترتاح مدة نصف ساعة أو ساعة، حتى تسهل معك تشكيل عجينة اللانكشير .

. قومي بتشكيل بسكويت اللانكشير إلي كور صغيرة، وقومي بتغليف الصينية بعد رصها ب اللانكشير، وادخليها الثلاجة مدة ساعة قبل الخبز.

إلي كور صغيرة، وقومي بتغليف الصينية بعد رصها ب وادخليها الثلاجة مدة ساعة قبل الخبز. في فرن ساخن مسبق علي درجة حرارة 160 مئوية مدة ربع ساعة في الفرن الأوسط، وقومي بتشغيل النار من تحت فقط وبعد 10 دقائق سيصبح اللانكشير جاهز.

جاهز. بسكويت اللانكشير يتكون من طبقتين بينهم شوكولاتة سائحة أو المربي، ضعي ملعقة من الشوكولاتة علي بسكويت اللانكشير وقومي بوضع طبقة أخري من البسكويت، واضغطي حتى يلزق معاً.

يتكون من طبقتين بينهم شوكولاتة سائحة أو المربي، ضعي ملعقة من الشوكولاتة علي وقومي بوضع طبقة أخري من البسكويت، واضغطي حتى يلزق معاً. لتزيين الخط الظاهر من الشوكولاتة بينهم استخدم جوز الهند أو الشوكولاتة المبشورة، والآن قدمنا جميع المعلومات عن طريقة عمل اللانكشير.

تحضير بسكويت اللانكشير